Топ-6: лучшие омолаживающие кремы от морщин. Рейтинг 2021

Anti-age уход – удовольствие затратное, и не факт, что результат оправдает ожидания. Выбирать косметику данной категории нужно тщательно и не спеша. Доверять красивым обещаниям с этикеток глупо, ориентироваться на вид моделей, рекламирующих чудо-средство, смешно. Остаётся одно: штудировать отзывы простых людей и непредвзятые рейтинги. Предлагаем остановиться на последнем варианте. У нас ТОП-6: лучшие омолаживающие кремы от морщин 2021. Информацию предоставила Марша Гордон, замдиректора дерматологического отделения Маунт-Синай. Читаем. Пробуем. Хорошеем.

Это работает: действенные составляющие омолаживающего крема от морщин

Ретинол

Многофункциональный бьюти-компонент - волшебная микстура. Важнейшие его особенности: стимулирование синтеза коллагена и эластина, защита от фотостарения. Влияние на кожу комплексное:

увлажнение;

подтягивание тургора;

осветление;

улучшение циркуляции крови;

выравнивание рельефа.

Полный список включает 30 пунктов, всё в комплексе даёт потрясающий эффект омоложения.

Важные «но»:

научно подтверждена результативность кремов с высокой концентрацией ретинола, 1% и более;

использовать средства с этим бьюти-компонентом предпочтительней на ночь, а днём наносить косметику с SPF защитой.

Пептиды

Первое место принадлежит двум белковым соединениям: аргирелину и матриксилу. Принцип их действия отличается от инъекций ботокса, а вот результат практически идентичен. Под влиянием пептидов мышцы расслабляются, кожа выравнивается, но при этом сохраняется естественная мимика.

Особенность аргирелина в том, что он работает только в верхней части лица. Средства с этим компонентом наносят точечно, непосредственно на морщины, на лоб или область вокруг глаз.

Ограничений по использованию матриксила нет.

Важно учесть, что это всё-таки не инъекции. Чтобы пептиды напитали кожу изнутри, необходимо время. Как правило, лифтинг-эффект заметен где-то через месяц после начала применения.

Гиалуроновая кислота

Наполнитель, обладающий увлажняющими свойствами, восстанавливает объём, подтягивает кожу в проблемных областях. В высокой концентрации стимулирует выработку коллагена.

Вариант применения, дающий максимально быстрый и видимый эффект, - подкожные филлеры.

В косметике гиалуроновая кислота действует медленнее: результаты видны спустя месяц-два. Тем не менее, это не только классный увлажнитель, а ещё и антиоксидант, и эластификатор, практически не вызывающий аллергических реакций.

В числе действенных anti-age компонентов нельзя не отметить: SPF-защиту, гликолевую кислоту, ниацинамид. Все важные и нужные, но в 2021 году косметологи основную ставку делают на элементы, подробно разобранные выше.

Лучшие омолаживающие кремы от морщин: рейтинг

6 место. Poppy Austin - Сыворотка для лица с витамином С

Для жирной кожи.

Одно из немногих средств ухода, которое содержит чистый концентрат гиалуроновой кислоты, масла жожоба и витамина B3. И это не всё! Внимания заслуживают также такие органические компоненты, как алоэ вера, масло авокадо и витамин Е.

Сыворотка оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие, регулирует выработку себума, мгновенно увлажняет. Омолаживающий эффект подразумевает осветление пигментации, выравнивание тонких морщин, стимулирование синтеза коллагена и придание тонуса коже. Результат заметен после первой недели использования.

Цена флакона (60 мл) ≈ 23€.

5 место. Poppy Austin – Крем с ретинолом

От первых признаков старения.

В сравнении с рассмотренной выше сывороткой, средство лучше питает и увлажняет.

В составе витамин Е, зелёный чай, масло ши и ретинол (концентрация – 2,5%). Не содержит синтетических наполнителей, ароматизаторов и красителей.

Крем сбалансирован, подходит для ежедневного ухода. Оживляет цвет лица, выравнивает тон. Защищает от действия свободных радикалов. Стимулирует выработку коллагена.

Цена флакона (100 мл) ≈ 26€.

4 место. VOVEES Artemis

Деликатный уход.

Итальянский продукт заслужил тысячи хвалебных отзывов и среднюю оценку на Amazon 4,5 балла. Активные ингредиенты: сверхчистая гиалуроновая кислота, натуральные масла, экстракты и витаминная группа (A, D, E, F).

Идеально подходит для аллергиков и обладателей жирной кожи. Можно использовать вместо основы под макияж. После нанесения мгновенно тонизирует и увлажняет. При постоянном применении борется с морщинами.

Цена баночки (50 мл) ≈ 40€.

3 место. Clarins – Мультиактивный универсальный дневной крем-гель

Лучший в категории «лёгкая текстура».

В составе, помимо органических экстрактов листьев чертополоха и чёрного дерева, масла ши, наличествуют и химические ингредиенты, но они не делают его менее качественным.

Отличительная особенность геля – свежая, буквально невесомая текстура. Впитывается он за секунды. После нанесения мультиактивного средства лицо дышит, легко адаптируется и к жаре, и к холодам. Пептиды – та самая химия – обеспечивают омолаживающее действие.

Цена баночки (50 мл) ≈ 54€.

2 место. FILORGA – Time-filler – абсолютная коррекция морщин

Для потребителей возрастной группы 40+.

Продукт премиум-класса, созданный брендом, который специализируется на лечении клеточного старения.

В основе уникальный растительный компонент Imperata cylindrical, стимулирующий увлажнение на 45%. Функцию anti-age выполняют пептиды.

Time-filler корректирует образовавшиеся морщины и препятствует появлению новых.

В продаже 2 версии: обычная и с приставкой «МАТ». Вторая содержит меньше эфирных масел, ориентирована на жирную кожу.

Цена баночки (50 мл) ≈ 46-50€.

1 место. Lierac – Premium

Та-да-да-дам – название соответствует действительности.

Подходит для увядающей чувствительной кожи.

В составе 5% концентрация чистой гиалуроновой кислоты, растительные ингредиенты, запатентованная производителем формула Premium Cellular Complex.

Свойства крема: питает, осветляет, противодействует признакам старения. Косметологи особо отмечают эффект воздействия крема на носогубные складки и мелкие морщинки вокруг рта. Да, он действительно работает.

Цена за 100 мл ≈ 145€.

Выбирая лучший омолаживающий крем от морщин, помните, что косметика по определению не даёт такого эффекта, как инъекции и пластическая хирургия. Естественный эффект менее заметен, кроме того, необходимо время и терпение.