Эти 6 вещей нельзя делать перед сном!

В древнем Китае долгосрочное бодрствование входило в десятку самых страшных наказаний. А мы, пусть и не всегда осознанно, но сами ухудшаем себе здоровье и качество жизни. Давайте исправляться. Чек-лист: шесть вещей, которые нельзя делать перед сном, поможет выявить недочеты. В нем типичные привычки миллионов людей. Именно они мешают мозгу расслабиться, а организму полноценно отдохнуть. Откажитесь от вредностей, чтобы по утрам ощущать прилив сил, энергии и хорошего настроения.

ТОП-6 вещей, которые нельзя делать перед сном

1. Думать о незавершенных делах.

Четко определите продолжительность рабочего дня. Если решили заканчивать в 19.00, поступайте именно так. Вышли из офиса, значит все, переключаемся. Категорически не стоит, уютно устроившись под одеялом, отправлять деловые письма и планировать работу на следующий день. Вы обязательно разберетесь со всем, но уже завтра.

2. Использовать алкоголь, как снотворное.

Не ожидали?! Да, с одной стороны, выпив рюмку чего покрепче, легче вырубиться, уж простите за жаргон. Однако спиртным напиткам характерна и другая особенность: они ускоряют быстрый сон. Чем меньше и хуже последний, тем сложнее просыпаться утром. Мозг не расслабляется в полной мере. Настроение и энергия на нуле.

3. Перелистывать социальные сети.

Попытки убаюкивания путем просмотра хайповых роликов, аппетитных фотографий и событий из жизни друзей – плохая идея. Синий и белый свет экранов гаджетов блокирует выработку мелатонина, отвечающего за расслабление. Возбужденный мозг не отключается. Его будоражат мысли о том, что в холодильнике тоже лежит вкусняшка, а подружку нужно обязательно переплюнуть, выставив фоточку в новом шикарном наряде.

4. Баловаться сладостями.

Лишние килограммы – само собой, но сейчас не о них. Ночные жрецы и жрицы спят беспокойно, прерывисто, а мешает им пристрастие к сладкому. Нет сил держаться?! Не страдайте – ешьте, даже если на часах за полночь, но ограничьтесь кефиром или бананом. Даже полезный горький шоколад оставьте на завтрак. Он бодрит, а вечером это лишнее.

5. Есть жирное и острое.

Ах, как же это все вкусненько и сытненько! Особенно когда весь день впроголодь, а ужин – настоящее счастье. Но, увы, вредно: жирная и острая пища провоцирует тяжесть в желудке и кислотный рефлюкс. Проблема усугубляется, если после гастрономического экстаза сразу отправиться в постель. Расслабить тело помешает изжога, сладкому сну - тревожные мысли.

6. Пить слишком много воды.

Все мы знаем про норму в 2 литра, но выполнять ее вечером категорически неправильно. Во-первых, ночью придется вставать – мочевой пузырь заставит. И не факт, что после получится быстро заснуть. Во-вторых, отекшая физиономия утром – отнюдь не радует, а требует уйму времени на приведение в порядок. Помните, пить воду полезно, но норму нужно распределять так, чтобы выполнять основную часть до обеда.

Полноценный ночной отдых – не роскошь. Вы почувствуете себя гораздо лучше, если откажитесь от вредных привычек, которые мешают спать. Легкий ужин, медитация, уютная постель – вот что нужно по вечерам.