11 причин набора лишнего веса, не связанных с питанием

Очень странно и довольно обидно, когда откуда-то берутся ненавистные килограммы у человека, ведущего, в принципе, здоровый образ жизни. В голове крутится один и тот же вопрос: почему и что делать? Дело в том, что часто причины набора лишнего веса никак не связаны ни с питанием, ни с количеством и качеством тренировок. Существует масса факторов, провоцирующих появления полноты.

Причины набора лишнего веса, не связанные с питанием

1. Недосыпание. Если вы постоянно поздно ложитесь, то есть большая вероятность того, что вы просто-напросто переедаете перед сном. Ведь у вас есть лишняя пара часов, которые вы можете потратить на перекус. К тому же, у того, кто спит менее пяти часов, происходит нарушение выработки специального вещества, благотворно влияющего на метаболизм и уменьшающего аппетит. Недосыпание провоцирует усталость, а сделать вас более энергичными помогает сладкая еда с большим количеством калорий.

Исправить ситуацию поможет установленный график сна: нужно стремиться ложиться и вставать в одно и то же время. За два часа перед сном следует отказаться от употребления жирной пищи и отключать все электронные приборы. При регулярных проблемах с засыпанием желательно ограничить себя от потребления кофеина ближе к концу дня.

2. Стрессовое состояние. Наверное, все слышали о гормоне стресса – кортизоле, защищающем наше тело от напряжённых событий. Но дело в том, что повышенные дозы этого гормона полезны лишь в течение короткого времени, хронический же стресс может разрушить ваше тело и привести к увеличению веса. Одним словом, тело в стрессовом состоянии думает, что ему нужно всеми силами удерживать жир и калории, ведь только так оно может выжить.

Исправить ситуацию можно попробовать, если начать придерживаться последовательных методов снятия стресса – это глубокое дыхание и медитация. Благодаря регулярному следованию данным рекомендациям многие начинали очень быстро и легко худеть. Поэтому желательно даже завести график медитативных занятий, строго его соблюдая.

3. Депрессия. Многие антидепрессанты вызывают прибавку в весе, поэтому желательно постепенно от них отказываться. Но, если вы не «сидите» на лекарствах, то, скорее всего, заедаете своё одиночество и грусть высококалорийными продуктами и, конечно же, у вас нет большого желания вести активный образ жизни.

Исправить ситуацию можно и нужно. Для этого нужно поискать на различных форумах единомышленников – обязательно сходить на встречу с ними, посетить группы поддержки для тех, кто находится в депрессии.

4. Влияние лекарств. Существует целый список лекарств, вызывающих лишний вес: противозачаточные, стероиды, гормоны, бета-блокаторы, противосудорожные. Кстати, даже некоторые таблетки от простой изжоги или мигрени могут стать причиной набора веса.

Исправить ситуацию можно, если провести параллель между принимаемыми лекарствами и лишними кило. При подозрении, что именно они негативно влияют на объём талии, нужно обратиться к своему лечащему врачу, чтобы он нашёл альтернативное лечение, которое не будет давать такой побочный эффект.

5. Проблемы с работой ЖКТ. Любые проблемы с пищеварением, в том числе запоры, могут также стать причиной набора веса. Гастроэнтерологи в один голос сетуют, что современный человек перестал нормально испражняться – один или два раза в день через час-полтора после еды. Причиной нерегулярности испражнений часто является обезвоживание, различные лекарства и пища с низким содержанием клетчатки. Также фактором риска увеличения веса может быть дисбактериоз кишечника – в нём должны быть как полезные бактерии, так и плохие. Но большое количество искусственных подсластителей, часто используемых производителями пищи, негативно влияет на микрофлору, что и затрудняет усвоение клетками глюкозы. В результате накапливаются лишние кило.

Исправить ситуацию можно с помощью пробиотиков, но это при условии, что единственная ваша проблема – это запор. Также поможет пища с клетчаткой и волокнистая. Но при других проблемах с ЖКТ лучше проконсультироваться с врачом.

6. Нехватка питательных веществ. Низкий уровень магния, железа, недостаток витамина Д могут поставить под угрозу иммунную систему и подорвать уровень энергии или же изменить метаболизм. Вам будет труднее вести здоровый образ жизни, так как придётся компенсировать низкую энергию с помощью кофеина, сладостей и простых углеводов, к тому же у вас не будет сил заниматься спортом.

Исправить ситуацию можно с помощью повышения уровня железа, если начать употреблять в пищу красное мясо и шпинат, для увеличения уровня магния – миндаль, ну а витамин Д – это солнечный свет, а также искусственные витамины. Но ими тоже не рекомендуется увлекаться – нужна консультация терапевта.

7. Возрастные изменения. Старение неизбежно, но есть масса вариантов, чтобы повысить свой метаболизм – это больше двигаться и меньше есть. И кстати, движение даже важнее, чем еда. Одна из причин, почему нужно тренироваться в зрелом возрасте, - это потеря мышц. Чем они меньше, тем медленнее метаболизм. Старение и потеря мышечной ткани могут привести к увеличению веса, как за счёт увеличения жировой массы, так и за счёт уменьшения количества калорий, которые организм сжигает в состоянии покоя.

Исправить ситуацию – это внести в свой распорядок дня регулярные силовые тренировки на наращивание мышечной массы, а также употребление в большом количестве фруктов, овощей, бобовых и цельного зерна.

8. Проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Многие проблемы с опорно-двигательным аппаратом, в том числе и подошвенный фасцит, могут привести к случайному набору веса. Все эти болезни вынужденно сокращают вашу активность настолько, чтобы вызвать увеличение веса.

Исправить ситуацию можно, если начать ездить на велосипеде или плавать. Также обратите внимание на систему Кацудзо Ниши, которая позволяет заниматься, лёжа в постели. Именно эти виды спорта не нагружают опорно-двигательный аппарат.

9. Поздний ужин. Еда во время просмотра телевизора в ночное время может привести к накоплению калорий, в которых тело вовсе не нуждается. Кстати, согласно исследовательским данным, употребление пищи в конце дня в отличие от дневного, даже если вы едите такое же количество еды и, соответственно, столько же калорий, негативнее отражается на фигуре – большой риск набрать лишние кило.

Исправить положение можно, если пересмотреть своё вечернее меню, оставляя на ужин менее калорийные продукты, и перенести последний приём пищи на более ранний час.

10. Мелочи. Небольшие изменения в повседневном образе жизни тоже могут стать причиной набора лишнего веса. Например, вы стали больше пить газированной воды или же приобрели авто, из-за чего теперь меньше ходите. Несколько недель таких маленьких перемен могут накопить от одного до нескольких килограммов.

Исправить положение можно, если начать следить за своим питанием. Многие даже не осознают, что едят целый день или же пьют высококалорийные напитки. Запись принятой еды покажет полную картину и поможет изменить свой рацион для нормализации веса.

11. Серьёзные заболевания. Существует масса недугов, провоцирующих набор лишнего веса, но обычно симптоматика при них включает в себя несколько болезней, а не только полноту - повышенное давление, остеопороз, кожные изменения, а также худые руки и ноги.

Исправить ситуацию можно, если при своих подозрениях обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы, а после и лечение.

Насколько вы поняли, причины набора лишнего веса могут быть разные. Главное – это выяснить, из-за чего вы не можете сбросить килограммы, и постараться это сделать, в первую очередь, изменив свою жизнь в лучшую сторону. Ведь счастье избавляет от всех проблем, не говоря уже о лишних килограммах.