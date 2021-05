6 знаков Зодиака, предпочитающих флирт, а не любовь

Интересно, кто-нибудь считал, сколько оттенков во взаимоотношениях полов? Наверняка нет, потому что их множество. Но если упростить психологию, то людей можно разделить на два лагеря. В первом будут «правильные» товарищи, которые культивируют идею любви, брака и семьи; во втором – приверженцы необременительных связей, озабоченные плотскими удовольствиями.

Разобраться, who is who, помогает астрология.

Теоретически, любой представитель гороскопа может не заморачиваться правильными идеями. Но у нас особенный список. Смотрим, кто обычно не против случайных связей и отношений на одну ночь.

Антирейтинг: знаки Зодиака, предпочитающие флирт, а не любовь

1. Водолей.

2. Скорпион.

3. Овен.

4. Лев.

5. Стрелец.

6. Телец.

Любитель физических удовольствий. Ценитель необычных ощущений. Водолей не задумывается о морально-этической составляющей случайных романов. Он заботится о здоровье тела и подпитывается новыми впечатлениями. Интимную близость воспринимает как приятное времяпрепровождение, а не как путь к созданию семьи.Квинтэссенция чувственности и эротизма. В постели выкладывается по максимуму. Но Скорпион не эгоистичный партнёр, напротив: старается не столько получить, сколько доставить удовольствие. Для него важен титул чемпиона и коллекция экс-партнёров. Кстати, представители этого знака Зодиака чаще других вступают в брак не по любви, а по расчёту.Вот кому виагра не нужна до глубокой старости. Достаточно одного прикосновения или пристального взгляда, чтобы зажечь предохранитель. Осторожно флиртуйте с Овном. Одно лишнее движение и alles: он теряет рассудок и сразу тянет в постель. Розовыми соплями не страдает совсем, но привязывается к активному партнёру.Жаждет любви во всех её проявлениях: и в физическом, и в платоническом. У Льва периодически случаются периоды «гона», когда он вообще не думает ни о чём, кроме развлечений. В эти моменты ему наплевать на красивые слова и глубокие эмоции. Цель одна – насытить тело.Авантюрная натура проявляется во всех аспектах жизни, дела амурные – не исключение. В отличие от вышеупомянутых знаков Зодиака Стрелец заинтересован в долговременных серьёзных отношениях, но не брезгует приключениями на одну ночь и случайными свиданиями. Камасутру предпочитает изучать не в теории, а на практике.

Фантазёр-затейник, проще говоря, настоящий маньяк. Круглосуточно мечтает об интимных развлечениях и физических удовольствиях. Не всегда готов играть ведущую роль в постели, но побыть жертвой соблазна никогда не отказывается. Интим – фетиш. Будь он хороший или даже плохой, не имеет значения: главное - процесс.



Вы, как, попали в список знаков Зодиака, предпочитающих флирт, а не любовь? Ладно, можете не признаваться. Мы же на всякий случай предупреждаем, данный материал – не инструкция и не повод пуститься в блуд, а мнение астрологов, представленное с ознакомительной целью.