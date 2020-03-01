10 способов, как перестать паниковать из-за коронавируса
Легко поддаться страху перед лицом неопределённости и непредсказуемости, однако эксперты со всего мира утверждают, что даже в нынешней ситуации, когда по планете шагает коронавирус, есть место для оптимизма. На сегодняшний день всё чаще встречаются лёгкие формы болезни, так как вирус мутирует, а у людей вырабатывается иммунитет, во многих странах уже найдены сыворотки от него, а значит есть большая вероятность того, что очень скоро этот страшный недуг будет побеждён. Поэтому нужно просто соблюдать всем известные гигиенические процедуры, а также перестать поддаваться панике, тем более мировыми психологами уже предложены 10 способов, как перестать паниковать из-за коронавируса.
Как прекратить паниковать из-за коронавируса. Советы от мировых психологов
- Посмотрите на пандемию в перспективе. Коронавирус - не единственный стресс, с которым сталкивается большинство из нас. Мы ежедневно встречаемся с неприятностями и горестями – смерть близкого человека, измена второй половинки, авария, пожары и т.п. Но мы же находим силы жить дальше. Кто-то быстрее возвращается к прежней жизни, кому-то нужно больше времени, но мы продолжаем жить. Так будет и с эпидемией. Она пройдёт, и жизнь вернётся в прежнее русло. Главное, переждать этот момент.
- Найдите свой путь. Мы запрограммированы реагировать на стресс таким девизом: «сражайся или беги». Поэтому это ваш выбор, как реагировать на пандемию – не выходить из дома и ни с кем не общаться, целыми днями читая новости в социальных сетях о заболевших и умерших или же найти онлайн-уроки по рисованию, компьютерной технологии, вязанию, начать изучать иностранные языки, чтобы потом проще найти способ зарабатывания на жизнь. Скорее всего, второй вариант вам принесёт намного больше пользы в будущем.
- Воздержитесь от обвинений. Когда тревога за выживание зашкаливает, хочется найти козла отпущения, которым может стать, например, женщина, чихающая в очереди, или мужчина, взявшийся за ручку тележки голыми руками. Ни в коем случае нельзя так себя вести. В такой ситуации надо объединяться, а не обвинять всех подряд. Если мы предпримем усилия, чтобы сохранить нашу человечность, это может нас сделать дружнее, а значит и сильнее.
- Не бойтесь просить о помощи. Пришло время, когда не стоит стесняться принимать помощь. Поэтому, если вы молодая мама, которой не на кого оставить малыша, но вы боитесь с ним выходить из дома, попросите соседей вам помочь с ним посидеть. Главное, чтобы это были не пожилые люди. Поверьте, вам не откажут.
- Общайтесь с помощью телефонов и гаджетов. Мы все должны оставаться дома, но это не значит, что мы должны изолироваться. Важно поддерживать связь с семьёй, друзьями, соседями и другими людьми. Используйте для этого телефоны, текстовые сообщения, электронную почту. Близкие должны знать, что происходит с вами, а вы – что с ними.
- Найдите способ переключиться. Постарайтесь регулярно выполнять упражнения, которые приносят комфорт и стабильность. Терапия, беседа, физические упражнения, йога, медитация и религиозные и духовные практики являются хорошими методами отключиться от ажиотажа вокруг пандемии. Также можно петь, рисовать, танцевать или же писать дневник.
- Не позволяйте страху и беспокойству стать вашей пандемией. В эти напряжённые времена важно постараться справиться с собственной тревогой и сделать всё возможное, чтобы не передавать её другим. Но самое главное, мы не должны дать страху мешать нам действовать чётко и без паники. Ужасные вещи случаются, но всё ещё можно двигаться вперёд с любовью и надеждой.
- Природа в помощь. Природе эпидемия – не помеха просыпаться после зимней спячки. Поэтому просто выгляните в окно и посмотрите на цветущие абрикосы, послушайте песни птиц, полюбуйтесь подснежниками. Зарядитесь этой весенней энергией, она поможет избавиться от тревог и паники.
- Займитесь тем, что всегда откладывали на потом. Пандемия – идеальное время заняться уборкой в квартире, ремонтом, перестановкой, шитьём, вязанием, а также просмотром фотографий и чисткой шкафов, в которых наверняка есть куча ненужных вещей, и их надо было давно выбросить. Через пару дней вы свой дом не узнаете.
- Разрешите себе немного побояться. Выделите себе время для того, чтобы вы могли немного побояться, притом пусть это будут фиксированные 15-20 минут. Рисуйте страшные картины, прорабатывайте, что будет, если ситуация сложится так или этак. Но потом снова займитесь своими делами. Так нужно делать каждый день. Очень скоро придёт в душу желанное спокойствие.
Если всем нам использовать эти 10 способов, как перестать паниковать из-за коронавируса, то очень скоро всё наладится и появится надежда на лучшее. А оптимистичный настрой поможет справиться с любой проблемой, не говоря уже о пандемии.
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