6 альтернативных напитков, чем заменить молоко при непереносимости лактозы

Сегодня большинство людей избегают употреблять молоко коровы из-за непереносимости лактозы и аллергии на молочные белки, поэтому они вынуждены искать альтернативу этому продукту. Чем же заменить коровье молоко? Хорошо, что это не проблема, ведь сейчас можно найти массу молочных напитков, полученных из разных растений, легко усвояемых человеческим организмом и не причиняющих таких проблем, как боли в животе, отеки и диарея.

6 альтернативных напитков коровьему молоку при непереносимости лактозы

Соевое молоко. Оно питательное, содержит мало калорий, зато белков в том же количестве, что и в коровьем. В нем минимум жиров, большинство из них ненасыщенные, а значит, полезные. У соевого молока низкий гликемический индекс и в его составе нет холестерина, поэтому его рекомендуют пить страдающим сахарным диабетом или высоким холестерином. В его состав входят фитоэстрогены, помогающие облегчить симптомы менопаузы, в частности приливы, но при условии длительного приема и в больших количествах. Его часто применяют для приготовления разных десертов. Однако не все пьют это молоко из-за его специфического вкуса. Рисовое молоко. Его изготавливают из смеси отвареного риса, рисового крахмала и сиропа, обогащенного минералами и витаминами (особенно В12 и D). Низкокалорийное –около 65 ккал на 100 г. Легкоусвояемое, так как содержит простые сахара. Менее жирное по сравнению с другими видами молока, изготовленного из растений. Этот напиток показан тем, кто не переносит сою, но у него выше гликемический индекс, поэтому противопоказан больным сахарным диабетом. Обладает приятным сладковатым вкусом. Миндальное молоко. Получают его путем настаивания и прессования измельченного миндаля. В нем содержится витамина Е, являющийся антиоксидантом и придающий силу и энергию, а также кальций, поэтому его рекомендуют включать в детское питание. В этом напитке нет гормонов и изофлавонов, поэтому его можно пить даже страдающим проблемами с кожей на фоне гормонального сбоя. Приятный вкус, не очень сладкий. Овсяное молоко. Оно, как и рисовое, получают из злаковых. Малокалорийное – около 45 ккал на 100 г, содержит клетчатку, поэтому его рекомендуют пить страдающим запорами. В нем мало жира, но есть бета-гюканы, помогающие снизить уровень плохого холестерина. Считается мочегонным и освежающим, поэтому его советуют пить в жаркие летние дни. В его состав входит фолиевая кислота и витамин Е. Вкус нежно-сладкий. Кокосовое молоко. Производится из кокосовой мякоти, перемешанной с водой. В сравнении с молоком коровы более плотной консистенции и очень калорийное – около 200 ккал на 100 г. В нем высокое содержание волокна, увеличивающего чувство сытости. В состав входит лауриновая кислота, помогающая предупредить заболевания сердца и сосудов. Обладает противовирусными свойствами и уменьшает уровень плохого холестерина в крови. В состав входят магний и селен, обладающие антиоксидантным действием. Часто кокосовое молоко используется для приготовления десертов и в качестве заменителя молока и сливок. Конопляное молоко. Готовится из семян конопли. Богато белками и аминокислотами высокой питательной ценностью. Содержит большое количество железа, витамины А, D, Е, кислоту омега-3, такую полезную для сердца, и омега-6 – важную для работы мозга. Это превосходный бодрящий и восстанавливающий напиток, рекомендующийся в употребление детям и спортсменам. Конопляное молоко часто используют для приготовления десертов, мороженого и смузи.

Эти растительные напитки помогут найти альтернативу коровьему молоку и принести огромную пользу организму. Пейте на здоровье!