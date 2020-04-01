8 причин метеоризма кишечника у женщин

Все знают, как неприятно вздутие живота, которое обычно появляется после обильного застолья. Но некоторые им мучаются постоянно – человек чувствует дискомфорт, тяжесть и чувство распирания. Так в чём же причина этого неприятного состояния? На самом деле их множество, начиная от употребления газообразующих продуктов и заканчивая неправильной работой ЖКТ. Давайте разбираться вместе.

Главные причины метеоризма кишечника у женщин

Переедание. Когда человек употребляет больше пищи, чем обычно, в желудке появляется тяжесть. Мышцы растягиваются, и это само по себе вызывает отёк. К счастью, в этом случае возвращение к нормальному состоянию не займёт много времени. Главное, есть понемногу, чтобы контролировать чувство голода в течение дня. Продукты, производящие газ. Некоторые овощи, такие, например, как капуста, брокколи, содержат сахар, называемый рафинозой, который остаётся в кишечнике, пока бактерии не ферментируют его. Это приводит к образованию газа, который и провоцирует вздутие. Быстрый приём пищи. Вместе с пищей человек заглатывает и воздух. Кишечник способен обрабатывать определённое количество воздуха, но если есть слишком быстро, то есть вероятность проглотить больше воздуха, чем обычно, вызывая тем самым вздутие живота. Чтобы избежать чрезмерного проглатывания воздуха, необходимо медленно пережёвывать пищу. Непереносимость лактозы. Если после выпитого стакана молока или съеденных молочных продуктов появляется чувство вздутия, то можно заподозрить у себя непереносимость лактозы. Это означает, что организму не хватает фермента, который расщепляет лактозу - сахар, содержащийся в молочных продуктах. К счастью, есть много одинаково вкусных безлактозных вариантов молока. Американское общество гастроэнтерологов также предлагает принимать таблетки лактазы, которые могут помочь перевариванию лактозосодержащих продуктов. Целиакия. Когда люди с глютеновой болезнью потребляют глютен, происходит повреждение тонкой кишки. Одним из симптомов этой болезни и является вздутие живота, а также боли в животе, рвота, потеря веса, усталость, боль в суставах и язвы во рту. Пищевая аллергия. Когда присутствует аллергия на пищу, иммунная система, обычно борющаяся с инфекциями, воспринимает пищу как захватчика. Это приводит к иммунному ответу, при котором выделяется такое химическое вещество, как гистамин, вызывающее такие симптомы, как проблемы с дыханием, хрипота, кашель, вздутие живота. Алкогольные или газированные напитки. Алкоголь может раздражать желудочно-кишечный тракт и вызывать отёк его тканей. А газированные напитки могут усугубить ситуацию, что и приводит к дискомфорту, газам и вздутию живота. Нужно стараться соблюдать диетические рекомендации: женщинам не более одного стакана алкоголя в день, мужчинам – два. Гормоны. Иногда причины метеоризма гормональные. У большинства женщин появляется лёгкое вздутие за неделю или две до начала менструации, вызванное нормальными циклическими гормональными изменениями. Если вздутие в это время месяца большое, это может быть симптомом предменструального синдрома (ПМС). Все симптомы, связанные с предменструальным синдромом, уходят с наступлением менструации. Если часто беспокоит вздутие живота, можно использовать некоторые добавки, которые помогут облегчить предменструальный синдром: витамин Е, витамин D, тиамин, магний или омега-3 рыбий жир. Можно также съесть натуральные мочегонные продукты, такие как сельдерей, огурцы, арбуз, помидоры, спаржа, дыня и салат.

Если вздутие – постоянный спутник, то лучше обратиться за помощью к гастроэнтерологу, он поможет выяснить, почему появляется эта проблема, так как существует не только 8 причин метеоризма, а намного больше. Главное найти их и избавиться от этого неприятного вздутия.