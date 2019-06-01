6 натуральных средств от ангины в домашних условиях

Боль в горле может быть симптомом разных простудных и инфекционных заболеваний. Кроме боли могут также беспокоить зуд, раздражение и жжение. Но чаще всего данная симптоматика указывает на начало ангины. Чтобы не допустить её развития, желательно сразу же приступить к лечению с помощью природных противовоспалительных средств, которые к тому же ещё и укрепляют иммунную систему. Мы предлагаем шесть натуральных средство от ангины, которые можно найти дома.

Домашние средства от ангины

Соль и вода. Это один из самых распространённых способов быстрого избавления от ангины. Вам понадобится чайная ложка соли, которую нужно растворить в стакане тёплой воды. Горло необходимо полоскать три раза в день не менее 40 секунд. Пчелиный мёд. Один из самых мощных природных антибиотиков в мире. Он уничтожает микроорганизмы, вызывающие инфекцию, успокаивает кашель и другие простудные симптомы. Вам нужно будет смешать две столовые ложки мёда с соком половинки лимона. Данное лекарство можно употреблять самостоятельно или же развести в стакане тёплой воды. Пить два раза в день. Мёд и корица. Данная комбинация отлично очистит горло от микробов, устранит вирусы, вызывающие инфекцию и раздражение. Корица обладает прекрасными антиоксидантными и антисептическими свойствами. Нужно смешать две столовые ложки мёда с одной чайной ложкой корицы и растопить в стакане тёплой воды. Выпивать два раза в день. Чеснок. Мощнейший антибиотик, уничтожающий сотни вирусов и бактерий, очищает дыхательные пути. Его едят в сыром виде, ничем не запивая. Имбирь. Его корень обладает противовоспалительными, обезболивающими и антибактериальными свойствами, необходимыми в борьбе с болезнетворными патогенами. Нужно измельчить кусочек имбиря, перемешать его в стакане воды и выпить за один приём. Бортевой мёд. Это мёд диких пчёл, отличающийся от домашнего мёда лучшей усвояемостью и большей концентрацией бактерицидных свойств. Для лечения ангины нужно взять его чайную ложку и растворить в стакане воды комнатной температуры. Пить три раза в день.

Если эти 6 натуральных средств от ангины не облегчат болезненные симптомы в течение трёх дней, нужно обязательно обратиться к доктору. Также не обойтись без консультации специалиста при наличии температуры. Не болейте!