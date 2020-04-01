10 советов, чтобы избавиться от стресса и хорошо выспаться

Секрет счастливой жизни, по мнению многих учёных, в полноценном сне и избавлении от накопившегося за день стресса. Ведь сегодня многие перестали следовать заложенным природой правилам – утром максимизировать свою энергию, а вечером, наоборот, отказаться от работы, требующей больших умственных и физических усилий. Тело с наступлением темноты начинает готовиться ко сну, и вмешательство в этот процесс может негативно сказаться на состоянии здоровья.

Как избавиться от стресса и хорошо выспаться? Первым и самым важным правилом, которому должен следовать каждый желающий быть здоровым и счастливым, жить по циркадному циклу, глубоко воздействующему на наш организм: на качество сна, менструальный цикл, хорошее самочувствие и обмен веществ в кишечнике. Поэтому так важно создать правильные привычки для нормализации сна и избавления от стресса.

Эффективные советы, которые помогут избавиться от стресса и хорошо выспаться

Правильное распределение энергии. На утро нужно спланировать поход в тренажёрный зал, бассейн, бег, ведь любые физические нагрузки наполняют организм бодрящей энергией. Вечером же, когда организм готовится ко сну, нужно отказаться от умственных и физических нагрузок. Можно почитать книгу, посмотреть лёгкий фильм, заняться йогой, принять ванну. Без стресса. Важно избавиться от стресса, накопленного в течение дня, так как он превращается в кортизол, гормон, который становится виновником лишнего веса, а также вырабатывает свободные радикалы, влияющие на старение организма. Стресс делает нас старше и полнее. Ранний подъём. Вы не можете контролировать сон, заставляя себя засыпать по команде. Мало что можно сделать для избавления от бессонницы в ночное время суток, но можно постараться повлиять на сон утром, воздействуя на структуру ежедневного цикла сна. Ранний подъём в течение нескольких дней приведёт к усталости в вечернее время, благодаря чему через несколько дней усталости и будет достигнута регулярность, которая благоприятно отразится на режиме сна и работе организма. Не ешьте и не пейте слишком много. Чтобы хорошо выспаться, никогда не ешьте перед компьютером или телевизором, иначе вас начнёт клонить тут же в сон. А буквально через пару часов после такого раннего засыпания на полный желудок вас будет ждать бессонница. Поэтому ужин должен быть за два часа до сна, лёгкий и без алкоголя. Иначе вас замучают не только проблемы со сном, но и с лишним весом. Перерывы в течение дня. В идеале нужно между рабочим днём и вечером делать часовой перерыв, во время которого можно расслабиться, возможно, с помощью йоги. Однако современная женщина вечером бежит домой, сломя голову, неся за собой пакеты с продуктами, из которых должна тут же приготовить ужин, иначе ссоры не избежать. Поэтому позволить себе длительные перерывы она не может, но выделить хотя бы четверть часа, чтобы полюбоваться с чашкой чая или кофе пейзажем за окном, всегда можно. Никаких интенсивных физических нагрузок в конце дня. Те, кого мучают бессонницы, должны избегать очень интенсивных физических нагрузок. Предпочтительно разряжать лишнюю энергию с помощью 15-20 минутной прогулки. Например, возвращаясь после работы домой, вы можете прогуляться по парку. Таким образом можно избавиться от стресса, придерживаясь правильного дыхания, сосредоточившись на выдохе, который должен быть длинным и глубоким, чтобы выбросить стресс, агрессию, грусть. Глубокое расслабление. Вечером нужно посвятить хотя бы несколько минут диафрагмальному дыханию. Для этого вы должны дышать через нос. Исходное положение – ровный позвоночник. В этот момент закройте глаза и попробуйте дышать. Вы заметите движение живота: вы дышите с помощью диафрагмы. Это позволит вам снять стресс, снизить давление, улучшить циркуляцию лимфы, снизить уровень кортизола и адреналина. Одним словом, расслабиться. Растяжка. Все тревоги накапливаются на теле и превращаются в мышечное напряжение. Чтобы избавиться от них, нужно хорошо растянуться, сосредоточив внимание на областях, которые чувствуют себя связанными. Есть 3 области соматизации: шея и плечи, живот и внутренности, поясница. Определив, в каком из этих мест концентрируется ваше напряжение, вы можете вмешаться с помощью специальных упражнений. Самомассаж. Массаж, как и самомассаж, отлично подходит для снятия стресса. Например, если напряжение влияет на брюшную и висцеральную области, вы можете приступить к небольшому сжатию кишечника. Вечером обязательно сделать массаж рук и ног, чтобы расслабиться и чувствовать себя лучше. Сила тепла. Чтобы снизить стресс, нужно согреться. Вот почему вечером важно принимать ванную и горячий травяной чай. Идеально, сделать это перед ужином, чтобы после этого меньше съесть и, соответственно, разгрузить желудочно-кишечный тракт. Тяжесть в желудке негативно влияет на сон, что и приводит к стрессу.

Эти простые советы помогут вам избавиться от стресса и хорошо выспаться. Следуя им, вы сможете не только нормализовать сон, но и работу всего организма, что сделает вас здоровее и счастливее.