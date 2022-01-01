Прыщи – обычно проблема подростков в период их полового созревания, но она может возникнуть по разным причинам и у взрослого человека – нехватка витамина В6, нарушение гормонального фона, а также стресс и многое другое. Поэтому, кроме посещения дерматолога и эндокринолога, которые назначат лечение, желательно соблюдать диету от прыщей. И пересмотреть образ жизни – добавив полноценный ночной отдых и физическую активность.

Лучшая и самая действенная диета от прыщей

1. Вместо сахара красные фрукты и цельнозерновые продукты.

Сахар является врагом здоровой кожи, именно он вызывает акне. Вот почему так важно заменить его фруктами или продуктами с низким гликемическим индексом, которые не повышают уровень сахара в крови.

Что есть? Клубнику, малину, чернику, они богаты необходимыми веществами для защиты кожи. Следует заменить белый рис, белую муку, очищенные зёрна и картофель цельнозерновыми продуктами с меньшим содержанием сахара - коричневый рис, лебеда, гречиха. Альтернативой белому сахару может стать сироп агавы.

2. Кисломолочные продукты.

Молочные продукты содержат жирные кислоты и омега-6, которые противодействуют противовоспалительному действию омега-3. Злоупотребляя ими, можно себе только навредить.

Что есть? Молочные продукты, безусловно, полезны, однако их нельзя есть без разбора. По возможности их можно заменить сардинами, оливковым маслом, миндалём, петрушкой, яичными желтками и горохом, в которых тоже содержится омега-3, необходимый элемпент для поддержания здоровья кожи.

3. Рыба и морепродукты.

В них содержатся омега-3 и жирные кислоты, которые обладают поразительным противовоспалительным действием.

Что есть? Рыбу, моллюски, креветки, сардины, водоросли.

4. Здоровое питание.

По возможности избегайте промышленных пищевых продуктов, потому что они слишком обработаны и богаты ненасыщенными жирами, такими вредными для здоровья.

Что есть? Домашние продукты, желательно приготовленные на пару, которые лучше сохраняют питательные свойства. Такое приготовление позволяет избежать образования токсичных веществ.

5. Сбалансированное питание.

Убедитесь, что каждый приём пищи сбалансирован. Для этого он должен состоять из кислых - крупы, хлеб, и на ¾ щелочных продуктов, которые богаты водой – бобовые и фрукты.

Что есть? Хорошее правило для сбалансированной диеты против угрей - каждое блюдо должно содержать ¼ фруктов, ¼ сырых овощей, ¼ вареных овощей, ¼ белков.

6. Полезные привычки: физическая активность и ночной отдых.

Избежать прыщей можно не только правильно питаясь, но и занимаясь физическими упражнениями (достаточно часа ходьбы в день), а также следя за временем отдыха – полноценный ночной сон обязателен. Только он даёт возможность организму полностью восстановиться.

Как только вы начнёте соблюдать диету от прыщей, очень скоро сможете избавиться от этой проблемы, возможно, даже без лекарств. Стоит попробовать!