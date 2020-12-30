ТОП-7 лучших кремов для рук. Рейтинг 2021

Качественные средства ухода – мечта любой женщины. К сожалению, далеко не все дамы могут заставить туалетный столик косметикой премиум-класса. Но экономить на креме для рук однозначно не стоит. Маленькая роскошь и приятна, и полезна. Одно плохо – изучение ассортимента занимает слишком много времени. Для тех, кто не любит долго выбирать, мы подготовили подсказку: ТОП-7 лучших кремов для рук. Все относятся к средней ценовой категории. Рейтинг 2021 составлен по рекомендациям итальянских косметологов. Бонус – дополнительные советы и полезности.

Какой выбрать крем для рук?

Многие ограничиваются тем, что приобретают продукт, который предлагают в рекламе, не утруждаясь изучением подробностей. Такой подход кардинально не верный. Перед покупкой важно определиться с несколькими критериями.

1. Особенности действия.

Четко обозначьте для чего вам средство ухода. Беспокоит ли стянутость и сухость кожи, что является наиболее частой проблемой. Нужно ли питание, отбеливание или, может, anti-age эффект? Правильно выбранные приоритеты – первый шаг к успеху.

2. Возрастной критерий.

Юным барышням, как правило, подходят простые составы с витаминами и глицериновой компонентой. Зрелым дамам косметологи рекомендуют варианты с биоактивными веществами, предупреждающими старение кожи. В числе таких: алоэ, бета-каротин, гиалуроновая кислота, коллаген, эластин.

3. Особенности применения.

Корректный уход предполагает использование дневного и ночного крема для рук. Отличие – в составе. Особенности первого: легкая текстура, быстрая впитываемость, SPF-защита. Второй лучше брать более насыщенный и жирный, его предназначение – восстановление кожи.

4. Сезонность.

Основная задача ухода в теплый период – увлажнение. С этим отлично справляются средства на основе воды, глицерина и витаминов. Да, и про защиту от ультрафиолета не забывайте. Зимой предпочтительнее жирные основы, которые питают и смягчают кожу, борются с раздражением и покраснениями.

Важнейшие ингредиенты качественного крема для рук

Признавайтесь, вы обращаете внимание на состав? Делать это однозначно нужно. Запомните, список веществ, которые негативно влияют на здоровье кожи:

синтетические красители;

парабены;

формальдегиды;

консерванты.

Старайтесь использовать средства с полным отсутствием или хотя бы с минимальным количеством указанных элементов.

Косметологи советуют составы, содержащие:

- воду;

- эфирные жирные масла;

- глицерин и другие увлажнители;

- натуральные смягчающие вещества;

- витамины (предпочтительны А, С, Е);

- защиту SPF.

Подсказка

Для рук, как и для лица, раз в месяц необходимо проводить отшелушивающие процедуры. Удаление сухих отмерших клеток улучшит и ускорит впитывание полезных веществ. Отшелушивание способствует быстрой регенерации, увлажнению и разглаживанию морщинок. Внимание, проводить манипуляции со скрабом или пилингом можно только на здоровой и нераздраженной коже.

ТОП-7 лучших кремов для рук

Рейтинг 2021 с указанием объема и ориентировочной цены.

7 место: La Roche - Posay Cicaplast.

Формула, основанная на ниацинамиде, успокаивает, защищает, восстанавливает естественный барьер. Средство ориентировано на протекцию от любых химических и атмосферных воздействий.

При нанесении на кожу создает эффект перчатки, идеально подходит для тех, кто подлогу возится в воде, работает с агрессивной химией.

Без отдушек и очень быстро впитывается. Уменьшает покраснения и заживляет раны.

Объем – 50 мл. Цена – 9 евро.

6 место: Unifarco – Ceramol.

Базовый уход. Увлажняет, питает, смягчает, успокаивает, оказывает антивозрастное действие.

Основа состава – масло ши. Полезные дополнения: аргинин, керамиды, заживляющие трещины, стеариновая кислота.

Ограничений по возрасту и типу кожи для Ceramola нет. Универсальное косметическое средство подойдет обладательницам чувствительных и раздраженных рук.

Объем – 400 мл. Цена – 18 евро.

5 место: L'erbolario – крем с аргановым маслом.

Питательный и увлажняющий состав ориентирован на ночной уход за сухой кожей. Для дневного использования не подходит, потому как слегка жирнит.

Главное достоинство – 90% натуральных ингредиентов с высокой концентрацией арганового масла.

Плотная текстура увлажняет и защищает.

Объем – 75 мл. Цена – 13 евро.

4 место: Burt's Bees - крем с миндальным молоком.

Насыщенный натуральный состав с глубоким протекторным действием. Ориентирован на использование в холодное время года. Консистенция плотная сливочно-масляная. Подходит для чувствительных рук, устраняет раздражение, заживляет трещинки.

База – масло сладкого миндаля, дополнительные ингредиенты: витамин Е, экстракт алоэ вера.

Достаточно долго впитывается, поэтому лучше использовать на ночь.

Объем – 57 г. Цена – 15 евро.

3 место: Collistar – восстановление зрелой кожи.

Продукт премиум-класса, предназначенный для возрастных дам. Увлажняет, отбеливает пигментные пятна, устраняет другие дефекты. Повышает эластичность и выравнивает морщины. Защищает от вредоносного внешнего воздействия. Реструктурирует и укрепляет ногтевую пластину.

Состав – целительная бомба. Компоненты: экстракты алоэ, календулы, ромашки, масло из зародышей пшеницы и семян льна, кератин, эсцин.

Косметологи рекомендуют чередовать в использовании Collistar с более легкими текстурами.

Объем – 100 мл. Цена – 17 евро.

2 место: Caudalie - крем для рук и ногтей.

Универсальное средство. Практически не содержит химии, на 98% натуральный. Смягчает и увлажняет. Не жирнит, не создает липкой пленки, практически моментально впитывается.

Наиболее значимые составляющие: виноградные полифинолы, ретинол, витамины С и Е, масло ши и авокадо.

Идеально подходит для дневного использования. Хорош в жаркие месяцы.

Объем – 75 мл. Цена – 13,50 евро.

1 место: Elizabeth Arden – интенсивно увлажняющее средство для рук.

Бренд – флагман, который дает больше, чем другие. Elizabeth Arden всегда на шаг впереди конкурентов.

Средство 8-ми часового действия не просто увлажняет и смягчает, а создает изумительный эффект шелка. Без липкости и жирности, впитывается моментально. Содержит диметикон и аллантаин.

Подходит женщинам любого возраста с обезвоженной, очень сухой и потрескавшейся кожей.

Рекомендуем мастерам маникюра, как быстро действующее люкс-средство для рук.

Объем – 75 мл. Цена – 20 евро.

А вы чем пользуетесь? Если пробовали что-то из ТОП-7 лучших кремов для рук, напишите в комментариях. Другим читателям интересен ваш отзыв!