7 секретов похудения, которые известны только врачам

Многие медики не поддерживают повсеместное сидение на диетах и увлечения экстремальными видами спорта, считая, что они приносят больше вреда, чем пользы. Но при этом они согласны с тем, что избыточный вес негативно влияет на здоровье человека, так как повышает риск развития серьёзных болезней. Поэтому врачи и диетологи рекомендуют особенные способы похудения, связанные с питанием. Вот 7 секретов похудения, которые знают только врачи.

7 секретов похудения, которые знают только врачи

Витамин D. Его нехватка в организме приводит к большим проблемам со здоровьем, одна из которых - ожирение. Как показали исследования, обладатели лишнего веса, которые принимали на протяжении длительного времени витамин D, намного быстрее избавлялись от излишних килограммов и дольше держались результата, чем те, кто вёл борьбу, имея нехватку этого витамина. Поэтому врачи и рекомендуют перед процессом похудения узнать, как обстоят дела в организме с «солнечным» витамином. Хрустящие продукты. Безусловно, это не должна быть жареная пища с хрустящей коркой. Медики имеют в виду орехи и свежие овощи, фрукты, которые не только полезные, но и очень «шумные», из-за чего человек съедает на 25% меньше по сравнению с «тихой» пищей. Перец. Если нет проблем с работой ЖКТ, то нужно регулярно съедать по перцу чили, который содержит капсаицин. Это вещество ускоряет метаболизм и активнее сжигает жир. Суп. Это первое блюдо нужно есть ежедневно, притом суп должен быть не овощной, а на мясном бульоне или грибной. Как показали исследования, женщины, ежедневно съедающие один раз в день супчик, с лёгкостью придерживаются здорового питания, поэтому они не переедают и независимы от вредных продуктов, сахара и углеводов. Поэтому каждый желающий похудеть просто обязан есть суп с мясом или грибами. Яблоки и груши. Эти плоды - верные помощники тех, кто хочет сбросить лишний вес. В их состав входят вещества, которые сжигают большое количество жира. Груши и яблоки, кстати, работают лучше жиросжигающих таблеток. Только нужно запомнить, что их нельзя есть натощак. Зелёный чай. Он очень полезный при высоком давлении, а также при стрессе. К тому же, он снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рекомендуется для профилактики депрессии. Но самое главное, что он содержит специальные вещества, заставляющие активнее сжигаться жир. Жирная пища. Возможно, кого-то этот факт удивит, но исследования диетологов доказали, что люди, потребляющие от 45 до 60 граммов жира в сутки, намного быстрее худеют, чем те, кто едят менее жирную пищу. Главное условие: продукты должны быть богаты мононенасыщенными жирами. К ним относятся молочные продукты, рыба, орехи, оливковое масло.

Эти секреты похудения, которые знают только врачи, могут перевернуть мировоззрение многих людей, постоянно сидящих на диетах и изматывающих себя в тренажёрных залах, а также вызвать большие споры. Но эти методы работают. И это доказано многими исследованиями.