5 способов, как избавиться от папиллом с помощью натуральных средств

Кожные папилломы – это небольшие комочки, прикреплённые к шее, векам, предплечьям или другим частям тела. Они, как и герпес, носят вирусный характер, поэтому лечить их нужно комплексно – изнутри и снаружи, следуя определённым правилам. Как избавиться от папиллом? Во-первых необходимо укрепить иммунитет, во-вторых разнообразить свой рацион питания свежими фруктами, овощами и соками, а в-третьих вести активный образ жизни. Что же касается лечения папиллом наружными методами, то на помощь придёт народная медицина.

Как избавиться от папиллом с помощью натуральных средств

Яблочный уксус. Уксусная кислота, входящая в состав яблочного уксуса, - идеальное средство от бородавок и папиллом. Прижигание нужно делать ежедневно в течение нескольких недель, чтобы удалить не только поверхность папилломы, но и её корень. Также можно делать ванночки из 100 мл уксуса и такого же количества воды, опуская поражённую часть тела в эту смесь на 20 минут. Касторовое масло и дрожжи. Смешать в равных пропорциях дрожжи и касторовое масло до пастообразного состояния, а после нанести на папиллому. Делать так 10-14 дней каждый день. Ананасовый сок. Бромелайн – фермент, содержащийся в ананасовом соке, просто идеален для борьбы с эстетически неприглядными комочками на коже. Его противовоспалительное и противовирусное действие уменьшает размер бородавки и предотвращает распространение на другие части тела. Прижигание желательно делать точечно с помощью спички или ушной палочки. Перекись водорода. Это средство нельзя применять около глаз. Намочить перекисью вату и приложить на нарост, и так несколько раз, меняя компрессы через каждый час. Процедуру необходимо проводить 10-12 дней. Витамин С. Ударная доза этого витамина может с лёгкостью избавить от данной проблемы даже под языком. Для этого нужно либо растолочь до кашицеобразного состояния аскорбиновую кислоту в таблетках, либо прижечь лимонным соком и смазывать каждый день.

Ни в коем случае не срезайте и не отрывайте папилломы – это чревато довольно серьёзными последствиями. Также стоит обратить внимание на окрас нароста, если он тёмный и кровоточит, то посещение доктора обязательно. Перед использованием вышеперечисленных пяти способов избавления от папиллом натуральными средствами нужно обязательно получить консультацию врача.