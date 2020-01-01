Они знают, что такое буря страстей, но долго не выдерживают. Им свойственен лёгкий романтизм, но неведома глубина истинных чувств. 3 самых несчастных в любви знака Зодиака большую часть жизни страдают из-за неудач в делах амурных. А виноваты в этом звёзды, которые наделили своих подопечных чересчур сложными характерами. Давайте посмотрим, кому не повезло с рождения. Быть может, подсказки астрологов помогут исправить ситуацию

Их обделили звёзды: 3 самых несчастных в любви знака Зодиака

Близнецы

Общительные очаровашки с лёгкостью заводят романы. Флирт для них – норма жизни. Близнецам не нужно прилагать усилий, чтобы привязать к себе партнёра, было бы желание. Беда в том, что последнее как раз таки отсутствует. Из-за непостоянства характера люди этого знака не стремятся к стабильным отношениям. Барышни постоянно находятся в поисках принцев, мужчины меняют любовниц, как перчатки. Всё ради смены впечатлений и ярких эмоций. У них своеобразные моральные устои, поэтому тех, кто в браке, угрызения совести из-за измен не мучают. По причине неудачных поисков «идеальной любви» Близнецы нередко к старости остаются в одиночестве. Изменить ситуацию сами подопечные Меркурия не могут. Им нужны партнёры либо властные, которые смогут постоянно контролировать ветреников, либо равнодушные, прощающие измены.

Скорпион

Эгоисты и перфекционисты – типичная характеристика фаворитов воинственного Марса в разных гороскопах. Из-за предубеждений их уважают, но боятся, часто предпочитают обходить стороной. Вот почему Скорпионы попали в тройку самых несчастных в любви знаков Зодиака. Да, они не опускаются до посредственностей, не доказывают свою «пушистость». Но разве это – минус? Умные, привлекательные и необыкновенно чувственные представители восьмого знака в гороскопе смогут сделать партнёра по-настоящему счастливым. Только второй половинке придётся всегда быть начеку. Во-первых, в начале отношений властный Скорпион обычно пытается утвердиться в первенстве. Если получается, теряет интерес. Во-вторых, готовьтесь к постоянной ревности. Это – неизлечимая патология, которую нужно просто принять.

Водолей

Свободолюбивые индивидуалисты обычно удачливы в жизни, но они редко влюбляются. Романтики Водолеи рисуют в воображении образ идеального партнёра, а после ждут, когда такое чудо появится в их жизни. Если начинают искать сами, частенько впутываются в сомнительные связи, от которых избавляются с трудом. Не умеют и не хотят показывать чувства. Изо всех сил лелеют свою свободу. Не стремятся к узакониванию отношений. Комфортнее всего чувствуют себя рядом с человеком, который не посягает на их драгоценную независимость. Водолеи своеобразно воспринимают верность: измена с их стороны – норма, партнёру походы «налево» не прощают. Долгие отношения с представителями этого знака возможны, но с их стороны будет не любовь, а внимание и забота.

Не стоит огорчаться, если ваш знак попал в тройку потенциальных неудачников в любви. Чувства – тонкая материя, их нужно строить самостоятельно, а не доверять судьбу звёздам.