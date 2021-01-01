Эти 4 вопроса нельзя задавать парню!

Общение играет важную роль в здоровых отношениях, и многие парни с удовольствием отвечают на вопросы любимой девушки, даже если они на их взгляд глупые, навязчивые, бессмысленные. Однако есть вопросы, которые они не хотят даже слышать, не говоря уже о том, чтобы на них отвечать.

4 раздражающих вопроса, которые нельзя задавать парню

Ты думаешь, я толстая? Мужчины ненавидят этот вопрос, так как на него нет точного ответа. Если парень ответит отрицательно, то его могут обвинить в обмане. На положительный ответ девушка может отреагировать обидой и обвинениями. Парням нравятся уверенные в себе барышни, а такой вопрос наводит на мысль, что задающая его имеет кучу комплексов. Расскажешь о своей бывшей? Перед тем, как задавать этот вопрос, следует задуматься о своих мотивах – праздное любопытство, желание узнать, какие женщины привлекают мужчину, или же банальная ревность. Скорее всего, ответив на этот вопрос, возникнет понимание, настолько ли важно знать о его бывшей пассии. Ведь сейчас её рядом с любимым мужчиной нет, а значит, на то есть причина. И, возможно, ему не хочется рассказывать о ней. Ты позвонишь, когда приедешь? Напишешь, когда вернёшься или же пришлёшь сообщение перед сном? Парни очень не любят, когда их контролируют, а этот вопрос наводит на мысль о контроле. И это их сильно злит. Его частые звонки, безусловно, дают ощущение безопасности, но мужчинам этого не понять. Им важнее, когда им доверяют и не давят. Он сам может звонить по несколько раз на день, но только по собственному желанию, а не потому, что любимая может устроить скандал. Где ты видишь нас через десять лет? Большинство парней не планируют такие долгосрочные отношения. Они живут настоящим, наслаждаясь каждой минутой, проведённой с любимой. Это не означает, что они не желают длительной связи. Просто они довольствуются тем, что есть сейчас, мечтая, чтобы так было вечно. А такой вопрос может возникнуть только у неуверенных в себе женщин, так как они таким образом пытаются заставить свою вторую половинку заговорить о свадьбе, детях, квартире и т.п., что входит в их список счастливой семейной жизни. Ни в коем случае нельзя так делать, особенно, если отношениям ещё нет и полугода. Так можно оттолкнуть от себя парня.

Эти 4 вопроса, которые нельзя задавать парню, могут сильно подпортить отношения, даже если они и счастливые. Мужчины не любят, когда на них давят, им нужна свобода выбора. Они должны завоёвывать, а не выпутываться из сетей, раскинутых прекрасным полом.