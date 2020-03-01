10 фейков о коронавирусе, в которые мы продолжаем верить

Все в один голос нам советуют на время пандемии самоизолироваться, а значит, больше времени проводить в Интернете, который просто переполнен лживой информацией о коронавирусе. Притом, что сайты социальных сетей несут огромную ответственность за распространение непроверенных фактов, всё равно по всемирной сети гуляет масса фейков, которым все верят.

Фейки о коронавирусе, в которые мы продолжаем верить

Передача вируса через комариные укусы. Никто не спорит, лучше подальше держаться от кровососущих насекомых, так как они главные переносчики болезней, однако коронавирус они не переносят. Если бы это было правдой, то уже куча животных была бы заражена этой болезнью. Этот недуг может перейти от человека к человеку только через слюну при кашле или выделения из носа при насморке. Нужно пить антибиотики. Они помогают справиться с бактериальными инфекциями, вирусные им не подвластны. Приём антибиотиков для лечения или профилактики коронавируса может оказаться вредным. Вакцины против пневмонии также не обеспечивают защиту от COVID-19. Температура лечит. Существует мнение, что жара уничтожит вирус. Если бы это было так, то в Африке он бы просто сразу же погиб, но на этом континенте он так же бушует, как и на других. Надуманные средства. Некоторые утверждают, что можно защититься от COVID-19, вымывая руки детской мочой, нанося кунжутное масло по всему телу или употребляя каннабис. Это просто примеры ложной рекламы. То же самое можно сказать и о чесноке – он не спасает от вируса. Передача посылок из Китая. Хотя продолжительность сохранения вируса на поверхности и варьируется в зависимости от окружающей среды и температуры, патогенные микробы могут выживать на посылках , монетах и банкнотах только в течение нескольких часов. Продукты, импортируемые из Китая, проходят длительный путь пересылки, поэтому и не могут быть переносчиками вируса. Дети не болеют. Вирус поражает не только пожилых людей, но и детей. Правда, они его переносят в более лёгкой форме. Однако это не повод не следовать мерам предосторожности. Заговор фармацевтических компаний. Согласно этой теории, фармацевтические гиганты, заработавшие деньги на лекарствах, скрывают простые и эффективные методы лечения коронавируса, чтобы получить прибыль от продажи будущей вакцины. Биологическое оружие. Утверждается, что эта болезнь является биологическим оружием, разработанным китайским правительством или правительством США, и что оно было преднамеренно выпущено. Цифровая инфекция. Основываясь главным образом на том факте, что сеть 5G была развёрнута в китайском городе Ухань всего за несколько недель до появления коронавируса, и что заражённые пассажиры на круизном корабле Diamond Princess использовали эту технологию, сеть и оказалась под подозрением. Прикрытие другой болезни. Существует версия, что на самом деле COVID-19 фактически безвреден, но есть другая болезнь, которая и уносит сотни тысяч жизней людей по всему миру, но о ней умалчивают.

Возможно, существуют не только эти 10 фейков о коронавирусе, в которые мы продолжаем верить, но факт остаётся фактом: людям легче поверить в любую теорию заговора, чем включить разум и логику, чтобы не доверять лживым фактам, никем не доказанным, но зато размещённым по всем социальным сетям.