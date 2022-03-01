Есть несколько причин, которые могут отразиться на качестве сна. Это и эмоциональный стресс, и различные болезни: диабет, заболевания почек, изжога и многие другие. Какой бы ни была причина, неполноценный сон может привести к упадку сил, а если эти проблемы будут продолжаться длительный срок, то это чревато инсультами, невралгическими расстройствами и высоким давлением. Но прежде чем принимать снотворное, нужно пересмотреть свой рацион. Потому что то, чем мы питаемся перед сном, сильно влияет на него. Как выяснили диетологи, есть несколько потенциальных виновников плохого сна. Вот продукты, которые нельзя есть перед сном.

7 продуктов, которые нельзя есть при проблемах со сном

Цитрусовые. Конечно, они обладают множеством полезных свойств, однако то, что цитрусовые очень кислые, негативно влияет на сон. Всем известно, что кислота может стать причиной изжоги или желудочно-кишечного рефлюкса. Также в их состав входит много сахара, который заряжает энергией, когда она меньше всего нужна. Цитрусовые рекомендуется есть на завтрак, а в течение дня переходить на фрукты с низким содержанием сахара и кислоты - инжир, киви, изюм и папайя. Брокколи. Это крестоцветный овощ с большим запасом питательных веществ и клетчаткой, для переваривания которой нужно много времени. К тому же, брокколи может вызвать газообразование, мешающее спокойно уснуть. Такие же проблемы могут возникнуть после употребления белокочанной капусты, листовой капусты, а также цветной. Сельдерей. Если бессонница связана с постоянными походами в туалет, то нужно обязательно избегать употребления сельдерея перед сном. В сельдерее много воды, поэтому он и приводит к наполнению мочевого пузыря. То же самое относится к другим продуктам, содержащим много воды, таким как огурец, арбуз и салатные листья. Мясо, особенно красное, содержит много белка и жира, поэтому оно так долго переваривается и не даёт уснуть, вызывая желудочные спазмы. Это не означает, что мясо нельзя есть на ужин, но желательно, чтобы это была грудинка индейки или курицы, и данный приём пищи был не позже, чем за три часа до сна. Мясо можно заменить йогуртом или шпинатом. Острая пища. Она может вызвать дискомфорт в желудке и изжогу, которая усиливается из-за того, что в положении лёжа желудочная кислота скапливается вокруг пищевода. К тому же, острая пища перед сном может вызвать ночные кошмары. Десерт. Вкусная сладость в конце дня для многих - своеобразная награда за потраченные силы. Но соблазн съесть сладкое может привести к повышению уровня сахара в крови, что повлечёт за собой прилив энергии, не нужной в поздний час. Особенно следует избегать шоколада. Ведь в нём содержится кофеин, а также сахар и соединение под названием теобромин - стимулятор, который увеличивает частоту сердечных сокращений и может способствовать бессоннице. Фастфуд. Если ко времени засыпания вы голодны, то вас может потянуть на фастфуд, так как мозг ищет способ скорее себя почувствовать лучше. К сожалению, фастфуд и другие жирные закуски плохо перевариваются организмом и часто могут вызывать изжогу. Чем больше жира в вашей еде, тем больше желудочной кислоты и газа будет производиться организмом, вызывая боль, которая не даст спокойно уснуть. Если вы всё-таки побаловали себя такой едой, надо прилечь на левый бок, чтобы уменьшить количество кислоты, попадающей в пищевод.

Несмотря на то, что диетологи советуют не переедать на ночь, не нужно ложиться спать голодным, чтобы хорошо выспаться. На самом деле, чувство голода перед сном также может негативно сказаться на вашем сне. Организм по-прежнему нуждается в энергии для подпитки процессов, происходящих во время отдыха, и голодные муки могут быть болезненными.

Хитрость заключается в том, чтобы исключить вышеперечисленные 7 продуктов, которые нельзя есть при проблемах со сном. Нужно просто перекусить. Это может быть ложка арахисового масла, нарезанное яблоко, яичница-болтунья или миска воздушного попкорна.