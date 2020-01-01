Сидеть нога на ногу вредно! 5 причин никогда этого не делать

А вы знаете, что привычка сидеть нога на ногу вредит здоровью? Опасность серьёзнее, чем можно предположить! Да, такая позиция очень распространена, люди принимают её автоматически, потому что удобно. Барышни, сидя скрестив ноги, выглядят изящнее и женственнее. Они расслаблены, ведь можно не бояться, что собеседники заметят нижнее бельё. Такой маневр ещё и экономит место, уберегает от неприятного прикосновения соседа. Но медики называют 5 весомых причин никогда этого не делать, а выбрать другое положение тела.

Что происходит, когда человек сидит нога на ногу?

Комфорт – дело привычки. Чтобы сэкономить на лечении в старости, с юных лет желательно приучать себя к сидению в правильном положении. Таковым является равномерное расположение обеих ступней на полу, таза – на твёрдой поверхности с мягким упором на седалищных буграх, прямой позвоночник. А теперь подробнее о том, почему вредно сидеть нога на ногу.

1. Варикоз

Расширение вен многие считают сугубо косметическим дефектом, но это – серьёзный риск для здоровья. Если долго и регулярно сидеть в комфортной, казалось бы, позе, увеличивается нагрузка на сосуды. При отягощённой наследственности, эндокринных сбоях, проблемах с вязкостью крови неизбежны осложнения. Варикозная «сеточка» со временем провоцирует появление судороги, отёчности, тяжести в ногах. При отсутствии лечения возможен тромбофлебит.

2. Повреждение нервов

Разовые ситуации не наносят непоправимого ущерба. Никто не запрещает посидеть в таком положении за столом или, например, проехать в общественном транспорте. Только недолго. Серьёзные последствия влечёт ежедневное повторение вредной привычки.

При скрещивании ног на месте пересечения сдавливаются нервы, ткани и сосуды. Нарушается кровоток. Результат - невротические боли в ногах и спине, отсутствие чувствительности. Наихудший вариант развития событий – паралич малоберцового нерва.

3. Повышение артериального давления

Данный пункт – логичное продолжение предыдущего. Из-за сжатых крупных сосудов кровь медленнее поступает в нижние конечности, но мощнее циркулирует в других частях тела. Естественный цикл нарушается. Из-за нарушения кровотока увеличивается нагрузка на сердце.

Это не так опасно для молодых и здоровых людей, но чревато серьёзными проблемами для гипертоников.

4. Боли в спине

Прощай, красивая осанка и нормальный сон! Изящно складывая ногу на ногу, мы упираемся на один тазобедренный бугор, позвоночник скрючивается в неестественную букву «S». Тело мстит болями, которые обостряются по вечерам. Неприятные ощущения сперва появляются в поясничной области или в воротниковой зоне, постепенно распространяются на всю спину, иррадиируют в верхние и нижние конечности.

5. Тромбоз глубоких вен

Неправильное положение тела – вспомогательная причина развития тяжёлого заболевания. Скрещение ног тормозит венозный отток, провоцирует негативное влияние других факторов риска. Появление тромба может долгое время не беспокоить человека, но чревато тяжёлыми последствиями.

Как избавиться от вредной привычки?

Одно лишь знание того, почему нельзя сидеть, закинув ногу на ногу, не улучшит здоровье. Хотя людям, привыкшим к этой позе, сложно так запросто переучиться. Облегчить задачу и минимизировать вредные последствия помогут следующие действия.

Тем, кто принимает данное положение тела неосознанно, рекомендуем установить таймер с интервалом 15 минут, который напомнит о необходимости сидеть правильно. Займитесь здоровьем спины. Укрепляйте мышечный корсет, дважды в год проходите курс массажа, контролируйте осанку. Увеличьте физическую активность. Идеальный вариант – ежедневное посещение спортзала. Тем, у кого не хватает времени, предлагаем пробежки или хотя бы длительные пешие прогулки на свежем воздухе. Используйте специальные ортопедические приспособления: накидки для спинок кресел и стульев, подушки для сидения, подставки для ног.

Искренне надеемся, что перечисленные 5 причин не сидеть, закинув ногу на ногу, убедили читателей стараться этого не делать, а заняться полезной для здоровья профилактикой.