Сбой в эндокринной системе проявляется необоснованной усталостью, резким изменением веса, чувствительностью к теплу или холоду, неврозом и нарушениями сна. Причина №1 – генетическая предрасположенность, хотя экология, питание, образ жизни также влияют на баланс гормонального фона. Не ждите, пока тревожные симптомы превратятся в букет заболеваний, обращайтесь за врачебной помощью. На этапе диагностики некоторые мероприятия можно проводить самостоятельно – это, в первую очередь, диета. Предлагаем перечень худших продуктов при заболеваниях щитовидной железы. Рекомендуем убрать их из меню до получения результатов анализов. Подсказки диетолога пригодятся людям как при гипотиреозе, так и при гипертиреозе. Ограничения простые, но для здоровья и фигуры полезные. Хотя пункты 4-6 многих удивят.

Никаких вредностей: 7 худших продуктов при заболеваниях щитовидной железы

1. Фастфуд.

Щитовидная железа – единственный орган, требующий йода для выработки трийодтиронина и тетрайодтиронина. Источник полезного элемента – еда. Например, морская капуста, хурма, фейхоа. В бургерах, сэндвичах, буррито, шаурме и прочих милых сердцу и желудку бякушках йода минимум. Зато много соли и вредных трансжиров. Вспоминайте данный факт каждый раз, когда аромат жареного потянет вас в Макдоналдс или другую сомнительную забегаловку.

2. Консервы и полуфабрикаты.

Как и в предыдущем случае, проблема – состав, в котором тонны натрия и ни капельки йодированной соли. Даже в баночных персиках, ананасах и аналогичных сладостях. Не верите? Изучите этикетки. Помимо негативного влияния на щитовидную железу, пристрастие к консервам и полуфабрикатам увеличивает риск сердечных заболеваний, повышает давление.

Врачи настаивают: осваивайте кулинарные премудрости, покупайте свежие продукты, используйте йодированную соль.

3. Злаки.

Один из немногих случаев, когда медики солидарны с маркетологами. Рост популярности цельнозерновых продуктов – насущная потребность из-за учащения целиакии. Глютеновая болезнь повышает риск проблем с щитовидкой. Тандем диагнозов = медленное и мучительное угасание. Тем более, что его обычно дополняют другие аутоиммунные расстройства. Отказ от глютена не только снижает риск развития упомянутых патологий, но и полезен для пищеварения, и для похудения.

4. Соя.

Помните времена, когда данную разновидность бобов считали лучшей альтернативой мясу? Многие до сих пор апеллируют к ложным фактам. Новые исследования выявили, что неумеренное употребление сои провоцирует йододефицит, снижает активность щитовидки. Мужчинам, если они хотят поддерживать половую активность, от источника фитоэстрогена лучше отказаться вовсе.

5. Мясные субпродукты.

Из-за относительной дешевизны спрос на так называемый ливер растёт. С одной стороны, это неплохо: липоевая кислота, которую содержат печень, сердце, почки, препятствует воспалительным процессам, поддерживает когнитивные функции. Но избыток сероорганического соединения негативно влияет на эндокринную систему. Людям, которые лечатся медикаментозно, рекомендуем уточнить диетический нюанс у врача, поскольку липоевая кислота меняет действие препаратов.

6. Крестоцветные овощи.

Тем, кто подзабыл ботанику, напоминаем: речь идёт о капусте всех разновидностей. Вкусный источник клетчатки, кладезь витаминов, уникальный источник глюкозинолатов противопоказан при недостатке йода в организме. Хотя ограничение относительное: эндокринологи и диетологи разрешают съедать ежедневно 140 г брокколи или цветной капусты всем. Правда, с оговоркой: овощи нужно отварить или запечь.

7. Сладости.

Обработанный сахар – первый враг нашему здоровью, но кого это останавливает?! Конфетки, снеки, пирожные не просто портят фигуру и зубы, они также вредны для сердца, сосудов, поджелудочной железы. Пристрастие к сладенькому при гипертиреозе = шокирующее увеличение веса в рекордный срок. Избыток килограммов усугубляет проблему, приводит к ожирению печени, усиливает нагрузку на суставы и позвоночник. Минимизировать потребление сахара – важнейший момент, который вы можете сделать, чтобы улучшить здоровье и снизить вредные последствия эндокринных заболеваний.

Да, мы слегка сгустили краски, но лишь во благо читателей. Вы сами корректируете диету и решаете, можно ли обойтись без худших продуктов для поджелудочной железы. Но важность отказа от фастфуда, полуфабрикатов, сахара - не новость. Злаки противопоказаны только при целиакии. Ограничения по сое и крестоцветным овощам относительные, но их лучше есть в умеренных количествах.