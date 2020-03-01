Легко поддаться страху перед лицом неопределённости и непредсказуемости, однако эксперты со всего мира утверждают, что даже в нынешней ситуации, когда по планете шагает коронавирус, есть место для оптимизма. На сегодняшний день всё чаще встречаются лёгкие формы болезни, так как вирус мутирует, а у людей вырабатывается иммунитет, во многих странах уже найдены сыворотки от него, а значит есть большая вероятность того, что очень скоро этот страшный недуг будет побеждён. Поэтому нужно просто соблюдать всем известные гигиенические процедуры, а также перестать поддаваться панике, тем более мировыми психологами уже предложены 10 способов, как перестать паниковать из-за коронавируса.

Как прекратить паниковать из-за коронавируса. Советы от мировых психологов

Посмотрите на пандемию в перспективе. Коронавирус - не единственный стресс, с которым сталкивается большинство из нас. Мы ежедневно встречаемся с неприятностями и горестями – смерть близкого человека, измена второй половинки, авария, пожары и т.п. Но мы же находим силы жить дальше. Кто-то быстрее возвращается к прежней жизни, кому-то нужно больше времени, но мы продолжаем жить. Так будет и с эпидемией. Она пройдёт, и жизнь вернётся в прежнее русло. Главное, переждать этот момент. Найдите свой путь. Мы запрограммированы реагировать на стресс таким девизом: «сражайся или беги». Поэтому это ваш выбор, как реагировать на пандемию – не выходить из дома и ни с кем не общаться, целыми днями читая новости в социальных сетях о заболевших и умерших или же найти онлайн-уроки по рисованию, компьютерной технологии, вязанию, начать изучать иностранные языки, чтобы потом проще найти способ зарабатывания на жизнь. Скорее всего, второй вариант вам принесёт намного больше пользы в будущем. Воздержитесь от обвинений. Когда тревога за выживание зашкаливает, хочется найти козла отпущения, которым может стать, например, женщина, чихающая в очереди, или мужчина, взявшийся за ручку тележки голыми руками. Ни в коем случае нельзя так себя вести. В такой ситуации надо объединяться, а не обвинять всех подряд. Если мы предпримем усилия, чтобы сохранить нашу человечность, это может нас сделать дружнее, а значит и сильнее. Не бойтесь просить о помощи. Пришло время, когда не стоит стесняться принимать помощь. Поэтому, если вы молодая мама, которой не на кого оставить малыша, но вы боитесь с ним выходить из дома, попросите соседей вам помочь с ним посидеть. Главное, чтобы это были не пожилые люди. Поверьте, вам не откажут. Общайтесь с помощью телефонов и гаджетов. Мы все должны оставаться дома, но это не значит, что мы должны изолироваться. Важно поддерживать связь с семьёй, друзьями, соседями и другими людьми. Используйте для этого телефоны, текстовые сообщения, электронную почту. Близкие должны знать, что происходит с вами, а вы – что с ними. Найдите способ переключиться. Постарайтесь регулярно выполнять упражнения, которые приносят комфорт и стабильность. Терапия, беседа, физические упражнения, йога, медитация и религиозные и духовные практики являются хорошими методами отключиться от ажиотажа вокруг пандемии. Также можно петь, рисовать, танцевать или же писать дневник. Не позволяйте страху и беспокойству стать вашей пандемией. В эти напряжённые времена важно постараться справиться с собственной тревогой и сделать всё возможное, чтобы не передавать её другим. Но самое главное, мы не должны дать страху мешать нам действовать чётко и без паники. Ужасные вещи случаются, но всё ещё можно двигаться вперёд с любовью и надеждой. Природа в помощь. Природе эпидемия – не помеха просыпаться после зимней спячки. Поэтому просто выгляните в окно и посмотрите на цветущие абрикосы, послушайте песни птиц, полюбуйтесь подснежниками. Зарядитесь этой весенней энергией, она поможет избавиться от тревог и паники. Займитесь тем, что всегда откладывали на потом. Пандемия – идеальное время заняться уборкой в квартире, ремонтом, перестановкой, шитьём, вязанием, а также просмотром фотографий и чисткой шкафов, в которых наверняка есть куча ненужных вещей, и их надо было давно выбросить. Через пару дней вы свой дом не узнаете. Разрешите себе немного побояться. Выделите себе время для того, чтобы вы могли немного побояться, притом пусть это будут фиксированные 15-20 минут. Рисуйте страшные картины, прорабатывайте, что будет, если ситуация сложится так или этак. Но потом снова займитесь своими делами. Так нужно делать каждый день. Очень скоро придёт в душу желанное спокойствие.

Если всем нам использовать эти 10 способов, как перестать паниковать из-за коронавируса, то очень скоро всё наладится и появится надежда на лучшее. А оптимистичный настрой поможет справиться с любой проблемой, не говоря уже о пандемии.