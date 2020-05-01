6 шагов, чтобы перестать есть перед сном

Редко когда встретишь женщину, которая не любит поесть перед сном. И ладно бы, когда это желание связано с менструальным циклом. Это, в принципе, нормально. Однако перекусить, притом не полезными продуктами, а тортиками, мороженым или же бутербродом с сыром и колбасой, хочется постоянно. И самое интересное, что это не настоящий голод, ведь недавно был ужин. Так почему это происходит и как избавиться от этой вредной привычки? Как перестать есть перед сном?

Довольно часто вечерний жор связан с эмоциональным состоянием, когда возникает «нервный голод», который заставляет есть сладости. Сахар же, как всем известно, вредит не только фигуре, но и здоровью в целом, так как из-за него развивается масса болезней. А вот справиться с этим коварным голодом очень сложно, но попробовать стоит.

Как перестать есть перед сном

Выключите компьютер или телевизор и идите спать. Чем позже вы ложитесь спать, тем выше вероятность того, что вам захочется устроить ночной перекус. К тому же, недосыпание или плохой сон сам является основной причиной появления лишнего веса. А в дополнение к этому сидение возле компьютера или телевизора, где на всех каналах реклама вкусностей – главные герои передач и кинофильмов постоянно едят, а ещё и вечные рекламные блоки вредной пищи. Поэтому так важно вовремя отключить телевизор и лечь спать, как говорится, с глаз долой – из желудка прочь! Замените вредные продукты на полезные. Вы никак не можете отказать себе в перекусе? Значит, замените его на ягоды, фрукты или чай с мёдом, которые быстро насытят и не дадут попасть к вам тысяче калорий. Также можно выпить стакан кефира, возможно с ягодами или же йогуртом собственного приготовления. Чистите зубы после каждого приёма пищи. Это может показаться мелочью, но если каждый раз чистить зубы или хотя бы полоскать рот, то желание перекусить исчезает. Остаётся только попробовать этот маленький трюк и поразиться результатам. Приготовьте травяной чай. Очень часто мы путаем желание поесть с чувством жажды. Поэтому, если вы при просмотре интересной передачи или фильма думаете о перекусе вредной пищей, срочно отправляйтесь на кухню и приготовьте хороший травяной чай, который нужно спокойно выпить. И никаких десертов к нему. Максимум ложка мёда. Нет вредным продуктам дома. Если вы любите поесть вредную еду, которая у вас находится в кухонном шкафу, то просто сделайте так, чтобы её там не было – не покупайте её. Ведь наверняка из-за своего желания съесть вредную вкусняшку вы не начнёте менять пижаму на уличную одежду, чтобы выйти в супермаркет за ней. Поэтому вывод сам напрашивается - не храните определённые продукты дома и замените их на более полезные - фрукты, йогурт и сухофрукты. Другие члены семьи вам тоже будут благодарны. Спа-процедуры. Не случайно, что спа-процедуры всегда присутствуют в программах для похудения, так как желание перекусить появляется на фоне стресса. А лучший способ от него избавиться – это побаловать себя определённой расслабляющей процедурой. Примите ванну с аромамаслами, сделайте маску для лица, попросите любимого сделать массаж или же почитайте книгу. Находясь в расслабленном состоянии, точно не захочется перекусить.

Возможно, вы знаете и другие методы борьбы с желанием поесть в позднее время суток, но эти 6 шагов, чтобы перестать есть перед сном, точно работают. К тому же, следовать им не так уж и сложно.

