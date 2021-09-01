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Эти 5 продуктов нужно есть, чтобы живот стал плоским, а талия тонкая

Плохое питание, бешеный ритм, малоподвижный образ жизни, вредные привычки и малое количество выпиваемой жидкости в течение дня способствуют отекам и набору лишнего веса. Поэтому так важно следить за своим здоровьем, начиная с пересмотра питания, обязательно включая в него продукты, содержащие клетчатку, антиоксиданты и другие ценные и питательные вещества, которые будут бороться с вздутием живота и снизят вес.

 

Эти 5 продуктов нужно есть, чтобы живот стал плоским, а талия тонкая

 

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5 продуктов, которые нужно есть, чтобы живот стал плоским, а талия тонкая

  1. Йогурт (употреблять только при переносимости лактозы) содержит пробиотики, благоприятно влияющие на здоровье кишечника. Они противодействуют воспалению, убирают отеки и тем самым помогают добиться плоского живота. Важно выбирать натуральный продукт, так как в нем больше молочнокислых ферментов. Остальные же, даже если их позиционируют как легкие, не содержащие в большом количестве жиры, все равно в своем составе имеют эмульгаторы, искусственные подсластители, добавленные для улучшения вкуса. 
  2. Черника. Она является настоящим кладезем антиоксидантов, включая витамин С и флавоноиды, способствующие выведению излишков шлаков и токсинов, вызывающих отек. Также в ней содержится магний – минерал, борющийся с чувством тяжести, и полезные пищевые волокна. Но нужно помнить, что избыток последних может вызвать диарею и боли в животе, поэтому черникой нельзя злоупотреблять. 
  3. Салат. Он насыщает организм большим количеством воды, нормализующей пищеварение. В его состав входят волокна, регулирующие работу кишечника, они способствуют устранение излишка вредных веществ, которые провоцируют вздутие. В нем содержатся такие ценные минералы, как калий и магний, которые не дают накапливаться лишней жидкости. 
  4. Яблоки. Этот плод обладает мочегонным действием: содержит воду, антиоксиданты и витамин С, противодействующие отекам. Яблоко обладает превосходной насыщающей способностью, так как богато клетчаткой, придающей чувство сытости и противодействующей приступам голода. В печеном или вареном виде яблоки оказывают слабительное действие, так как вырабатывают инулин, улучшающий работу кишечника.
  5. Фенхель. В нем содержится много воды, а также витамины С и Е, обладающие противовоспалительным и спазмолитическим свойствами, а также много клетчатки, которая помогает избавиться от чувства голода. Благодаря наличию в фенхеле аспарагиновой кислоты выводится избыток газа из желудка. Ускоряет метаболизм и перерабатывает жир в организме, тем самым способствуя снижению веса. 

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Каждый должен знать эти 5 продуктов, которые нужно есть, чтобы живот стал плоским, а талия тонкая, но при этом не забывать, что злоупотребление всегда ведет к негативным последствиям. Поэтому так важно следить за своим рационом, не переедая даже полезные продукты. 


 (голосов: 2)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 07:52

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