Стресс нас преследует повсюду – дома, на работе, в общественном транспорте и даже во время просмотра телевизионных передач, поэтому многих и волнует вопрос, как же от него, такого вездесущего, можно избавиться? Наверняка, все знают, что физическая активность защищает нас от большинства болезней - ожирение, сердечно-сосудистые недуги и многие другие недуги - в том числе и от стресса, поэтому нужно каждый день активно отдыхать. Мы вам предлагаем 5 лёгких способов избавиться от стресса с помощью движения.

Как избавиться от стресса

Ходьба приводит мозг в состояние медитации, принося спокойствие и безмятежность. Даже перемещаясь по дому, можно отключиться от многих проблем, не говоря уже о прогулках по парку или лесу. Мозг отключается от хлопот и забот, идёт расслабление. По этой причине польза медитации во время ходьбы очень велика – можно переключиться от проблемы и найти пути её решения. Отдых на природе уменьшает стресс. Учёными и психологами было замечено, что люди, проводящие много времени на открытом воздухе, особенно в зелёных зонах, менее подвержены стрессу. Следовательно, можно сделать вывод, что мозг во время прогулок сосредотачивает своё внимание на ходьбе, а не на проблемах. Гулять нужно и в дождь, и в снег, не менее 30 минут в день. Тем более, что это развивает память и внимательность. Стимуляция эндорфинов. Ходьба в быстром темпе приводит к выработке эндорфинов, которые снимают стресс и помогают бороться с депрессией. Регулярные прогулки дают ощущение благополучия, а также поднимают настроение, повышают самооценку. Ходьба с кем-то – отличное избавление от стресса. Если прогулка в одиночестве дарит спокойствие, то общение во время неё с друзьями - ещё и ощущение поддержки. Ведь во время такой прогулки человек делится своими проблемами, как бы перебрасывая часть их на другого. На физическом уровне это тоже благоприятно отражается на организме – снижается артериальное давление и количество кортизола. Ходьба повышает энергию и снижает утомляемость. Регулярная ходьба делает тело более активным, а усталость ощущается гораздо меньше.

Эти пять лёгких способов избавиться от стресса доступны всем и каждому. Главное, подняться со стула или дивана и выйти из дома, не забыв позвать с собой друга. Уже через полчаса прогулки многие проблемы уйдут на второй план, появится надежда на лучшее!