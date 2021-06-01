5 эффективных натуральных средств от кашля в домашних условиях

Как бы далеко ни шагнула фармацевтика, использование эффективных народных рецептов по-прежнему популярно. Почему нет, если помогает порою даже быстрее, чем хвалёные рекламой таблетки!? Сохраняйте подборку доступных средства от кашля, которые легко приготовить в домашних условиях. Только учтите, рецепты сопровождает отхаркивающее действие. Все они подходят для использования при простуде, но бесполезны для аллергиков, сердечников, а также при некоторых других заболеваниях. Идеальный вариант: обсудить целесообразность применения конкретного рецепта с семейным врачом.

Сам себе фармацевт: эффективные отхаркивающие средства от кашля

1. Настой из солодки и фенхеля.

Комплекс 4 в 1: выводящий слизь, защитный, противовирусный, смягчающий. Антимикробные свойства солодки особенно хорошо проявляются при лечении ОРЗ.

Фенхель также славится отхаркивающим эффектом и полезен при гриппе и простуде.

Объединив растения, получаем мощный противокашлевый заслон.



Ингредиенты:

5 г измельчённого корня солодки (использовать сразу после обработки);

аналогичное количество семян фенхеля;

250 мл воды.

Приготовление элементарно: проварите растительные компоненты 5 минут. Время отсчитываем после закипания. Не сливая в отдельную ёмкость, отстаивайте 10 минут под крышкой.

О том, как принимать солодку от кашля: не дожидайтесь полного остывания лекарства. Пейте настой тёплым, желательно натощак. Не более трёх приёмов в течение дня; гипертоникам это средство можно принимать только под медицинским наблюдением с контролем АД.

2. Ингаляции с эвкалиптом.

Процедура помогает победить простуду, усиливает отхождение мокроты, смягчает кашель, усмиряет боль в груди. Масло растения используют местно для массажа и компресса.

Приготовление и применение:

пропорция: 2 ст. ложки эвкалиптовых листьев на литр воды;

отваривайте 10 минут;

наклонитесь над ёмкостью с испаряющимся составом на расстояние 30 см и более. Вдыхайте носом и ртом.

Ингаляции можно повторять пару раз в день.

С приёмом внутрь экспериментировать настоятельно не рекомендуем. У эвкалипта широкий спектр противопоказаний и побочных эффектов. Ингаляции же разрешены даже детям.

3. Противокашлевый сироп из имбиря, мёда, корицы и кайенского перца.

Чудо-средство работает комплексно: прогревает изнутри, выводит мокроту, стимулирует иммунитет. Кроме того, действует как антисептик, очищает дыхательные пути.

Ингредиенты:

4 ст. ложки измельчённого имбиря;

стакан мёда (лучше использовать разнотравье);

15 г порошка цейлонской корицы;

щепоть кайенского перца;

поллитра воды.

Приготовление:

Смешать все составляющие, кроме мёда, проварить на слабом огне чуть более получаса. Процедить. Добавить мёд. Дополнительно прокипятить под крышкой 15 минут. Раскрыть, выдержать на очень слабом огне до консистенции среднего по густоте сиропа. Остудить. Перелить в ёмкость с плотно закрывающейся крышкой. Хранить на полке в дверце холодильника.

Пить по столовой ложке за час перед едой, можно разводить тёплой водой.

4. Редька с мёдом от кашля.

Смесь витаминов и эфиров даёт чудодейственный результат уже после двух-трех применений.

Ингредиенты:

крупная чёрная редька без дефектов и повреждений;

несколько ложек натурального мёда.

Чтобы приготовить отхаркивающее средство, тщательно вымойте корнеплод, соскребите кожуру, срежьте верхушку (не выкидывайте). Ложкой или ножом частично удалите мякоть, а в основании проколите узкую дырочку. Поместите редьку в ёмкость таким образом, чтобы она не касалась дна. Во внутреннюю пустоту залейте мёд, накройте ранее отрезанной крышкой. Отставьте на сутки, пока не стечёт сок.

Суточную дозу - 100 г - разделите на три-четыре приёма.

Внимание: домашний сироп противопоказан диабетикам, постоперационным больным, а также беременным и людям, страдающим холециститом.

5. Горячее молоко, сода, мёд и сливочное масло.

Старшее поколение наверняка помнит это простейшее средство от кашля. В досиропные времена оно занимало первое место по популярности.

Цельное настоящее молоко (не кипячёное, но горячее) в комплексе с содой восстанавливает слизистую, снимает раздражение.

Сливочное масло отвечает за смягчающий эффект.

Качественный мёд функционирует как антисептик.

Но учтите, смесь не лечит, а облегчает дыхание, оказывает незначительное отхаркивающее действие, незначительно укрепляет иммунитет.

Пропорции: полный стакан молока + 2 г соды + по чайной ложке масла и мёда.

Теперь вы знаете пять простых в приготовлении и эффективных отхаркивающих средств от кашля, которые легко приготовить в домашних условиях. Что выберете: их или аптечные таблетки с сиропами?