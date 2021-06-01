Как избавиться от прыщей на лице? 8 эффективных натуральных средств

Тоники, лосьоны и гели не помогают? Косметолог беспомощно разводит руками? Не отчаивайтесь, проблему 100% можно решить. У нас специальная подборка действительно эффективных и почти натуральных средств. Смотрим, как избавиться от прыщей на лице, и приводим кожу в порядок!

Красота начинается с безупречно чистой кожи. Да, только немногим из нас удаётся обеспечить себе правильный уход. Beauty-форумы регулярно сигналят отчаянным SOS. Не только подростки, но и взрослые люди ищут средства и способы, как избавиться от прыщей на лице.

Гормональный сбой, загаженный бактериями воздух, неправильное питание, стресс - основные причины появления одной из самых распространённых эстетических проблем. Скопления остатков кожного сала и мёртвых клеток забивают поры. Из-за чего на щеках, подбородке и в «Т» зоне появляются белые или желтоватые комедоны, отнюдь не украшающие физиономию.

Рынок предлагает разнообразнейшие средства, предназначенные для борьбы с прыщами. Вы готовы тестировать каждое, чтобы выбрать подходящее? Деньги, время, нервы никто не вернёт. Другое дело - доступные и действенные домашние варианты. Смотрим. Выбираем подходящее средство. Стремительно хорошеем.

1) Как избавиться от прыщей на лице с помощью мёда?

Внимание, аллергикам категорически не подходит. Всем остальным сообщаем, органический мёд содержит антибактериальные соединения, которые очищают, заживляют, лечат кожу, удаляя прыщи, вызванные избытком бактерий.

Низкий уровень pH продукта препятствует развитию патогенных микроорганизмов. А значит, мы получаем комплексную лечебно-профилактическую процедуру.

Как использовать:

1. Капните на кончик пальца натуральный мёд и вотрите в место, где появилось воспаление.

2. Подождите, пока средство впитается. Примерно через час умойтесь, желательно простой тёплой водой.

3. Используйте ежедневно для стабильно хорошего результата.

2) Обычное куриное яйцо

Нам понадобится только белок. Этот богатый витамином А ингредиент восстанавливает повреждённые ткани лица и регулирует выработку жира, уменьшая признаки воспаления кожи.

Как использовать:

1. Сначала взбейте яичный белок и нанесите на кожу.

2. Через полчаса смойте холодной водой.

3. Повторяйте очищающую манипуляцию трижды в неделю.

3) Помидор на страже красоты

Популярные и недорогие плоды, благодаря содержанию полифенолов и полезных минералов, благотворно влияют на здоровье и внешний вид кожи.



Вяжущие компоненты устраняют загрязнения, оставшиеся в порах, и замечательно убирают неэстетичные чёрные точки.

Как использовать:

1. Разомните в кашицу спелый помидор и нанесите на лицо тонким полупрозрачным слоем.

2. Смойте спустя 20 минут.

3. Повторяйте beauty-процедуру через день, пока кожа полностью не восстановится.

4) Апельсиновая корка от прыщей на лице

Цитрус съешьте, а кожуру оставьте. Компонент, который мы обычно выкидываем, содержит антиоксиданты и эфиры, улучшающие состояние кожи. Оказывает вяжущее действие, уменьшает излишки жира, глубоко очищает закупоренные поры.

Как использовать:

1. Цедру апельсина мелко натрите, смочите небольшим количеством воды.

2. Нанесите на очищенное лицо и оставьте на полчаса.

3. Смойте холодной водой и повторяйте использование трижды в неделю.

Примечание: маска подходит только для вечернего применения. Воздействие солнца может спровоцировать пигментацию.

5) Огурец для очищения кожи

Вода и антиоксиданты в составе овоща образуют натуральный тоник, борющийся с прыщами и дряблостью лица. Огурец освежает, смягчает кожу, удаляет загрязнения и избыток жира.

Как использовать:

1. Почистите огурец и разомните вилкой.

2. Равномерно распределите массу по лицу, шее, захватите и декольте. Оставьте минут на 20.

3. Промойте и оставьте до высыхания.

4. Повторяйте манипуляцию ежедневно.

6) Аспирин

Ценный компонент - салициловая кислота, корректирующая работу сальных желез.

Как использовать аспирин от прыщей?

1. Размельчите 3 пилюли, добавьте воды, чтобы получилась густая однородная кашица.

2. Точечно нанесите средство на воспалённое место.

3. Спустя 20 минут сотрите косметическим диском, смоченным лосьоном или тоником.

7) Как избавиться от прыщей на лице с помощью алоэ вера?

Мякоть растения лидирует в ТОПе самых эффективных натуральных антибактериальных и противовоспалительных средств. Её полезное действие - факт, подтверждённый научными исследованиями.

Регулярное применение геля из алоэ препятствует распространению чёрных точек и накоплению кожного сала, очищает кожу от мёртвых клеток.

Как использовать:

1. Выжмите желе из листа растения и сразу же смажьте лицо.

2. Через 20 минут умойтесь.

3. Применяйте каждый день, желательно перед сном.

8) Чеснок от прыщей для самых стойких

Если запах не смущает, попробуйте! Чеснок содержит соединения серы, заживляющие воспаление и препятствующие появлению прыщей. Процедуры с использованием чудо-растения предотвращают разрастание бактериальных колоний, форсируют регенерацию клеток.

Способ применения:

1. Раздавите зубок чеснока и вотрите состав в проблемные участки.

2. Через 10 минут смойте большим количеством воды.

3. Повторяйте 2-3 раза в неделю.

Внимание: если любое из описанных средств вызывает малейшие признаки аллергии, сразу же прекратите использование.

А вам доводилось уже избавляться от прыщей на лице домашними средствами? Какое оказалось самым результативным?