Вы стареете от них! ТОП-10 продуктов, от которых стареют

Наш возраст обычно выдает морщинистая кожа и состояние зубов, утративших свою белизну. Однако нередко годы прибавляют «старящие» продукты, отказавшись от которых, можно продлить свою молодость. На самом деле их не так уж и много. Диетологи и косметологи пришли к выводу, что есть 10 продуктов, от которых вы стареете.

Топ-10 «старящих» продуктов

Белая мука. Она богата углеводами, которые повышают уровень глюкозы даже больше, чем сам сахар. Макароны, хлеб и выпечка в целом вызывают повышение сахара в крови, что ускорят старение. Кроме этого, рафинированные мучные изделия содержат канцерогенные химические вещества, которые могут серьезно повредить клетки. Продукты на основе кукурузы. Кукуруза повышает уровень сахара в крови, тем самым способствуя старению кожи. А производные продукты, такие как масло и кукурузный сироп, к тому же содержат в себе огромное количество жирных кислот омега 3, которые являются полезными, но при условии, что ими не злоупотребляют. В избытке они могут вызвать клеточное окисление и воспаление. Поэтому не стоит забывать, что производные продукты есть в напитках, готовых блюдах и лекарствах: нужно обязательно читать аннотации и этикетки на напитках и продуктах питания, чтобы минимизировать количество вредных для кожи веществ. Сахар. Одно из самых вредных веществ, действующее как наркотик: к нему можно пристраститься, а отмена, когда падает уровень сахара, напоминает признаки ломки наркомана. Перегрузка сахаром часто приводит к процессу, называемому гликированием, когда избыточные молекулы сахара связываются с белками, создавая так называемые «конечные продукты гликирования» (AGES), которые могут повредить коллаген - вещество, вырабатываемое эпидермисом (он присутствует во многих антивозрастных кремах) и делающее кожу эластичной и подтянутой. Если количество коллагена уменьшается (что происходит естественным образом с возрастом), кожа становится не такой упругой, тусклой и морщинистой. Только не стоит из-за страха злоупотребления сахара использовать его некоторые заменители. Например, сироп агавы, натуральный подсластитель, который даже вреднее сахара. Несмотря на то, что он на растительной основе, в нем содержится более высокий уровень фруктозы, чем в том же кукурузном сиропе. В результате уровень коллагена упадет, что приведет к тусклой, морщинистой, обезвоженной и стареющей коже. Алкогольные напитки. Ускоряют клеточное старение и отравляют печень, тем самым провоцируя появление розацеа, прыщей и морщин. Вина сильно вредят зубной эмали: белое содержит кислоты, повреждающие эмаль, а красное ее окрашивает, и она теряет белизну. Вяленое и копченое мясо. Нужно ограничить, а лучше вовсе исключить из своего рациона салями, бекон, ветчину и даже сосиски. Это переработанное мясо, содержащее сульфиты и другие вредные консерванты, которые вызывают воспаление кожи и способствуют клеточному окислению. Высокое содержание соли также делает их партнерами старения и врагами молодости (и здоровья). Напитки с кофеином. Они обладают мочегонным действием и поэтому вызывают обезвоживание. В результате кожа становится сухой, поэтому не может производить много коллагена, а ведь чем меньше коллагена, тем больше морщин. Белый рис. Состоящий из простых углеводов, вызывающих резкое повышение уровня сахара в крови, он вызывает ненавистное окисление клеток. Поэтому ешьте его немного, отдавая предпочтение цельному варианту. Вместо риса можете выбрать бобовые: блюда из чечевицы, фасоли или нута - более здоровая и не менее вкусная альтернатива. Пикантные продукты. Слишком острые продукты способствуют процессу окисления и возникновению сосудистых заболеваний, проблем с кровообращением. Соль вызывает задержку воды и, следовательно, провоцирует появление целлюлита, жировых отложений и многих кожных проблем. Попробуйте на время исключить соль и заметите, что кожа как будто возродится – появится здоровый цвет лица и бархатистая, без изъянов, кожа. Если же не можете обойтись без соли, то выбирайте йодированную. Она намного полезнее для здоровья. Как вариант, попробуйте гомасио, смесь цельной морской соли и измельченных поджаренных семян кунжута (иногда даже немного морских водорослей), которая используется в японской кухне для придания здорового вкуса. Красное мясо на гриле. Оно не должно входить в меню тех, кто хочет выглядеть молодо, по двум причинам. Во-первых, если мясо пережарено, особенно если оно почернело и немного подгорело, то идет повреждение коллагена. Во-вторых, его жиры могут вызывать свободные радикалы, провоцирующие старение кожи. Жареный картофель. Картофель фри богат трансжирными кислотами, ненасыщенными жирами, которые вырабатывают интерлейкин 6, маркер воспаления, запускающий процесс преждевременного старения. Кроме того, жареное масло, которое используется для приготовления картофеля фри, может ослабить иммунную систему. Если соблазн съесть картофель фри слишком силен, отдайте предпочтение приготовленному в духовке или во фритюрнице, в нем меньше натрия.

Эти продукты от которых стареют, нужно употреблять очень редко, а еще лучше вообще от них отказаться, тогда и молодость получится сохранить, и от многих болезней избавиться, а может быть даже предотвратить их появление.