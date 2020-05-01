9 натуральных средств от трещин на пятках

Тёплое время года диктует свои правила, одно из которых – ношение открытой обуви, а значит, нужно уделить внимание деликатной области ног, имеющей тенденцию растрескиваться – пяткам. Появляются трещины на пятках по нескольким причинам: во-первых, нехватка витаминов, необходимых для здоровья кожи, а во-вторых, обычно на эту часть ног никто не обращает внимания в течение всей зимы – мало кто смазывает её кремами, скрабит или же делает маски. С наступлением тепла, когда ноги соприкасаются с горячими поверхностями, ситуация вовсе становится критической – кожа высыхает ещё больше, образуются глубокие и болезненные трещины, с которыми, кстати, можно справиться в домашних условиях с помощью натуральных средств.

Как вылечить трещины на пятках в домашних условиях? Лучшие натуральные средства

Содовая ванночка. Надо в горячую воду всыпать 2-3 ст. ложки пищевой соды, добавить любое аромамасло (хорошо подходит лавандовое) и опустить в неё ноги. Через 20 минут после принятия ванночки надо сделать пилинг пяток с помощью пемзы. Нужно аккуратно несколько раз потереть пятки по часовой стрелке, а после нанести на них увлажняющий крем. Сахарный или солевой скраб. Взять сахар или соль, добавить миндальное или оливковое масло, чтобы получилась кремообразная смесь. Её надо распределить по всей области потрескавшихся пяток. Масляное втирание. Самый эффективный способ справиться с потрескавшимися пятками - любое эфирное масло, которое надо наносить до полного впитывания. Для достижения желаемых и прежде всего устойчивых результатов необходимо периодически повторять данную процедуру. Кунжутное масло. Оно идеально для борьбы с сухой кожей. Кстати, его можно использовать не только для пяток, но и для лица и тела, так как оно обладает невероятным омолаживающим эффектом. Необходимо непосредственно перед сном втереть столовую ложку масла на потрескавшиеся участки ног, после чего надеть х/б носочки. На следующее утро пяточки будут очень мягкие. Содовый скраб. Смешать по две столовых ложки пищевой соды и горячей воды, пока не получится крем, а затем массировать этой смесью пятки круговыми движениями. Эффект будет очевиден, главное, чтобы в конце обязательно использовался увлажняющий крем или несколько капель масла. Пилинг из рисовой или нутовой муки. Перемешать 2 столовые ложки муки из риса с 2 столовыми ложками оливкового масла, миндаля или кунжута. После взять мягкую губку и втереть круговыми движениями смесь в пятки. Хорошей альтернативой рисовой муке является нутовая, которую нужно смешать с рубленым миндалём, коричневым сахаром и горячей водой, взятых в равном количестве. Масло ши или медовый компресс. Масло ши обладает огромными увлажняющими свойствами, поэтому оно прекрасно помогает при растрескивании пяток. Для приготовления компресса достаточно нескольких чайных ложек масла (их нужно разогреть ладонями), которые нужно нанести на ноги. После этого надеть хлопчатобумажные носки и лечь спать. В качестве альтернативы можно сделать медовый компресс, его нужно оставить на 30 минут, после тщательно смыть. Банановая маска. Когда плод банана достигнет определённой зрелости, нужно его мякоть измельчить до получения однородной массы, которую втереть по всей ноге – пальцы, ногти, пятки. Оставить на 20 минут, после смыть. Рекомендуется повторять эту процедуру каждые 2 недели, пока не будет достигнут желаемый результат.

Предложенные рецепты помогут убрать трещины на пятках в домашних условиях за несколько недель без больших затрат: всё необходимое можно найти на кухне. Главное - выделить время для данных косметических процедур.