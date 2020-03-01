Знание – сила! В эпоху эпидемии этот лозунг актуален, как никогда. Человечество внимательно отслеживает новости о COVID-19, все силы брошены на поиски лекарств против болезни и её осложнений. Медики уже назвали ТОП-10 натуральных средств для профилактики коронавируса. Их действие направлено на поддержку иммунной системы, что абсолютно необходимо для профилактики любых респираторных инфекций.

Акцентируем внимание читателей на том, что вакцины от коронавируса пока тестируют. Противовирусные препараты или лекарства отсутствуют вовсе. С болезнью борются, купируя симптомы, в тяжёлых ситуациях – поддерживают жизненно важные функции органов и систем, в первую очередь дыхания. Непонятно, какими будут результаты тестов вакцины, но даже после её появления болезнь нескоро прекратит свирепствовать. Запоминайте рекомендации медиков, они не только могут уберечь от COVID-19, но и помогут при простуде и гриппе.

ТОП-10 натуральных средств для профилактики коронавируса

Первоочередное внимание уделите питанию. Свободное время, которое появилось из-за карантина, используйте с пользой: изучите правильные рецепты и осваивайте новую систему. Так легче адаптироваться. Важно исключить рафинированные продукты, искусственные ингредиенты и полуфабрикаты с сомнительным составом. Сосредоточьтесь на диете, богатой зеленью, овощами, специями, кисломолочными продуктами, фруктами и полезными жирами.

Основа рациона – продукты, обладающие усиленными иммуностимулирующими свойствами. Медики рекомендуют больным съедать по 3 порции в день каждого из них, а для иммунной поддержки употреблять регулярно.

Список продуктов для профилактики коронавируса

1. Лимоны и лаймы

Витамин С и антиоксиданты, которыми цитрусовые насыщают организм, подщелачивают его и выводят токсины.

2. Костный бульон

Суперфуд для улучшения водного баланса, укрепления иммунитета, облегчения симптомов бронхита и простуды.

3. Лук и чеснок

Проверенные веками действенные профилактические средства.

4. Яблочный уксус

Дезинфицирует, уничтожая самые стойкие бактерии и вирусы, обеспечивает антиоксидантную поддержку.

5. Оливковое масло

Источник мононенасыщенных полезных жиров, укрепляющих внутреннюю защиту организма.

6. Имбирь

Мощная лекарственная специя борется с воспалением, усиливает иммунитет, купирует боль в горле.

7. Пробиотики

Поддерживают первым делом кишечную микрофлору, состояние которой важно для здоровья в целом.

8. Бузина

Одно из лучших народных средств от гриппа, простуды и ангины с мощным противовирусным свойством.

Мы обещали ТОП-10 натуральных средств для профилактики коронавируса, а перечислили всего 8 продуктов, поэтому продолжим. Остальное к еде не относится, поэтому рассматриваем отдельно.

9. Питьевой режим

Если говорить конкретно о воде, пить необходимо 8-10 стаканов в день. При болезни, инфекции или обезвоживании, обоснованном другими факторами, увеличивайте норму на 0,5 литра.

Увы, вода из-под крана не подходит. В идеале нужно использовать высококачественную систему обратного осмоса, которая удаляет токсины. При отсутствии таковой годится и обычный фильтр. Для снижения окислительного стресса и повышения иммунной функции добавляйте в воду свежий лимонный сок.

Также важно потребление в больших количествах увлажняющих овощей и фруктов. Кроме воды, пейте зелёный сок, костный бульон или травяной чай. Откажитесь от сахара, газировки, энергетиков и кофе в больших дозах, которые вызывают обезвоживание.

10. Сон и движение

Для здоровья нужно больше, чем просто вода и еда. Полноценный сон и физические упражнения – must have для укрепления иммунитета. Ритм жизни замедлился, а значит, можно без угрызений совести отдыхать 7-9 часов. Утро начинайте с зарядки (растяжки, йоги). Не жалейте 30-40 минут для спорта ежедневно, организм отблагодарит хорошим тонусом. Желательно не забывать о прогулках. Тем, у кого такая возможность ограничена, рекомендуем чаще проветривать помещения и делать влажную уборку.

NB! В случае обнаружения у себя любых симптомов простудных заболеваний необходимо обратиться к соответствующим специалистам! Никакого самолечения!

В ТОП-10 натуральных средств для профилактики коронавируса нет ничего принципиально нового, дефицитного или непонятного. Всё доступно и однозначно не навредит. Пользуйтесь и будьте здоровы!