5 эффективных натуральных средств от кашля в домашних условиях
Как бы далеко ни шагнула фармацевтика, использование эффективных народных рецептов по-прежнему популярно. Почему нет, если помогает порою даже быстрее, чем хвалёные рекламой таблетки!? Сохраняйте подборку доступных средства от кашля, которые легко приготовить в домашних условиях. Только учтите, рецепты сопровождает отхаркивающее действие. Все они подходят для использования при простуде, но бесполезны для аллергиков, сердечников, а также при некоторых других заболеваниях. Идеальный вариант: обсудить целесообразность применения конкретного рецепта с семейным врачом.
Сам себе фармацевт: эффективные отхаркивающие средства от кашля
1. Настой из солодки и фенхеля.
Комплекс 4 в 1: выводящий слизь, защитный, противовирусный, смягчающий. Антимикробные свойства солодки особенно хорошо проявляются при лечении ОРЗ.
Фенхель также славится отхаркивающим эффектом и полезен при гриппе и простуде.
Объединив растения, получаем мощный противокашлевый заслон.
Ингредиенты:
- 5 г измельчённого корня солодки (использовать сразу после обработки);
- аналогичное количество семян фенхеля;
- 250 мл воды.
Приготовление элементарно: проварите растительные компоненты 5 минут. Время отсчитываем после закипания. Не сливая в отдельную ёмкость, отстаивайте 10 минут под крышкой.
О том, как принимать солодку от кашля: не дожидайтесь полного остывания лекарства. Пейте настой тёплым, желательно натощак. Не более трёх приёмов в течение дня; гипертоникам это средство можно принимать только под медицинским наблюдением с контролем АД.
2. Ингаляции с эвкалиптом.
Процедура помогает победить простуду, усиливает отхождение мокроты, смягчает кашель, усмиряет боль в груди. Масло растения используют местно для массажа и компресса.
Приготовление и применение:
- пропорция: 2 ст. ложки эвкалиптовых листьев на литр воды;
- отваривайте 10 минут;
- наклонитесь над ёмкостью с испаряющимся составом на расстояние 30 см и более. Вдыхайте носом и ртом.
Ингаляции можно повторять пару раз в день.
С приёмом внутрь экспериментировать настоятельно не рекомендуем. У эвкалипта широкий спектр противопоказаний и побочных эффектов. Ингаляции же разрешены даже детям.
3. Противокашлевый сироп из имбиря, мёда, корицы и кайенского перца.
Чудо-средство работает комплексно: прогревает изнутри, выводит мокроту, стимулирует иммунитет. Кроме того, действует как антисептик, очищает дыхательные пути.
Ингредиенты:
- 4 ст. ложки измельчённого имбиря;
- стакан мёда (лучше использовать разнотравье);
- 15 г порошка цейлонской корицы;
- щепоть кайенского перца;
- поллитра воды.
Приготовление:
- Смешать все составляющие, кроме мёда, проварить на слабом огне чуть более получаса.
- Процедить. Добавить мёд. Дополнительно прокипятить под крышкой 15 минут.
- Раскрыть, выдержать на очень слабом огне до консистенции среднего по густоте сиропа.
- Остудить. Перелить в ёмкость с плотно закрывающейся крышкой. Хранить на полке в дверце холодильника.
Пить по столовой ложке за час перед едой, можно разводить тёплой водой.
4. Редька с мёдом от кашля.
Смесь витаминов и эфиров даёт чудодейственный результат уже после двух-трех применений.
Ингредиенты:
- крупная чёрная редька без дефектов и повреждений;
- несколько ложек натурального мёда.
Чтобы приготовить отхаркивающее средство, тщательно вымойте корнеплод, соскребите кожуру, срежьте верхушку (не выкидывайте). Ложкой или ножом частично удалите мякоть, а в основании проколите узкую дырочку. Поместите редьку в ёмкость таким образом, чтобы она не касалась дна. Во внутреннюю пустоту залейте мёд, накройте ранее отрезанной крышкой. Отставьте на сутки, пока не стечёт сок.
Суточную дозу - 100 г - разделите на три-четыре приёма.
Внимание: домашний сироп противопоказан диабетикам, постоперационным больным, а также беременным и людям, страдающим холециститом.
5. Горячее молоко, сода, мёд и сливочное масло.
Старшее поколение наверняка помнит это простейшее средство от кашля. В досиропные времена оно занимало первое место по популярности.
Цельное настоящее молоко (не кипячёное, но горячее) в комплексе с содой восстанавливает слизистую, снимает раздражение.
Сливочное масло отвечает за смягчающий эффект.
Качественный мёд функционирует как антисептик.
Но учтите, смесь не лечит, а облегчает дыхание, оказывает незначительное отхаркивающее действие, незначительно укрепляет иммунитет.
Пропорции: полный стакан молока + 2 г соды + по чайной ложке масла и мёда.
Теперь вы знаете пять простых в приготовлении и эффективных отхаркивающих средств от кашля, которые легко приготовить в домашних условиях. Что выберете: их или аптечные таблетки с сиропами?
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