Пандемия 2020 расстроила привычный жизненный уклад и ошеломила человечество. Карантин коснулся и богатых, и бедных. Перед лицом опасности мы все оказались в одинаковом положении, а борьба с эпидемиологическим врагом потребовала от людей единства. К счастью, уже в начале лета чрезвычайная ситуация хоть и не закрыта под 0, но, по крайней мере, относительно под контролем. Уже сейчас сформулированы 14 уроков коронавируса, которые следует запомнить на всю жизнь. Да, мы пока не понимаем, что будет дальше, но осознаем неизбежность экономического спада со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, карантин показал важность диджитализации и полезность гаджетов. Итак, чему же на самом деле нас научила ситуация.

14 уроков коронавируса, которые следует запомнить

1. Мы все равны.

COVID не различает культуры, религии, профессии, нюансы финансового положения или репутации. Заболеть может каждый. А значит, человечеству также пора отказаться от радикальных взглядов.

2. Мы тесно связаны между собой.

Зацепив одного, вирус распространяется и на других людей. Ему не нужен паспорт, а границы оказались весьма условными. И хотя болезнь влияет на организм относительно недолго, она напоминает о тех, кто всю жизнь провел в страданиях.

3. Важность здоровья.

Люди порой пренебрегают элементарными правилами выживания: травят себя никотином и алкоголем, пьют грязную воду, забывают о важности спорта. Если вы не заботитесь о своем теле, то как в нем собираетесь жить?

4. Жизнь коротка.

Крайне важно успеть насладиться приятными мгновеньями и оставить о себе хорошую память. Ставьте цели и добивайтесь их. Чаще помогайте окружающим, не обделяйте вниманием больных и пожилых людей. Согласитесь, мы появляемся на этой земле не ради гречки и туалетной бумаги.

5. Роскошь приятна, но есть более необходимые вещи.

В трудные времена человечество всегда переоценивает ценности. Люди заново открывают основные вещи, которые действительно нужны. Лидируют вода, еда, лекарства. Предметы роскоши – это, безусловно, здорово, но без них можно прожить.

6. Важность семьи.

Шутка ли: столько времени вместе. За время карантина многие пары еще больше сблизились и ожидают пополнение в семье. Но немало и таких, которые приняли решение развестись.

7. Ценность простых профессий.

Во-первых, в постсоветских странах осознали аховое состояние медицины. Во-вторых, люди всего мира поняли, насколько важны для комфортного быта электрики, сантехники, мастера на все руки. В-третьих, дамы по-настоящему соскучились по парикмахерам и другим специалистам beauty индустрии.

8. Необходимость контролировать эго.

Вирус не различает ни чинов, ни имен. Заболеть может каждый. А хорошая память остается только о достойных людях.

9. Истинные ценности.

В трудные времена люди разделились на несколько категорий. Одни делились, помогали и поддерживали нуждающихся. Вторые зациклились на саморазвитии. Третьи лелеяли свое эго и просто дожидались, когда все закончится. Как думаете, у кого истинные ценности?

10. Вред паники.

Помните, как в марте резко опустели магазинные прилавки. В итоге был искусственно создан дефицит, из-за которого жизненно важные товары сразу подорожали. Запасов гречки кое-кому хватит на пятилетку, если, конечно, ее не съедят долгоносики.

11. За концом следует начало.

Сугубо философский момент размышления и осознания. В процессе одни люди извлекают уроки из своих и чужих ошибок. Другие понимают, что история – спираль, витки которой повторяются с незначительными в абсолютном измерении изменениями.

12. Наша земля больна.

Урок напоминает о том, что неплохо бы проанализировать темпы вырубки лесов. Сопоставить процент появления новых деревьев со скоростью, с которой исчезали рулоны туалетной бумаги. Мы болеем, потому что не здорова планета!

13. Цикличность развития.

Подъем, рост, пик, спад, рецессия. Жизнь циклична, а наше существование попадает в несколько этапов. Не стоит паниковать в ситуациях, которые невозможно изменить. Нужно приспосабливаться и ждать, когда наступит следующая фаза.

14. Коронавирус – не бедствие, а момент истины.

Болезнь появилась потому, что пришел момент перезагрузки. Человечество пожинает плоды того, что сеяло в последние десятилетия. Урожай получился крайне сомнительного качества.

Пандемия напомнила о важных моментах, которые многие из нас забыли. Еще раз прочитайте уроки коронавируса и выучите их на будущее!