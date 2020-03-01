Красота и здоровье » Здоровье женщины » ТОП-10 натуральных средств для профилактики коронавируса

ТОП-10 натуральных средств для профилактики коронавируса

Знание – сила! В эпоху эпидемии этот лозунг актуален, как никогда. Человечество внимательно отслеживает новости о COVID-19, все силы брошены на поиски лекарств против болезни и её осложнений. Медики уже назвали ТОП-10 натуральных средств для профилактики коронавируса. Их действие направлено на поддержку иммунной системы, что абсолютно необходимо для профилактики любых респираторных инфекций.

 

ТОП-10 натуральных средств от коронавируса

 

Акцентируем внимание читателей на том, что вакцины от коронавируса пока тестируют. Противовирусные препараты или лекарства отсутствуют вовсе. С болезнью борются, купируя симптомы, в тяжёлых ситуациях – поддерживают жизненно важные функции органов и систем, в первую очередь дыхания. Непонятно, какими будут результаты тестов вакцины, но даже после её появления болезнь нескоро прекратит свирепствовать. Запоминайте рекомендации медиков, они не только могут уберечь от COVID-19, но и помогут при простуде и гриппе.

 

Смотрите также: 5 способов, как избавиться от папиллом с помощью натуральных средств.

ТОП-10 натуральных средств для профилактики коронавируса

Первоочередное внимание уделите питанию. Свободное время, которое появилось из-за карантина, используйте с пользой: изучите правильные рецепты и осваивайте новую систему. Так легче адаптироваться. Важно исключить рафинированные продукты, искусственные ингредиенты и полуфабрикаты с сомнительным составом. Сосредоточьтесь на диете, богатой зеленью, овощами, специями, кисломолочными продуктами, фруктами и полезными жирами.

 

Основа рациона – продукты, обладающие усиленными иммуностимулирующими свойствами. Медики рекомендуют больным съедать по 3 порции в день каждого из них, а для иммунной поддержки употреблять регулярно.

Список продуктов для профилактики коронавируса

1. Лимоны и лаймы

Витамин С и антиоксиданты, которыми цитрусовые насыщают организм, подщелачивают его и выводят токсины.

2. Костный бульон

Суперфуд для улучшения водного баланса, укрепления иммунитета, облегчения симптомов бронхита и простуды.

3. Лук и чеснок

Проверенные веками действенные профилактические средства.

4. Яблочный уксус

Дезинфицирует, уничтожая самые стойкие бактерии и вирусы, обеспечивает антиоксидантную поддержку.

5. Оливковое масло

Источник мононенасыщенных полезных жиров, укрепляющих внутреннюю защиту организма.

6. Имбирь

Мощная лекарственная специя борется с воспалением, усиливает иммунитет, купирует боль в горле.

7. Пробиотики

Поддерживают первым делом кишечную микрофлору, состояние которой важно для здоровья в целом.

8. Бузина

Одно из лучших народных средств от гриппа, простуды и ангины с мощным противовирусным свойством.

 

Мы обещали ТОП-10 натуральных средств для профилактики коронавируса, а перечислили всего 8 продуктов, поэтому продолжим. Остальное к еде не относится, поэтому рассматриваем отдельно.

9. Питьевой режим

Если говорить конкретно о воде, пить необходимо 8-10 стаканов в день. При болезни, инфекции или обезвоживании, обоснованном другими факторами, увеличивайте норму на 0,5 литра.

 

Увы, вода из-под крана не подходит. В идеале нужно использовать высококачественную систему обратного осмоса, которая удаляет токсины. При отсутствии таковой годится и обычный фильтр. Для снижения окислительного стресса и повышения иммунной функции добавляйте в воду свежий лимонный сок.

 

Также важно потребление в больших количествах увлажняющих овощей и фруктов. Кроме воды, пейте зелёный сок, костный бульон или травяной чай. Откажитесь от сахара, газировки, энергетиков и кофе в больших дозах, которые вызывают обезвоживание.

10. Сон и движение

Для здоровья нужно больше, чем просто вода и еда. Полноценный сон и физические упражнения – must have для укрепления иммунитета. Ритм жизни замедлился, а значит, можно без угрызений совести отдыхать 7-9 часов. Утро начинайте с зарядки (растяжки, йоги). Не жалейте 30-40 минут для спорта ежедневно, организм отблагодарит хорошим тонусом. Желательно не забывать о прогулках. Тем, у кого такая возможность ограничена, рекомендуем чаще проветривать помещения и делать влажную уборку.

 

Смотрите также: 6 натуральных средств от ангины в домашних условиях.

 

NB! В случае обнаружения у себя любых симптомов простудных заболеваний необходимо обратиться к соответствующим специалистам! Никакого самолечения!

 

В ТОП-10 натуральных средств для профилактики коронавируса нет ничего принципиально нового, дефицитного или непонятного. Всё доступно и однозначно не навредит. Пользуйтесь и будьте здоровы!

Примечание: вся информация, представленная в этом разделе, носит исключительно ознакомительный характер. Представленная здесь информация не может служить руководством к действию, заменой врачебной консультации и т.п. По всем вопросам, связанным со здоровьем, вам необходима консультация у соответствующего специалиста (врача). Следование приведённым здесь советам и рекомендациям без соответствующей врачебной консультации недопустимо.


 (голосов: 3)
Автор: Анастасия Педич
Вчера, 08:15

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Постные рецепты Постные рецепты
Пасхальные рецепты Пасхальные рецепты
Пасхальные поделки Пасхальные поделки

Красота и здоровье:

» Целлюлит

» Свадебные причёски

» Стрижки и прически

» Диеты и фитнес

» Уроки макияжа

» Секреты красоты

» Здоровье женщины

» Уход за телом

» Уход за кожей лица

» Новинки парфюмерии

» Уход за волосами

» Уроки маникюра

Канал Синьорины в Дзене