Красота и здоровье » Диеты и фитнес » Осторожно! ТОП-15 самых опасных продуктов, которые вы едите каждый день
Осторожно! ТОП-15 самых опасных продуктов, которые вы едите каждый день
Всем известно, что «мы - то, что едим». И это очень правильно. Ежедневно нами употребляется огромное количество продуктов, но мало кто обращает внимание, что в состав некоторых входят опасные токсичные добавки, провоцирующие рак, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
Смотрите также: 10 самых опасных продуктов.
15 продуктов, ежедневно вредящих здоровью
- Газированные напитки и энергетики. Они влияют на вес, так как в их состав входит много сахара, что провоцирует ожирение, которое приводит к большим проблемам со здоровьем.
- Маргарин. Им часто заменяют сливочное масло. Однако исследования показали, что маргарин очень опасен: его употребление может привести к заболеваниям сердца.
- Обработанное мясо. Учёные доказали, что употребление обработанного салями, сосисок в хот-догах, колбасы в гамбургерах и т.п., может привести к развитию рака. Дело в том, что в обработанном мясе содержится ненатуральный ингредиент - синтетический химикат-канцероген.
- Сухие завтраки. Хотя они и позиционируются, как натуральные, но на самом деле являются очень вредными, так как содержат в себе много сахара и различных ненатуральных усилителей вкуса.
- Чипсы. Это один из самых любимых продуктов современности, который очень вреден для организма. В чипсах содержится много соли, калорий, приводящих к набору веса, на фоне которого могут развиться разные болезни. Но основной «вредитель», входящий в состав чипсов, - это масло, на котором они жарятся. Из-за него повышается холестерин и риск развития тромбоза.
- Расфасованная выпечка. Она часто содержит гидрогенизированные масла, что увеличивает потребление трансжиров.
- Обезжиренные продукты. Продаваемые как полезная альтернатива жирным продуктам, но на самом деле они очень вредные, так как жир в них нередко заменяют сахаром и искусственными компонентами.
- Картофель фри. Как и чипсы, вредным это блюдо становится во время приготовления на жирном масле, что приводит к закупорке вен и различным болезням.
- Красное мясо. Если его есть слишком много, есть вероятность развития рака пищеварительной системы. Дополнительную вредность могут привнести химические вещества, используемые в период выращивания животного, мясо которого после будет подано на стол.
- Сыр. В нём очень много жира, и в сочетании с другими калорийными продуктами он может стать причиной увеличения веса. Дополнительным фактором является то, что магазинные сорта часто содержат в себе потенциально канцерогенные добавки.
- Мороженое. Употребление его в больших количествах может привести к высокому уровню холестерина и повышенному риску развития диабета. Возможно, стоит поискать более здоровые альтернативы, такие как высококачественный замороженный йогурт.
- Фаст-фуд и жареная пища. Они готовятся на нездоровом масле, что делает их очень вредными. К тому же, к ним легко привыкнуть, что чревато употреблением их в больших количествах.
- Белый хлеб. Исследования показывают, что во время его приготовления большая часть питательной ценности просто теряется. А то, что осталось, резко повышает уровень сахара в крови, увеличивая риск развития диабета.
- Попкорн в микроволновке. Опасность здесь заключается во всех тех химических веществах и токсинах, которые могут содержаться в пакетиках для попкорна. Если возможно, нужно использовать более здоровые альтернативы.
- Фруктовый сок. Из-за высокого содержания фруктозы он действительно может быть опасен для вашего здоровья. Кроме того, многие соки содержат сахар, что может привести к целому ряду проблем.
Смотрите также: 11 опасных продуктов, которые нельзя есть с брекетами.
Постарайтесь заменить эти 15 опасных продуктов на более здоровые альтернативы или вообще исключите их из своего рациона. Ваш организм обязательно скажет вам за это «спасибо!»
|Пасхальные рецепты
|Пасхальные поделки
|День Победы
|Выпускной 2022
|Причёски на выпускной
|Макияж на выпускной
» Целлюлит