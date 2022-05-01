7 продуктов, очищающих нашу печень естественным образом

Печень – главный орган, отвечающий за детоксикацию в нашем организме. Она с лёгкостью справляется с нечастым употреблением спиртного, жирной пищи и сладостей, преобразовывает токсины в отходы, очищает кровь и перерабатывает питательные вещества и лекарства. Но, если её постоянно перегружать, то она может дать сбой. Сегодня есть множество лекарственных средств, помогающих очистить печень, однако лучше не доводить до того момента, когда она не сможет самостоятельно справиться со своей функцией. Поэтому так важно следить за питанием, ежедневно включая в свой рацион продукты, естественно очищающие печень.

7 продуктов для очистки печени

Кофе и чай. Масса исследований доказали, что одним из лучших защитников печени является кофе. Кстати, он даже помогает справиться с хроническими заболеваниями этого органа. Напиток, благодаря своей способности предотвращать накопление жировых клеток, провоцирующих разные болезни, уменьшает риск развития цирроза и рака печени, а также снижает разрушительное воспаление. Нужно пить не менее двух чашек день. Кроме кофе, на помощь придёт и зелёный чай. Но его суточная норма – 5-10 чашек. Важно избегать концентрированных добавок, которые могут оказать вредное воздействие на этот орган. Чёрный чай помогает справиться с очищением печени после застолья с жирной едой. Грейпфрут. В нём содержатся антиоксиданты - нарингенин и нарингин, помогающие уменьшить воспаление и защитить клетки печени. Они предотвращают рост чрезмерной соединительной ткани и уменьшают количество накопленного жира в печени. Кстати, нарингин улучшает способность печени метаболизировать спиртные напитки и противодействует некоторым их негативным эффектам. Поэтому перед тем, как отправляться на праздник с большим количеством алкоголя, нужно съесть дольку грейпфрута – похмелья точно не будет. Черника и клюква. Содержат антиоксиданты антоцианы, которые не только придают ягодам яркий цвет, но и положительно влияют на работу печени. Ежедневное их употребление в течение 3-4 недель защищает печень, предотвращает развитие поражений, рубцовой ткани и фиброза. Черника, например, стимулирует работу иммунной системы, а также антиоксидантных ферментов. Черничный экстракт также ингибирует рост клеток рака печени. Виноград. Содержит несколько полезных растительных соединений, особенно красные сорта. Ресвератрол – соединение, уменьшающее воспаление и защищающее от повреждения свободными радикалами. Считается, что регулярное употребление винограда снижает риск развития рака. Одно из исследований людей с неалкогольной жировой болезнью печени показало, что каждодневное употребление экстракта виноградных косточек на протяжении трёх месяцев улучшает функцию печени. Однако, прежде чем начать употреблять виноградный экстракт, нужно проконсультироваться с врачом, потому как он более концентрированный, чем сами ягоды, что может не самым лучшим образом отразиться на здоровье. Опунцию или мексиканский кактус тяжело отыскать на прилавках обычного супермаркета, но, если появится возможность его приобрести, нужно обязательно это сделать, потому что он уменьшает симптомы похмелья. Участники исследования сообщили, что употребление экстракта опунции перед спиртным помогает избавиться от таких неприятных симптомов похмелья, как тошнота, сухость во рту и общее недомогание. Экстракт опунции, по-видимому, уменьшает окислительное повреждение печени после употребления алкоголя, а также помогает поддерживать стабильный уровень антиоксидантов. Кроме этого, опунция применяется для лечения заболеваний печени, а также язв и ран в холистической медицине. Свекольный сок. У этого овоща явственный землистый привкус, из-за которого мало кто сможет спокойно выпить свекольный сок. Но те, кто на это способен, должны помнить, что свекла содержит антиоксиданты из категории беталаинов. Эти соединения отлично подходят для уменьшения окислительного повреждения и воспаления в печени, а также для увеличения детоксицирующих ферментов. Хотя многие исследования были проведены с соком свеклы, можно предположить, что есть её целиком тоже полезно. И даже те, кто не любит этот овощ, могут добавить немного свекольного сока в свои смузи, замаскировав ароматом черники или клюквы. Яблоки. В них содержится пектин, который необходим организму для вывода токсинов из пищеварительного тракта. Поэтому яблоки и оказывают такое положительное влияние на печень. Есть их нужно в количестве 3-4 штуки в день. Если есть противопоказания к употреблению их в свежем виде, можно запечь. Полезные свойства при запекании не исчезнут.

Эти 7 продуктов естественным образом очищают печень, уменьшая последствия вредных пищевых привычек. Когда печень перегружена сахаром, алкоголем и жирной пищей, она становится неспособной всё усваивать, и начинают формироваться жировые отложения. В этом суть заболевания печени, и оно может быть смертельным.