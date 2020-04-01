Вред всего одной бессонной ночи для вашего тела
Если вам трудно уснуть или же вы часто просыпаетесь, ворочаясь и мучаясь от бессонницы, то знайте, таких, как вы, во всём мире миллионы. На самом деле, согласно отчёту американских исследователей, занимающихся контролем сна и профилактикой заболеваний, каждый третий взрослый спит меньше рекомендуемых семи часов, тем самым подвергая себя риску появления проблем с физическим и психическим здоровьем.
Вот какой вред окажет всего одна бессонная ночь для вашего тела
- Снижение болевого порога. Если вы просыпаетесь с ощущением боли в теле после недосыпания, маловероятно, что это простое совпадение. Всего одна бессонная ночь может снизить ваш болевой порог более чем на 15 процентов. Соответственно, постоянная бессонница может стать причиной неизменных болей в теле, перемещающихся из одной точки в другую. Поэтому и не стоит удивляться, что у любителей поваляться ночью без сна в течение дня побаливает то рука, то нога, то голова.
- Снижение концентрации внимания. Чувствуете, что вы не столь эффективны, как раньше? Скорее всего, в этом виновата ваша бессонная ночь. Во время сна наш мозг восстанавливает все свои функции, а также сохраняет новую информацию и знания, приобретённые в течение дня, соответственно, недостаток сна может привести к низкой концентрации на работе.
- Снижение памяти. Бессонница затрудняет запоминание нужной информации, так как воспоминания формируются и укрепляются во время ночного отдыха. И когда этому процессу мешает недостаток сна, то ответом организма станет снижение кратко- и долгосрочной памяти.
- Переедание. Недостаток сна нарушает баланс между лептином и грелином, нашими гормонами сытости и голода. Поэтому даже одна бессонная ночь может привести к падению уровня лептина, увеличивая вероятность переедания, особенно сладостей.
- Снижение либидо. Поскольку недостаток сна воспринимается организмом как стресс, тело может начать увеличивать выработку гормонов стресса, тем самым подавляя гормоны полового влечения.
- Появление раздражительности. Бессонница и вспыльчивость часто идут рука об руку, так как недостаток сна, который помогает контролировать ваше эмоциональное здоровье, смешивается с гормонами, влияющими на настроение, вызывая агрессивность.
- Появление неуклюжести. Если вы провели ночь, ворочаясь, то на утро вы почувствуете некоторую нескладность в своих движениях и снижение зрения. Кстати, они могут стать причиной получения травм и ранений во время работы или простого передвижения. Так, по данным Национального управления безопасности дорожного движения, примерно 83 000 автомобильных аварий ежегодно происходят из-за водителей, проведших ночь без спокойного сна.
Как видите, последствия всего одной бессонной ночи для вашего тела очевидны – травматизм, проблемы с интимной жизнью, снижение зрения и координации движения. Поэтому так важно правильно готовиться к ночному отдыху, исключив просмотр телевизора и компьютера перед сном, а также чтения негативной информации. Лучше принять расслабляющую ванну и послушать спокойную музыку. Приятных сновидений!
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