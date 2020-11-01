7 способов избавиться от шоколадной зависимости и навсегда отказаться от сахара

Кто не любит шоколад? Таких людей очень мало, если не сказать, что их вообще нет. Во всём мире шоколад признан лучшим лакомством, которое не только поднимает настроение и жизненный тонус, но и является лекарством от многих болезней – мигреней, депрессий и других. В нём есть антиоксиданты, подавляющие свободные радикалы, и ресвератрол, который благоприятно влияет на работу мозга и снижает давление. Однако это не означает, что нужно килограммами есть шоколад, становясь зависимым от него. А такая проблема существует – множество людей не могут отказаться от ежедневного употребления шоколада в большом количестве, тем самым вредя своему здоровью, так как это может привести к серьёзным проблемам – ожирению, хронической диарее, головным болям, тошноте, рвоте, учащённому мочеиспусканию, возникновению герпеса и другим. Поэтому во всём нужно знать меру и обязательно избавляться от шоколадной и сахарной зависимости, притом как можно скорее.

Как избавиться от шоколадной зависимости и навсегда отказаться от сахара

Больше двигайтесь и правильно дышите. Не стоит проводить всё время в помещении, нужно как можно чаще выходить на улицу, чтобы прогуляться по свежему воздуху, насладиться звуками и цветами природы. Во время прогулки необходимо периодически делать небольшие перерывы, чтобы медленно и глубоко дышать в течение 10-15 минут. Сбалансируйте уровень сахара в крови. Сахар, кофеин, теобромин и другие стимулирующие соединения в шоколаде могут поднять уровень сахара в крови. А если к нему добавить ещё и тосты с маслом, которые запить вином или шампанским, то можно сильно навредить работе поджелудочной железы и надпочечников. Они будут функционировать в режиме накопления жира. Поэтому, если вы желаете поесть жирные бутерброды и выпить алкогольные напитки, то откажитесь от шоколадных десертов. Измените свой рацион. Важно правильно ужинать, поэтому этот приём пищи должен состоять из салата с оливковым маслом первого отжима и белковых продуктов – рыба, орехи, яйца, йогурт и другие. Алкоголь, углеводы и сахар нужно навсегда вычеркнуть из вечернего рациона питания. Пополните запас микроэлементов. Нехватка магния, селена, цинка, кальция и витаминов группы В, особенно В5, холина и фолиевой кислоты обычно наблюдается у людей, страдающих шоколадной и сахарной зависимостью. Поэтому им в обязательном порядке нужно каждый день в обеденное или вечернее время суток пить минералы, витамины или же просто ежедневно употреблять патоку и несколько столовых ложек дрожжей, размешанных в стакане горячей воды. Это реально работает! Расслабьтесь. Устройте себе вечер расслабления в ванной со свечами или аромамаслами под тихую успокаивающую музыку. Помедитируйте, глядя на свечное пламя, пока снова не почувствуете спокойствие и гармонию. Нюхайте ароматические вещества. Можете поставить в комнате аромалампу, в которую капнуть несколько капель лавандового, ромашкового, розового или масла иланг-иланг. Хорошо заварить чай с травой розмарина или мяты, в который добавить ложечку мёда. Больше отдыхайте. Выйдя из расслабляющей ванны и выпив ароматный чай, не нужно садиться за работу или просмотр телевизора. Лучше наденьте пижаму, закутайтесь в тёплый махровый халат, закройте шторы, заберитесь в постель и поспите столько, сколько вам хочется.

Если использовать эти 7 способов избавления от шоколадной зависимости и навсегда отказаться от сахара, то жизнь станет намного счастливее, ведь из неё исчезнут многие проблемы и болезни, она заиграет другими красками – яркими и радостными!