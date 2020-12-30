ТОП-7 лучших кремов для рук. Рейтинг 2021
Качественные средства ухода – мечта любой женщины. К сожалению, далеко не все дамы могут заставить туалетный столик косметикой премиум-класса. Но экономить на креме для рук однозначно не стоит. Маленькая роскошь и приятна, и полезна. Одно плохо – изучение ассортимента занимает слишком много времени. Для тех, кто не любит долго выбирать, мы подготовили подсказку: ТОП-7 лучших кремов для рук. Все относятся к средней ценовой категории. Рейтинг 2021 составлен по рекомендациям итальянских косметологов. Бонус – дополнительные советы и полезности.
Какой выбрать крем для рук?
Многие ограничиваются тем, что приобретают продукт, который предлагают в рекламе, не утруждаясь изучением подробностей. Такой подход кардинально не верный. Перед покупкой важно определиться с несколькими критериями.
1. Особенности действия.
Четко обозначьте для чего вам средство ухода. Беспокоит ли стянутость и сухость кожи, что является наиболее частой проблемой. Нужно ли питание, отбеливание или, может, anti-age эффект? Правильно выбранные приоритеты – первый шаг к успеху.
2. Возрастной критерий.
Юным барышням, как правило, подходят простые составы с витаминами и глицериновой компонентой. Зрелым дамам косметологи рекомендуют варианты с биоактивными веществами, предупреждающими старение кожи. В числе таких: алоэ, бета-каротин, гиалуроновая кислота, коллаген, эластин.
3. Особенности применения.
Корректный уход предполагает использование дневного и ночного крема для рук. Отличие – в составе. Особенности первого: легкая текстура, быстрая впитываемость, SPF-защита. Второй лучше брать более насыщенный и жирный, его предназначение – восстановление кожи.
4. Сезонность.
Основная задача ухода в теплый период – увлажнение. С этим отлично справляются средства на основе воды, глицерина и витаминов. Да, и про защиту от ультрафиолета не забывайте. Зимой предпочтительнее жирные основы, которые питают и смягчают кожу, борются с раздражением и покраснениями.
Важнейшие ингредиенты качественного крема для рук
Признавайтесь, вы обращаете внимание на состав? Делать это однозначно нужно. Запомните, список веществ, которые негативно влияют на здоровье кожи:
- синтетические красители;
- парабены;
- формальдегиды;
- консерванты.
Старайтесь использовать средства с полным отсутствием или хотя бы с минимальным количеством указанных элементов.
Косметологи советуют составы, содержащие:
- воду;
- эфирные жирные масла;
- глицерин и другие увлажнители;
- натуральные смягчающие вещества;
- витамины (предпочтительны А, С, Е);
- защиту SPF.
Подсказка
Для рук, как и для лица, раз в месяц необходимо проводить отшелушивающие процедуры. Удаление сухих отмерших клеток улучшит и ускорит впитывание полезных веществ. Отшелушивание способствует быстрой регенерации, увлажнению и разглаживанию морщинок. Внимание, проводить манипуляции со скрабом или пилингом можно только на здоровой и нераздраженной коже.
ТОП-7 лучших кремов для рук
Рейтинг 2021 с указанием объема и ориентировочной цены.
7 место: La Roche - Posay Cicaplast.
Формула, основанная на ниацинамиде, успокаивает, защищает, восстанавливает естественный барьер. Средство ориентировано на протекцию от любых химических и атмосферных воздействий.
При нанесении на кожу создает эффект перчатки, идеально подходит для тех, кто подлогу возится в воде, работает с агрессивной химией.
Без отдушек и очень быстро впитывается. Уменьшает покраснения и заживляет раны.
Объем – 50 мл. Цена – 9 евро.
6 место: Unifarco – Ceramol.
Базовый уход. Увлажняет, питает, смягчает, успокаивает, оказывает антивозрастное действие.
Основа состава – масло ши. Полезные дополнения: аргинин, керамиды, заживляющие трещины, стеариновая кислота.
Ограничений по возрасту и типу кожи для Ceramola нет. Универсальное косметическое средство подойдет обладательницам чувствительных и раздраженных рук.
Объем – 400 мл. Цена – 18 евро.
5 место: L'erbolario – крем с аргановым маслом.
Питательный и увлажняющий состав ориентирован на ночной уход за сухой кожей. Для дневного использования не подходит, потому как слегка жирнит.
Главное достоинство – 90% натуральных ингредиентов с высокой концентрацией арганового масла.
Плотная текстура увлажняет и защищает.
Объем – 75 мл. Цена – 13 евро.
4 место: Burt's Bees - крем с миндальным молоком.
Насыщенный натуральный состав с глубоким протекторным действием. Ориентирован на использование в холодное время года. Консистенция плотная сливочно-масляная. Подходит для чувствительных рук, устраняет раздражение, заживляет трещинки.
База – масло сладкого миндаля, дополнительные ингредиенты: витамин Е, экстракт алоэ вера.
Достаточно долго впитывается, поэтому лучше использовать на ночь.
Объем – 57 г. Цена – 15 евро.
3 место: Collistar – восстановление зрелой кожи.
Продукт премиум-класса, предназначенный для возрастных дам. Увлажняет, отбеливает пигментные пятна, устраняет другие дефекты. Повышает эластичность и выравнивает морщины. Защищает от вредоносного внешнего воздействия. Реструктурирует и укрепляет ногтевую пластину.
Состав – целительная бомба. Компоненты: экстракты алоэ, календулы, ромашки, масло из зародышей пшеницы и семян льна, кератин, эсцин.
Косметологи рекомендуют чередовать в использовании Collistar с более легкими текстурами.
Объем – 100 мл. Цена – 17 евро.
2 место: Caudalie - крем для рук и ногтей.
Универсальное средство. Практически не содержит химии, на 98% натуральный. Смягчает и увлажняет. Не жирнит, не создает липкой пленки, практически моментально впитывается.
Наиболее значимые составляющие: виноградные полифинолы, ретинол, витамины С и Е, масло ши и авокадо.
Идеально подходит для дневного использования. Хорош в жаркие месяцы.
Объем – 75 мл. Цена – 13,50 евро.
1 место: Elizabeth Arden – интенсивно увлажняющее средство для рук.
Бренд – флагман, который дает больше, чем другие. Elizabeth Arden всегда на шаг впереди конкурентов.
Средство 8-ми часового действия не просто увлажняет и смягчает, а создает изумительный эффект шелка. Без липкости и жирности, впитывается моментально. Содержит диметикон и аллантаин.
Подходит женщинам любого возраста с обезвоженной, очень сухой и потрескавшейся кожей.
Рекомендуем мастерам маникюра, как быстро действующее люкс-средство для рук.
Объем – 75 мл. Цена – 20 евро.
А вы чем пользуетесь? Если пробовали что-то из ТОП-7 лучших кремов для рук, напишите в комментариях. Другим читателям интересен ваш отзыв!
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