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Как быстро избавиться от прыщей с помощью натуральных средств

Вы наверняка слышали, что куркума помогает быстро избавиться от прыщей. Многие даже попробовали, а вместо ожидаемого результата получили аллергическую реакцию. Натуральные средства работают лучше аптечных, если их правильно использовать. Действия наугад чреваты неприятностями, как то: покраснение, пигментация, усиление высыпаний и другие неожиданные «украшения». Поэтому обойдемся без сомнительных экспериментов, применяем проверенные рецепты. Разбираем подробности эффективной домашней косметологии.

 

Как быстро избавиться от прыщей с помощью натуральных средств

 

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Зрим в корень: как и почему появляются прыщи

Проблема появляется из-за воспаления волосяного фолликула и примыкающих к нему сальных желез. Заполненный кожным жиром и мертвыми клетками проток блокируется, превращаясь в открытый (черный) или закрытый (гнойный) комедон. Со временем он может воспалиться, покраснеть, болеть.

Прыщи на лице характерны для подростков, вступивших в период полового созревания, но с проблемой все чаще сталкиваются и взрослые люди. Корень проблемы – индивидуальные особенности кожи и соблюдение правил ухода. За этим следуют перечисленные ниже вторичные причины и триггеры.
  • Гормональный дисбаланс. В этом случае высыпания появляются на лице, плечах, спине. Часто сопровождаются образованием пустул, зудом и локальным покраснением.
  • Жирная или комбинированная кожа. В первую очередь страдает Т-зона лица.
  • Использование малоподходящей косметики. 
  • Стресс.
  • Лекарства и аллергия. Организм может реагировать, «выбрасывая» токсины через кожу. Неправильная диета.

Понимание и устранение причины возникновения прыщей необходимо для выбора правильного средства борьбы с ними. Кроме того, помогает избежать осложнений: глубоких поражений эпидермиса, пятен и рубцов.

Как быстро избавиться от прыщей: средства для очищения кожи

Чтобы избежать появления черных точек и гнойников, начинаем с разбора азов ухода. 


Запомните, для очищения проблемных участков необходимы деликатные средства; использование мыла и агрессивных препаратов дестабилизирует естественный защитный барьер и ухудшает ситуацию. 

При выборе косметики обращайте внимание на содержание в ней поверхностно-активных веществ, таких как SLS и SLES. Старайтесь не использовать даже шампунь и гель для душа с вредными компонентами. 

Для ухода за лицом подходят гидролаты, мицеллярная вода или мягкое очищающее молочко. Отдайте предпочтение средствам, которые содержат успокаивающие, противовоспалительные и вяжущие ингредиенты, например, экстракты лаванды и ромашки. 

После очищения рекомендуем использовать вяжущий тоник на основе репейника или гамамелиса. Растительные компоненты закрывают поры и восстанавливают нормальный pH. 

Раз в неделю не помешает глубокая чистка и питательные процедуры. Удаляйте мертвые клетки с помощью масок из протертых фруктов и овощей. Обладателям проблемной кожи подойдут вяжущие, отшелушивающие и очищающие основы: огурец, клубника и помидор. 

Чтобы продезинфицировать кожу и отбелить пигментные пятна, раз в неделю протирайте проблемные участки ватным диском, смоченным в лимонном соке. 

Осторожнее с косметическим скрабом и пилингом. Их применение усугубляет воспаление, истончает защитный барьер эпидермиса и стимулируют железы вырабатывать больше секреции.

8 эффективных натуральных средств от прыщей

1. Маска для лица из глины.


Глубоко очищает и подсушивает кожу.

Составляющие:

  • зеленая глина - 2 столовые ложки;
  • лавандовая эссенция – 5 капель.


Смесь компонентов разведите водой до консистенции крема. Нанесите маску на лицо, кроме области вокруг глаз, оставьте на 10-15 минут. Удалите глину влажной губкой и хорошо умойтесь. Рекомендуем повторять очищающую процедуру раз в неделю.

 

2. Гидролат лаванды и розмарина.

 

Натуральные антисептики используют в профилактических целях.

Приготовление: в чистом флаконе смешайте 50 мл воды с лавандой и 50 мл гидрозоля розмарина.

Используйте в качестве тоника для лица каждый день. После обычного протирания рекомендуем мини-массаж: похлопайте проблемные участки ватным диском, пропитанным розмарином и лавандой, для тонизирования и антисептического действия.

 

3. Лимонная эссенция.

Для отбеливания и дезинфекции добавьте шесть капель свежевыжатого сока в 30 мл крема для лица. Пользуйтесь перед сном. 

Альтернативный способ использования лимона - отжать кожуру прямо на прыщ. Если воспаление незначительное, две-три аппликации полностью от него избавят.

4. Масло чайного дерева.

Пожалуй, самое действенное антибактериальное и противогрибковое средство.

Рассказываем правила применения: 
- разведите 3 капли эфира в 10 мл масла жожоба;
- наносите состав на проблемные участки раз в день. 

Как правило, для полного исчезновения даже глубокого и обширного воспаления достаточно нескольких процедур. 

5. Серное мыло.

Восстанавливает баланс, устраняет избыток кожного сала, оказывает вяжущее действие. 

Серное мыло нередко содержит другие полезные ингредиенты, как то: лавандовая или лимонная, масло чайного дерева. 

Частота умываний: от трех раз в неделю до одного раза в день, в зависимости от степени загрязнения кожи и рекомендаций дерматолога.

6. Куркума.

Популярная специя - натуральный очиститель и осветлитель, но, внимание, она - сильный аллерген. 

Для безопасного использования куркумы против прыщей порошок смешивают с медом и йогуртом. Пропорция 1 : 1 : 3. Необходимая консистенция – жидкая эмульсия. Очень желательно предварительно протестировать средство на запястье, проверить, как отреагирует организм.

Маску наносят на 20 минут, если защиплет раньше, немедленно смывают. Частота применения: два-три раза в месяц.

7. Салициловая кислота.
Отшелушивает омертвевшие клетки, подсушивает.

Но рекомендуем использовать не чистую салициловую кислоту, а аптечные кремы или гели на основе этого компонента. Обратитесь к дерматологу, который подберет конкретное средство, соответствующее типу и индивидуальным особенностям именно вашей кожи.

8. Гель алоэ вера.

Легкая текстура проникает глубоко в эпидермис, обеспечивает глубокое увлажнение, не забивая поры. Помимо того, алоэ вера лечит, успокаивает, восстанавливает. Подходит для ежедневного использования даже подросткам. Чтобы повысить эффективность при сильных высыпаниях, добавляйте три-пять капель лавандового эфира.

 

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Вот такие натуральные средства помогают быстро избавиться от прыщей и обойтись без помощи косметолога.


 (голосов: 1)
Автор: Анастасия Педич
Вчера, 17:41

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