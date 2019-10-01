Лучшие продукты против морщин и пигментных пятен

Может ли диета замедлить проявления старения? Оказывается - да, если регулярно употреблять продукты против морщин и пигментных пятен. Правда, связь между питанием и дефектами кожи работает специфически. Чтобы получить положительный эффект, необходимо значительное время, зато стоит только позволить себе лишнюю шоколадку, покраснение и прыщи проявляются моментально. Ради результата стоит постараться. Хватит лениться и травиться, корректируйте рацион правильно, омолаживайтесь и хорошейте!

Список лучших продуктов против морщин и пигментных пятен

Сразу о грустном – об ограничениях, несоблюдение которых сведёт на нет все старания. Ради красоты и здоровья кожи навсегда откажитесь от:

крепкого алкоголя и пива;

промышленных продуктов, в изобилии содержащих консерванты;

рафинированной муки и соли;

искусственной молочки, насыщенной эстрогенами и подкислителями.

Забудьте о сосисках и колбасе, мясо есть можно, но в небольшом количестве. Это же правило распространяется на простые сахара.

Теперь о главном – продуктах, которые должны наличествовать в ежедневном рационе.

Пейте смузи, натуральные фруктовые и овощные соки. Для приготовления полезных напитков подходят: морковь, тыква, кабачок, сельдерей, свекла, имбирь, огурец, груша, яблоко, цитрусовые, гранат. Экспериментировать с миксами не возбраняется. Соки, особенно гранатовый, можно разбавлять водой. Замените животные белки растительными. Вместо пресловутых жареных окорочков приготовьте фасоль, попробуйте наконец тофу и сейтан, добавляйте в салат морскую капусту. Рыба в рационе нужна и важна, но не копчёная скумбрия и не солёная селёдка. Идеальный вариант – лососевые и тунец. Доступная альтернатива дорогим сортам – камбала, треска, карась, палтус. Не забывайте о полезных кашах. Чтобы улучшить состояние кожи, ешьте цельнозерновые углеводы: гречку, рис, овсянку, полбу, просо. Полезный перекус – фрукты и овощи. Замените бутерброд яблоком, огурцом или бананом. И так 5 раз в день. Ешьте орехи (и не только грецкие) и семечки. Это дополнительный источник белка плюс вариант сытно перехватить. Только не переусердствуйте, иначе понадобится ещё одна диета, но уже для похудения. Забудьте о майонезе и покупной сметане на пальмовом жире. Заправляйте салаты растительным маслом холодного отжима, добавляйте в блюда морскую соль, сушёные травы, специи и пряности.

Советы по питанию против морщин и пигментации

Соблюдение дополнительных мер поможет справиться с дефектами кожи, улучшить здоровье в целом и отсрочить процессы старения.

В тёплое время года ешьте продукты, налаживающие правильное функционирование меланоцитов. Чтобы предотвратить появление пигментных пятен, основной упор делайте на цельнозерновые каши, растительные белки, цветные фрукты и овощи. В салаты добавляйте три компонента: зелёный (капуста, огурец), красный (редис, помидор) и жёлтый (перец, кукуруза, морковь).

Рекомендуемая пропорция поставки жирных кислот омега-6 и омега-3 в организм – 4 : 1.

Диетологи легко оперируют показателями, высчитанными в лабораториях, а как это осуществить дома? Высчитывать содержание необходимых компонентов до грамма – бред. Приемлемые варианты приблизиться к заветной пропорции:

минимизировать потребление кондитерской продукции и исключить фаст-фуд;

кроме подсолнечного, использовать льняное, конопляное, рапсовое, оливковое масло;

есть больше морепродуктов.

Нет, мы не забыли о витаминах и минеральных веществах. Без этих компонентов улучшения невозможны. В дополнение к перечисленным вкусностям добавляйте в рацион яйца, настоящий творог, кефир, молоко и получите полный оздоровительный набор.

Самое сложное в диете – выделить время и готовить самостоятельно. Но, согласитесь, это – небольшая жертва во имя красоты. Ассортимент продуктов против морщин и пигментных пятен разнообразен, включайте фантазию и принимайтесь за дело. Приятного аппетита вашей коже!