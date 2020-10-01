Эти продукты повреждают ваш мозг! ТОП-7

Связь между питанием, самочувствием, настроением и работой мозга – доказанный факт. Чем старше человек, тем важнее правильный рацион, который тормозит снижение когнитивных способностей, связанных с возрастом, и замедляет развитие деменции. Но у каждой медали есть и обратная сторона. Подробнее остановимся на продуктах, которые повреждают мозг. Если есть их часто, организм ответит рассеянностью, плохим настроением, замедленной реакцией. Так и до депрессии недалеко.

Чем раньше вы начнёте бороться с вредными привычками, тем больше шансов на здоровую и счастливую старость. И вовсе не обязательно сразу становиться веганом или заморачиваться со сложной диетой. Достаточно удалить из рациона несколько элементов.

ТОП-7 худших продуктов, которые повреждают мозг

Транс-жиры. Молоко, творог, мясо не считаются. Естественная для человека пища организму не вредит. Проблему представляют промышленные транс-жиры, которые в изобилии содержат буквально все упакованные продукты из масс-маркета. Пристрастие к маргарину, чипсам, крекерам, консервам – первый шаг к болезни Альцгеймера и старческой деменции. Высокое потребление транс-жиров ухудшает память и сильно снижает когнитивные способности. Сладкие напитки. Энергетики, кола, лимонады и даже те смеси, что нам продают под видом соков, практически не имеют питательной ценности и уж точно не полезны. Регулярное употребление сладких напитков чревато развитием диабета 2-го типа, повышением уровня холестерина и артериального давления, когнитивными нарушениями. Фруктоза и мегаконцентрированный подсластитель ухудшают способность к обучению, негативно влияют на память, блокируют образование новых нейронов в мозге. Рафинированные углеводы. Источник – продукты из переработанного зерна. По вкусу не обязательно сладкие, но при переваривании распадаются на вредные сахара. В отличие от цельного зерна не содержат пищевых волокон и других полезных веществ, но дают высокую гликемическую нагрузку. Результат их употребления такой же, как если бы вы ели обычный сахар. Переизбыток в организме приводит к ухудшению памяти, провоцирует развитие различного рода воспалений, вдвое увеличивает риск психических расстройств. Полуфабрикаты. При обработке и упаковке многие полезные составляющие теряются, вместо них: соль, жир, сахар. Несомненно, полуфабрикаты делают нашу жизнь удобнее и экономят время. Только именно из-за них вечно занятые американцы массово страдают ожирением. Медики связывают пристрастие к этому виду пищи с нарушением гематоэнцефалического барьера, мембраны, которая отвечает за защиту мозга от вредных веществ. Алкоголь. Влияние спиртных напитков на мозг не подлежит сомнению, учитывая, сколько глупостей творят люди под их воздействием. О том, насколько они вредны, можно написать многотомный трактат. Поскольку такая задача не стоит, отметим только, что алкоголики обычно страдают проблемами с памятью, спутанностью сознания, психической неустойчивостью. Рыба с высоким содержанием ртути. Потенциально вредны: тунец, рыба-меч, кефаль, акула, королевская скумбрия. Уровень ртути в мясе этих рыб в тысячи раз выше, чем в воде, в которой они обитают. Вместо того, чтобы подвергать опасности уничтожения нейротрансмиттеры, ешьте безопасные разновидности, богатые суперполезной омега-3, фосфором, железом, цинком и магнием. Лосось, сельдь, камбала, хек и тощие сорта – важная и нужная добавка в рацион. Аспартам. Популярный сахарозаменитель, по мнению ученых, также небезопасен. И хотя производители клянутся в безвредности аспартама, тесты доказывают другое. Химический стрессор снижает обучаемость, вызывает чувство раздражительности, подавленности. Любовь к безалкогольным напиткам, содержащим этот заменитель сахара, повышает риск инсульта, чревата преждевременным развитием деменции.

В следующий раз, когда руки потянутся к вкусненькому, вспомните, не входит ли это в список худших продуктов, влияющих на мозг. Удержаться не сложно, тем более, что вы убережёте себя от серьёзных проблем со здоровьем.