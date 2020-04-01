Вред всего одной бессонной ночи для вашего тела

Если вам трудно уснуть или же вы часто просыпаетесь, ворочаясь и мучаясь от бессонницы, то знайте, таких, как вы, во всём мире миллионы. На самом деле, согласно отчёту американских исследователей, занимающихся контролем сна и профилактикой заболеваний, каждый третий взрослый спит меньше рекомендуемых семи часов, тем самым подвергая себя риску появления проблем с физическим и психическим здоровьем.

Вот какой вред окажет всего одна бессонная ночь для вашего тела

Снижение болевого порога. Если вы просыпаетесь с ощущением боли в теле после недосыпания, маловероятно, что это простое совпадение. Всего одна бессонная ночь может снизить ваш болевой порог более чем на 15 процентов. Соответственно, постоянная бессонница может стать причиной неизменных болей в теле, перемещающихся из одной точки в другую. Поэтому и не стоит удивляться, что у любителей поваляться ночью без сна в течение дня побаливает то рука, то нога, то голова. Снижение концентрации внимания. Чувствуете, что вы не столь эффективны, как раньше? Скорее всего, в этом виновата ваша бессонная ночь. Во время сна наш мозг восстанавливает все свои функции, а также сохраняет новую информацию и знания, приобретённые в течение дня, соответственно, недостаток сна может привести к низкой концентрации на работе. Снижение памяти. Бессонница затрудняет запоминание нужной информации, так как воспоминания формируются и укрепляются во время ночного отдыха. И когда этому процессу мешает недостаток сна, то ответом организма станет снижение кратко- и долгосрочной памяти. Переедание. Недостаток сна нарушает баланс между лептином и грелином, нашими гормонами сытости и голода. Поэтому даже одна бессонная ночь может привести к падению уровня лептина, увеличивая вероятность переедания, особенно сладостей. Снижение либидо. Поскольку недостаток сна воспринимается организмом как стресс, тело может начать увеличивать выработку гормонов стресса, тем самым подавляя гормоны полового влечения. Появление раздражительности. Бессонница и вспыльчивость часто идут рука об руку, так как недостаток сна, который помогает контролировать ваше эмоциональное здоровье, смешивается с гормонами, влияющими на настроение, вызывая агрессивность. Появление неуклюжести. Если вы провели ночь, ворочаясь, то на утро вы почувствуете некоторую нескладность в своих движениях и снижение зрения. Кстати, они могут стать причиной получения травм и ранений во время работы или простого передвижения. Так, по данным Национального управления безопасности дорожного движения, примерно 83 000 автомобильных аварий ежегодно происходят из-за водителей, проведших ночь без спокойного сна.

Как видите, последствия всего одной бессонной ночи для вашего тела очевидны – травматизм, проблемы с интимной жизнью, снижение зрения и координации движения. Поэтому так важно правильно готовиться к ночному отдыху, исключив просмотр телевизора и компьютера перед сном, а также чтения негативной информации. Лучше принять расслабляющую ванну и послушать спокойную музыку. Приятных сновидений!