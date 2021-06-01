Как быстро избавиться от прыщей с помощью натуральных средств

Вы наверняка слышали, что куркума помогает быстро избавиться от прыщей. Многие даже попробовали, а вместо ожидаемого результата получили аллергическую реакцию. Натуральные средства работают лучше аптечных, если их правильно использовать. Действия наугад чреваты неприятностями, как то: покраснение, пигментация, усиление высыпаний и другие неожиданные «украшения». Поэтому обойдемся без сомнительных экспериментов, применяем проверенные рецепты. Разбираем подробности эффективной домашней косметологии.

Зрим в корень: как и почему появляются прыщи

Проблема появляется из-за воспаления волосяного фолликула и примыкающих к нему сальных желез. Заполненный кожным жиром и мертвыми клетками проток блокируется, превращаясь в открытый (черный) или закрытый (гнойный) комедон. Со временем он может воспалиться, покраснеть, болеть.

Гормональный дисбаланс. В этом случае высыпания появляются на лице, плечах, спине. Часто сопровождаются образованием пустул, зудом и локальным покраснением.

Жирная или комбинированная кожа. В первую очередь страдает Т-зона лица.

Использование малоподходящей косметики.

Стресс.

Лекарства и аллергия. Организм может реагировать, «выбрасывая» токсины через кожу. Неправильная диета.

Прыщи на лице характерны для подростков, вступивших в период полового созревания, но с проблемой все чаще сталкиваются и взрослые люди. Корень проблемы – индивидуальные особенности кожи и соблюдение правил ухода. За этим следуют перечисленные ниже вторичные причины и триггеры.

Понимание и устранение причины возникновения прыщей необходимо для выбора правильного средства борьбы с ними. Кроме того, помогает избежать осложнений: глубоких поражений эпидермиса, пятен и рубцов.

Как быстро избавиться от прыщей: средства для очищения кожи

Чтобы избежать появления черных точек и гнойников, начинаем с разбора азов ухода.



Запомните, для очищения проблемных участков необходимы деликатные средства; использование мыла и агрессивных препаратов дестабилизирует естественный защитный барьер и ухудшает ситуацию.



При выборе косметики обращайте внимание на содержание в ней поверхностно-активных веществ, таких как SLS и SLES. Старайтесь не использовать даже шампунь и гель для душа с вредными компонентами.



Для ухода за лицом подходят гидролаты, мицеллярная вода или мягкое очищающее молочко. Отдайте предпочтение средствам, которые содержат успокаивающие, противовоспалительные и вяжущие ингредиенты, например, экстракты лаванды и ромашки.



После очищения рекомендуем использовать вяжущий тоник на основе репейника или гамамелиса. Растительные компоненты закрывают поры и восстанавливают нормальный pH.



Раз в неделю не помешает глубокая чистка и питательные процедуры. Удаляйте мертвые клетки с помощью масок из протертых фруктов и овощей. Обладателям проблемной кожи подойдут вяжущие, отшелушивающие и очищающие основы: огурец, клубника и помидор.



Чтобы продезинфицировать кожу и отбелить пигментные пятна, раз в неделю протирайте проблемные участки ватным диском, смоченным в лимонном соке.



Осторожнее с косметическим скрабом и пилингом. Их применение усугубляет воспаление, истончает защитный барьер эпидермиса и стимулируют железы вырабатывать больше секреции.

8 эффективных натуральных средств от прыщей

1. Маска для лица из глины.



Глубоко очищает и подсушивает кожу.



Составляющие:

зеленая глина - 2 столовые ложки;

лавандовая эссенция – 5 капель.



Смесь компонентов разведите водой до консистенции крема. Нанесите маску на лицо, кроме области вокруг глаз, оставьте на 10-15 минут. Удалите глину влажной губкой и хорошо умойтесь. Рекомендуем повторять очищающую процедуру раз в неделю.

2. Гидролат лаванды и розмарина.

Натуральные антисептики используют в профилактических целях.



Приготовление: в чистом флаконе смешайте 50 мл воды с лавандой и 50 мл гидрозоля розмарина.



Используйте в качестве тоника для лица каждый день. После обычного протирания рекомендуем мини-массаж: похлопайте проблемные участки ватным диском, пропитанным розмарином и лавандой, для тонизирования и антисептического действия.

3. Лимонная эссенция.



Для отбеливания и дезинфекции добавьте шесть капель свежевыжатого сока в 30 мл крема для лица. Пользуйтесь перед сном.



Альтернативный способ использования лимона - отжать кожуру прямо на прыщ. Если воспаление незначительное, две-три аппликации полностью от него избавят.



4. Масло чайного дерева.



Пожалуй, самое действенное антибактериальное и противогрибковое средство.



Рассказываем правила применения:

- разведите 3 капли эфира в 10 мл масла жожоба;

- наносите состав на проблемные участки раз в день.



Как правило, для полного исчезновения даже глубокого и обширного воспаления достаточно нескольких процедур.



5. Серное мыло.



Восстанавливает баланс, устраняет избыток кожного сала, оказывает вяжущее действие.



Серное мыло нередко содержит другие полезные ингредиенты, как то: лавандовая или лимонная, масло чайного дерева.



Частота умываний: от трех раз в неделю до одного раза в день, в зависимости от степени загрязнения кожи и рекомендаций дерматолога.



6. Куркума.



Популярная специя - натуральный очиститель и осветлитель, но, внимание, она - сильный аллерген.



Для безопасного использования куркумы против прыщей порошок смешивают с медом и йогуртом. Пропорция 1 : 1 : 3. Необходимая консистенция – жидкая эмульсия. Очень желательно предварительно протестировать средство на запястье, проверить, как отреагирует организм.



Маску наносят на 20 минут, если защиплет раньше, немедленно смывают. Частота применения: два-три раза в месяц.



7. Салициловая кислота.



Отшелушивает омертвевшие клетки, подсушивает.



Но рекомендуем использовать не чистую салициловую кислоту, а аптечные кремы или гели на основе этого компонента. Обратитесь к дерматологу, который подберет конкретное средство, соответствующее типу и индивидуальным особенностям именно вашей кожи.



8. Гель алоэ вера.



Легкая текстура проникает глубоко в эпидермис, обеспечивает глубокое увлажнение, не забивая поры. Помимо того, алоэ вера лечит, успокаивает, восстанавливает. Подходит для ежедневного использования даже подросткам. Чтобы повысить эффективность при сильных высыпаниях, добавляйте три-пять капель лавандового эфира.



Вот такие натуральные средства помогают быстро избавиться от прыщей и обойтись без помощи косметолога.