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6 натуральных средств от ангины в домашних условиях

Боль в горле может быть симптомом разных простудных и инфекционных заболеваний. Кроме боли могут также беспокоить зуд, раздражение и жжение. Но чаще всего данная симптоматика указывает на начало ангины. Чтобы не допустить её развития, желательно сразу же приступить к лечению с помощью природных противовоспалительных средств, которые к тому же ещё и укрепляют иммунную систему. Мы предлагаем шесть натуральных средство от ангины, которые можно найти дома. 

 

натуральные средства от ангины

 

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Домашние средства от ангины

  1. Соль и вода. Это один из самых распространённых способов быстрого избавления от ангины. Вам понадобится чайная ложка соли, которую нужно растворить в стакане тёплой воды. Горло необходимо полоскать три раза в день не менее 40 секунд. 
  2. Пчелиный мёд. Один из самых мощных природных антибиотиков в мире. Он уничтожает микроорганизмы, вызывающие инфекцию, успокаивает кашель и другие простудные симптомы. Вам нужно будет смешать две столовые ложки мёда с соком половинки лимона. Данное лекарство можно употреблять самостоятельно или же развести в стакане тёплой воды. Пить два раза в день. 
  3. Мёд и корица. Данная комбинация отлично очистит горло от микробов, устранит вирусы, вызывающие инфекцию и раздражение. Корица обладает прекрасными антиоксидантными и антисептическими свойствами. Нужно смешать две столовые ложки мёда с одной чайной ложкой корицы и растопить в стакане тёплой воды. Выпивать два раза в день. 
  4. Чеснок. Мощнейший антибиотик, уничтожающий сотни вирусов и бактерий, очищает дыхательные пути. Его едят в сыром виде, ничем не запивая. 
  5. Имбирь. Его корень обладает противовоспалительными, обезболивающими и антибактериальными свойствами, необходимыми в борьбе с болезнетворными патогенами. Нужно измельчить кусочек имбиря, перемешать его в стакане воды и выпить за один приём. 
  6. Бортевой мёд. Это мёд диких пчёл, отличающийся от домашнего мёда лучшей усвояемостью и большей концентрацией бактерицидных свойств. Для лечения ангины нужно взять его чайную ложку и растворить в стакане воды комнатной температуры. Пить три раза в день. 
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Если эти 6 натуральных средств от ангины не облегчат болезненные симптомы в течение трёх дней, нужно обязательно обратиться к доктору. Также не обойтись без консультации специалиста при наличии температуры. Не болейте! 

Примечание: вся информация, представленная в этом разделе, носит исключительно ознакомительный характер. Представленная здесь информация не может служить руководством к действию, заменой врачебной консультации и т.п. По всем вопросам, связанным со здоровьем, вам необходима консультация у соответствующего специалиста (врача). Следование приведённым здесь советам и рекомендациям без соответствующей врачебной консультации недопустимо.


 (голосов: 1)
Автор: Анастасия Педич
Вчера, 08:23

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