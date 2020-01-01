Натуральные средства, избавляющие от седых волос

Одно из неприятных открытий для женщины – увидеть в своих волосах седину. Этого не избежать. Однако не стоит расстраиваться и срочно бежать в магазин за агрессивной химической краской, ведь существуют натуральные средства, избавляющие от седины мягко и без вреда. Тем более все составляющие для их приготовления вы сможете найти у себя на кухне.

Натуральные средства, которые избавят вас от седых волос

Маска из кофе. Понадобится полчашки крепкого кофе, 1 стакан натурального йогурта и 1,5 ст. ложки яблочного уксуса. Перемешайте все до однородной массы. Помойте голову шампунем и распределите маску с помощью зубной щетки по волосам. Вотрите в волосяные корни. Оставьте на полтора часа, надев шапочку для душа. Затем хорошо помойте. Делать так два раза в неделю в течение двух месяцев. После, для сохранения темного тона, можно будет проводить эту процедуру и один раз в семь дней.

Понадобится полчашки крепкого кофе, 1 стакан натурального йогурта и 1,5 ст. ложки яблочного уксуса. Перемешайте все до однородной массы. Помойте голову шампунем и распределите маску с помощью зубной щетки по волосам. Вотрите в волосяные корни. Оставьте на полтора часа, надев шапочку для душа. Затем хорошо помойте. Делать так два раза в неделю в течение двух месяцев. После, для сохранения темного тона, можно будет проводить эту процедуру и один раз в семь дней. Кофейный бальзам. Понадобится 1 чашка заваренного кофе, 2 столовых ложек молотого кофе и 2 чашки бальзама, подходящего для вашего типа волос. Заваренный кофе должен остыть в холодильнике. Затем его нужно будет вылить в емкость, в которую поместить бальзам и молотый кофе. Все смешать. Нанести с помощью редкой расчески на волосы. Сверху рекомендуется надеть шапочку для душа. Походить час (можно и дольше, оттенок будет темнее). Смыть водой комнатной температуры.

Понадобится 1 чашка заваренного кофе, 2 столовых ложек молотого кофе и 2 чашки бальзама, подходящего для вашего типа волос. Заваренный кофе должен остыть в холодильнике. Затем его нужно будет вылить в емкость, в которую поместить бальзам и молотый кофе. Все смешать. Нанести с помощью редкой расчески на волосы. Сверху рекомендуется надеть шапочку для душа. Походить час (можно и дольше, оттенок будет темнее). Смыть водой комнатной температуры. Шампунь из горького какао. 1 стакан шампуня и 1 стакан порошка какао. Смешать их, можно добавить немного бальзама или кондиционера. Применять при каждом мытье головы. Затем споласкивать теплой водой. После двух недель использования нужно чередовать с мытьем головы привычными средствами.

1 стакан шампуня и 1 стакан порошка какао. Смешать их, можно добавить немного бальзама или кондиционера. Применять при каждом мытье головы. Затем споласкивать теплой водой. После двух недель использования нужно чередовать с мытьем головы привычными средствами. Маска из соевого соуса. Нужно взять полстакана соуса и столько же яблочного уксуса. Смешать и после мытья шампунем втереть в корни волос, а потом распределить по всей их длине. Через 15 минут ополоснуть водой и кондиционером. Волосы после этой маски должны высохнуть естественным образом, без применения фена. Проводить эту процедуру раз в семь дней.

Нужно взять полстакана соуса и столько же яблочного уксуса. Смешать и после мытья шампунем втереть в корни волос, а потом распределить по всей их длине. Через 15 минут ополоснуть водой и кондиционером. Волосы после этой маски должны высохнуть естественным образом, без применения фена. Проводить эту процедуру раз в семь дней. Шалфей. Взять 150 г свежего шалфея, 150 мл яблочного уксуса, немного белой глины и желток. Шалфейные листья с уксусом закипятить, а после дать им потомиться на слабом огне семь минут. Остудить, добавить остальные составляющие. Все хорошо размешать. Нанести на волосы расческой с мелкими зубьями. Держать около. Затем помыть шампунем.

Вот такие натуральные средства избавят вас от седины в волосах и придадут вашей шевелюре блеска и густоты, ведь в отличие от химических красок они не наносят вреда. Единственный недостаток природных методов – это их длительность использования, но ради красоты и здоровья можно потерпеть.