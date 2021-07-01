Как избавиться от прыщей на лице за час? Без паники!

Кто сказал, что высыпания – проблема исключительно подростковая?! Ничего подобного. Сомнительные «украшения» здорово портят жизнь даже тем, кому давно за 40. Вопрос, как избавиться от прыщей на лице, увы, актуален для людей абсолютно разного возраста. Среди наиболее частых причин появления кожных проблем дерматологи называют демодекоз, неправильное питание, гормональный сбой и неполадки с кишечником, ошибки при подборе средств ухода. Медики, конечно же, настаивают на комплексном подходе, который начинается с обследования и заканчивается системным лечением. Мы тоже «за». А этот материал подготовлен для ситуаций, когда нужно срочно привести кожу в порядок.

Если в запасе считанные минуты

К сожалению, чуда не случится. Меньше чем за день, избавиться от ненавистного прыща не получится. Можно, конечно, его выдавить, если хотите сверкать опухшей и покрасневшей физиономией. Кровоподтёк в таком случае, кстати, тоже не исключён.

Выход – маскировать. Визажисты рекомендуют следующий порядок действий:

вотрите в место воспаления капельку увлажняющего средства;

нанесите точечно ВВ-крем или волшебный консилер;

выровняйте тон вуалью пудры.

Важно: не переусердствуйте с маскирующими средствами. Их обилие привлекает совершенно ненужное внимание, создаёт эффект маски. Если сделаете всё аккуратно, изъян никто не заметит.

Сам себе косметолог: как избавиться от прыщей на лице за час

И снова: не давить! Визуально уменьшить воспаление, устранить сальность и покраснение легко с помощью простейших домашних средств.

Нам понадобятся: зубная паста и четверть стакана тёплого, почти горячего, молока.

Запоминайте действенный экспресс-способ.

Шаг 1. Покройте прыщ зубной пастой и оставьте высыхать.

Шаг 2. Через 20 минут аккуратно смойте белое пятно водой.

Шаг 3. Промокните проблемное место ватным диском, смоченным в тёплом молоке. Умойтесь.

Если повторить манипуляцию 2-3 раза с небольшими перерывами, на следующий день проблема полностью исчезнет.

Натуральные средства от прыщей для домашнего ухода

Косметологи и дерматологи правы: для получения долговременного эффективного результата нужно разбираться с первопричиной. Тем, у кого нет такой возможности, остаётся лишь действовать наугад.

Прежде всего используют средства противомикробные и антисептические. Внимание, не спирт, он сушит кожу, подойдёт мёд и масло чайного дерева. Самые действенные способы применения: примочки и маски. Но учтите, оба ингредиента – сильные аллергены. Неосторожное их применение чревато не избавлением от прыщей, а гиперемией кожи и усилением высыпаний.

Ещё одна неприятность – красные или коричневатые пятна, как последствие прыщей. Чтобы убрать их, используйте лимонный сок, компресс с тростниковым сахаром или сок алоэ вера.

Главное, без паники! Какой бы стрессовой и экстренной ни была ситуация, объективно оценивайте интернет-советы, как избавиться от прыщей за час. Воздержитесь от сомнительных экспериментов, помните о возможных неприятных последствиях. А если проблема возникает регулярно, не пожалейте времени, обратитесь к врачу-дерматологу.