Очевидное и вероятное: еда, которая не откладывается жиром на боках и пятой точке, существует! Более того, она еще вкусная, нормально насыщает и помогает сократить потребляемое количество калорий. Да, это супернаходка для худеющих. Предлагаем список 7 продуктов, которые можно есть и не набирать лишний вес. Их секрет – повышенный индекс сытости. Именно он отвечает за удовлетворение чувства голода и препятствует перееданию, а низкий калораж не дает лишних килограммов. И главное, это – не трава, а вкуснятина, которую можно жевать сколько влезет.

Продукты, которые можно есть и не набирать лишний вес

1. Вареная картошка.

Очень многие отказываются от корнеплодов из-за высокой концентрации углеводов, но в этом нет необходимости. Вареная картошечка, в отличие от жаренной, не осядет ни килограммами, ни сантиметрами. Более того, она содержит устойчивый крахмал, иными словами – клетчатку, улучшающую пищеварение. Балластное вещество с относительно низким содержанием калорий отлично насыщает. Исследователи утверждают, что охлаждение и последующий нагрев блюда делают его еще полезней, поскольку концентрация резистентного крахмала увеличивается.

2. Куриные яйца.

Вы спросите, а как же холестерин, который так неполезен для сосудов. Да, он есть. Но диетологи уверены, что употребление яиц, особенно желтков, не повышает уровень «плохого» холестерина в крови. А полноценный белок, в избытке содержащийся в продукте, поставляет в организм все 9 незаменимых аминокислот. Яичница на завтрак не просто насытит, но и обеспечит энергией на долгое время. Такая еда помогает снизить ИМТ. И, между прочим, яйца всегда наличествуют в меню даже у английской королевы.

3. Овсянка.

Только не мюсли с сахаром, а классический вариант крупы а-ля Геркулес. Овсянка – супереда, потому что состоит из немереного количества клетчатки и впитывает много воды при приготовлении. И не страдайте за покупными мюслями, а сами заправляйте кашку фруктами, курагой, орехами. Овес также содержит нерастворимые волокна – бета-глюкан – которые тормозят всасывание углеводов и надолго насыщают.

4. Суп.

Исключать первые блюда, соблюдая диету, - ошибка. Супчик, сваренный на втором бульоне, сытнее, чем набор его ингредиентов в виде рагу. Такое блюдо не просто усмиряет чувство голода, но и сокращает количество съеденных калорий примерно на 20%. Те, кто ежедневно употребляет суп, медленно, но надежно теряют вес. Только диетологи рекомендуют не пюреобразную консистенцию, а именно второй бульон.

5. Яблоки.

Секрет вкусных и ароматных плодов – пектин и вода. Эти компоненты помогают регулировать пищеварение, заполняют объем желудка. При этом, пищевая ценность 100 г составляет всего 47 ккал. Вот почему яблоки так популярны у худеющих. Чтобы набрать дневную норму калорий можно съедать больше 3-х кг. А когда плоды надоедают, заменить их натуральным соком или пюре. Конечно же, без сахара.

6. Треска.

Рыба, а как же без нее! Среди тощих сортов идеальный вариант, с точки зрения диетической кулинарии, - треска. Филе практически не содержит жира, зато в нем достаточно протеина и минеральных веществ (кроме железа). Предпочтительные способы приготовления: гриль, запекание. Тем, кому эта морская рыбка категорически не нравится по вкусу, рекомендуем несколько альтернатив: судак, минтай, хек, щука.

7. Попкорн.

Прекрасный выбор для перекуса, правда, с некоторыми оговорками. Продукт, который нам предлагают в кинотеатрах, категорически не подходит из-за высокой концентрации низкокачественного масла, вкусовых и ароматических добавок. Он перегружает поджелудочную железу, часто содержит канцерогены. Готовить воздушную кукурузу лучше самостоятельно в микроволновой печи. В чистом виде зерна не вкусные, поэтому их можно приправить чесноком, паприкой, измельченным орегано и оливковым маслом. Получится не хуже, чем тот, что продают, но однозначно полезнее.

Диеты часто не срабатывают из-за того, что в них слишком много запретов. Худейте безболезненно, добавляя в меню как можно больше продуктов, которые можно есть и не набирать лишний вес.