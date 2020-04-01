8 причин, чтобы пить тёплую воду с лимоном по утрам

Наверное, многие слышали о пользе тёплой воды с лимоном, выпитой утром. Но так ли это на самом деле? Или это очередной миф? Неоспоримый факт, что лимон – главный источник витамина С, а значит, в его пользе не стоит сомневаться. К тому же, он стимулирует работу ЖКТ, снижает сахар в крови и является антиоксидантом. Но вот вода, в которую добавлен этот полезнейший плод, настолько же полезна? Зачем пьют тёплую воду с лимоном по утрам? Учёные утверждают, что так и есть, и предоставляют своим словам доказательства.

Зачем пить тёплую воду с лимоном по утрам? 8 причин, чтобы это делать

Кожа. Чтобы иметь нежную кожу, нужно увлажнение и антиоксиданты. Первое даст обильное питьё воды, а второе лимоны, которые содержат мощные антиоксиданты, поэтому объединение этих двух веществ и приведёт к уменьшению морщин. Кожа станет более гладкой и здоровой. Пищеварение. Вода и лимон помогают пищеварению. Наше здоровье зависит от работы толстой кишки. Лимоны являются важным источником клетчатки, поэтому и нужно каждое утро выпивать по стакану тёплой воды с добавлением лимона, так как он действует как очиститель накопившихся отходов. Энергия и увлажнение. Смесь воды и лимона - натуральный энергетический напиток. Лимонная вода всегда использовалась в качестве высокоэффективного увлажняющего средства. Она очень полезна во время занятий спортом или в жаркий период, потому что восполняет потерянное количество минералов - натрий, калий и хлорид и, следовательно, восстанавливает баланс электролитов в организме. Работа внутренних органов. Лимоны содержат много калия, минерала, значение которого для нормального функционирования организма часто недооценивают. Лимонная вода помогает работе сердца, мозга, почек и мышц. Увеличивает уровень витамина С. Этот витамин отвечает за иммунную систему, так как производит лейкоциты. К тому же, он является антиоксидантом, защищающим клетки от окислительных стрессов. Поэтому вода с лимоном – это не только антистарение, но и защита от простуды. Ферментация. Здоровье печени имеет решающее значение для хорошего самочувствия. Тёплая вода с лимоном помогает печени правильно функционировать, тем самым выполнять ферментирующую функцию, благодаря которой нормализуется сахар в крови, регулируется накопление жира и другое. Похудение. Вода и лимон являются полезными союзниками для тех людей, кто решил похудеть, поскольку они помогают ускорить обмен веществ. К тому же, лимоны содержат пектиновую клетчатку, которая уменьшает чувство голода. Улучшение настроения. Стоит заменить утренний кофе водой с лимоном, чтобы получить заряд энергии, а вместе с ним поднять настроение. К тому же, данный напиток работает целый день, поэтому никакие проблемы и преграды не смогут испортить позитивный настрой.

Все эти доводы о пользе тёплой воды с лимоном могут быть оспорены такими побочными следствиями этого напитка для организма, как разъедание зубной эмали и вредного влияния семян на организм. Однако с ними легко справиться – пить воду через соломинку и до чистки зубов, а семена просто не глотать и не жевать.