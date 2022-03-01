Осторожно! ТОП-15 самых опасных продуктов, которые вы едите каждый день

Всем известно, что «мы - то, что едим». И это очень правильно. Ежедневно нами употребляется огромное количество продуктов, но мало кто обращает внимание, что в состав некоторых входят опасные токсичные добавки, провоцирующие рак, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

15 продуктов, ежедневно вредящих здоровью

Газированные напитки и энергетики. Они влияют на вес, так как в их состав входит много сахара, что провоцирует ожирение, которое приводит к большим проблемам со здоровьем. Маргарин. Им часто заменяют сливочное масло. Однако исследования показали, что маргарин очень опасен: его употребление может привести к заболеваниям сердца. Обработанное мясо. Учёные доказали, что употребление обработанного салями, сосисок в хот-догах, колбасы в гамбургерах и т.п., может привести к развитию рака. Дело в том, что в обработанном мясе содержится ненатуральный ингредиент - синтетический химикат-канцероген. Сухие завтраки. Хотя они и позиционируются, как натуральные, но на самом деле являются очень вредными, так как содержат в себе много сахара и различных ненатуральных усилителей вкуса. Чипсы. Это один из самых любимых продуктов современности, который очень вреден для организма. В чипсах содержится много соли, калорий, приводящих к набору веса, на фоне которого могут развиться разные болезни. Но основной «вредитель», входящий в состав чипсов, - это масло, на котором они жарятся. Из-за него повышается холестерин и риск развития тромбоза. Расфасованная выпечка. Она часто содержит гидрогенизированные масла, что увеличивает потребление трансжиров. Обезжиренные продукты. Продаваемые как полезная альтернатива жирным продуктам, но на самом деле они очень вредные, так как жир в них нередко заменяют сахаром и искусственными компонентами. Картофель фри. Как и чипсы, вредным это блюдо становится во время приготовления на жирном масле, что приводит к закупорке вен и различным болезням. Красное мясо. Если его есть слишком много, есть вероятность развития рака пищеварительной системы. Дополнительную вредность могут привнести химические вещества, используемые в период выращивания животного, мясо которого после будет подано на стол. Сыр. В нём очень много жира, и в сочетании с другими калорийными продуктами он может стать причиной увеличения веса. Дополнительным фактором является то, что магазинные сорта часто содержат в себе потенциально канцерогенные добавки. Мороженое. Употребление его в больших количествах может привести к высокому уровню холестерина и повышенному риску развития диабета. Возможно, стоит поискать более здоровые альтернативы, такие как высококачественный замороженный йогурт. Фаст-фуд и жареная пища. Они готовятся на нездоровом масле, что делает их очень вредными. К тому же, к ним легко привыкнуть, что чревато употреблением их в больших количествах. Белый хлеб. Исследования показывают, что во время его приготовления большая часть питательной ценности просто теряется. А то, что осталось, резко повышает уровень сахара в крови, увеличивая риск развития диабета. Попкорн в микроволновке. Опасность здесь заключается во всех тех химических веществах и токсинах, которые могут содержаться в пакетиках для попкорна. Если возможно, нужно использовать более здоровые альтернативы. Фруктовый сок. Из-за высокого содержания фруктозы он действительно может быть опасен для вашего здоровья. Кроме того, многие соки содержат сахар, что может привести к целому ряду проблем.

Постарайтесь заменить эти 15 опасных продуктов на более здоровые альтернативы или вообще исключите их из своего рациона. Ваш организм обязательно скажет вам за это «спасибо!»