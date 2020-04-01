5 знаков Зодиака, которые чаще всего возвращаются к бывшим

Молодые и возрастные, состоятельные и не очень пары в разных странах мира расстаются по похожему сценарию. В порыве злости, а на самом деле, чтобы не поддаться минутной слабости, удаляют номер партнера в телефоне. Продвинутые юзеры социальных сетей идут дальше: скрывают посты, чистят список друзей и выкидывают совместные фотографии. Но спустя время (это могут быть дни, недели, месяцы или даже годы) обиду сменяет сомнение. Особенно, если новые отношения так и не сложились, а бывшая вторая половинка крутится рядом. Начинаются попытки примирения. Да, люди делятся на тех, кто шагает вперёд, и тех, кто не может отказаться от прошлого.

Если вы думаете, что во всём виновата только любовь, то ошибаетесь. Звёзды тоже играют в этом деле не последнюю роль. Обратите внимание на 5 знаков Зодиака, которые чаще других возвращаются к бывшим. Информация особенно пригодится тем, кто мечтает возродить отношения. Если ваш экс-партнёр в списке, шансы однозначно выше.

Какие знаки зодиака возвращаются к бывшим?

Сентиментальность – не порок, а врождённая особенность

Рак и Рыбы уходят, чтобы через время вернуться.

Представители водной стихии своеобразно и очень избирательно переосмысливают прошлое. Частенько их память стирает раздоры и обиды, оставляет яркие и трогательные картинки. Впечатлительный народ глубоко ностальгирует о былой любви, накручивает внутренние страсти романтической музыкой и фильмами, которые когда-то смотрели вместе.

Сентиментальные консерваторы довольны тем, что хорошо знают. Они быстро убеждают сами себя, что в отношениях было приятно и уютно, а разрыв – нелепая случайность.

Эта особенность касается не только бывшей любви, она значительно шире, поскольку прописана в коде ДНК.

Нет, Раки и Рыбы не пристёгнуты якорем к прошлому, но практически всегда готовы вернуться в него.

Романтичные знаки Зодиака, которые часто возвращаются к бывшим

В следующую категорию попадают Телец и Весы – мечтатели-идеалисты.

Особенность первых – рациональная любовь. Телец тяжело переживает разрыв не только из-за обиды на партнёра, ему сложно перестраиваться на новые чувства и в быту, кстати, тоже. Подопечные Венеры склонны относиться к расставанию, как к временному осложнению. Если ссора была не особенно серьёзной, они быстро возвращаются.

Весы склонны видеть в людях лучшие качества. Миротворческий характер побуждает их оправдывать и смотреть сквозь пальцы на любые проступки. Представители этого знака, если и не возобновляют отношения, то по крайней мере сохраняют дружбу с экс-любовниками.

Вечные воспитатели

Неожиданно, но факт: Козероги также возвращаются.

Любимчики Сатурна обставляют процесс красиво: ставят бывшим партнёрам условия, ласково или не очень воспитывают. Потом делают вид, что раздумывают и до конца не уверены в правильности решения. Это – игра.

Козероги всегда будут выискивать недостатки и пытаться совершенствовать вторую половинку. А вот искать новую они не хотят: морочливо, непонятно, некогда.

Чтобы признавать ошибки и мириться, не обязательно быть Тельцом, Весами, Раком, Рыбой или Козерогом. Любовь властвует над всеми знаками Зодиака. Но астрологи подсказывают, что первые шаги чаще делают представители этой пятёрки.