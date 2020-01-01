11 продуктов, которые нужно съесть, когда вы больны или простужены

Когда человек простужен, то жизнь окрашивается в серые тона, и хочется просто зарыться в одеяло и не вылезать из-под него, пока всё не пройдёт. Хорошо, когда рядом есть близкие люди, которые будут холить и лелеять заболевшего, поднося ему по расписанию лекарства и питьё с едой. Однако чаще всего больной вынужден бороться сам со своим недугом, поэтому главная задача каждого простуженного - как можно быстрее встать на ноги. И поможет ему в этом правильно подобранное питание. Эти продукты нужно съесть, когда вы простужены.

Продукты, которые нужно съесть, когда вы простыли

Куриный суп. Он - источник витаминов, минералов, калорий и белка, так необходимых во время болезни. Тем более, если у больного диарея, рвота и лихорадка. Куриный суп содержит в себе цистеин – аминокислоту, расщепляющую слизь. Она подавляет нейтрофилы, которые могут вызывать кашель и заложенность носа. Также суп из курицы является противовирусным, противовоспалительным и антиоксидантным средством, а значит - лучшим средством для скорейшего выздоровления. Бульоны. Если нет сил есть куриный суп, можно его заменить на овощные, рыбные и говяжьи бульоны, которые помогают с лёгкостью справиться с простудой. Они являются прекрасным источником калорий, витаминов и минералов, необходимых для поддержки иммунной системы. Особенно если в них добавить растолчённые зубчики чеснока – главного борца с микробами. Чеснок. Обладает антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием. Стимулирует иммунную систему: одно из исследований учёных доказало, что люди, которые регулярно едят чеснок, реже болеют простудными заболеваниями в сравнении с теми, кто отказывается от его употребления. И даже если заболевают, то намного быстрее идут на поправку. Горячий чай. Он помогает очистить и увлажнить слизистую носа. К тому же, чай содержит полифенолы и танины, которые обладают антибактериальным, противогрибковым и противовирусным свойствами. Можно пить как чёрный или зелёный чай, так и травяные, добавляя куркуму для облегчения боли в горле, мяту – для очищения носа, имбирь, чтобы очистить желудок. Кстати, некоторые сорта чая могут защищать от определённых вирусов гриппа. Мёд. В нём много антимикробных соединений, поэтому мёд и считается панацеей от простудных заболеваний. Он подавляет кашель, снимает отёк с горла и укрепляет иммунитет. Главное, не добавлять мёд в горячие напитки, так как при воздействии высокой температуры он теряет свои целебные качества. Имбирь. Чай, приготовленный из тёртого свежего имбиря, эффективен для успокоения кашля и расстройств желудка. Имбирь обладает антиоксидантными, противомикробными, противовоспалительными свойствами. Главное - не есть засахаренный имбирь и газированный имбирный эль, так как они могут вызвать расстройство желудка. Пряности. Острая пища заставит в короткий срок очистить нос от слизи, а также успокоить хронический кашель. Капсаицин – активный ингредиент, содержащийся в перце чили, используется в назальных спреях для снятия застойных явлений. Также он помогает разжижать слизь. Однако не стоит забывать, что пряности противопоказаны тем, у кого есть проблемы в работе ЖКТ. Кокосовая вода. Она поможет избежать обезвоживания при высокой температуре или диарее, так как содержит в себе глюкозу и электролиты, необходимые для регидратации. Кокосовая вода может заменить потерянные питательные вещества. К тому же, в ней содержатся дубильные вещества, которые успокаивают воспалённую слизистую оболочку желудка, и антиоксиданты с минералами, помогающие быстрее выздоравливать. Овсянка. Она мягкая, легкоусвояемая и в ней множество калорий и питательных веществ, необходимых для борьбы с простудой. Овсянка стимулирует иммунную систему. К тому же, в ней содержится клетчатка, которая уменьшает воспаление кишечника. Но только не стоит покупать овсянку быстрого приготовления, лучше её заменить на овсяные хлопья, в которые добавлять мёд. Йогурт. Он содержит в себе белок, витамины, минералы. С лёгкостью успокаивает боль в горле и защищает от вреда антибиотиков, заселяя кишечник полезными бактериями. Киви. Он содержит в себе большое количество витамина С (превышает даже содержание в цитрусовых), поэтому киви очень полезен при респираторных инфекциях.

Все понимают, что избавиться от простуды в короткий срок не получится, но, если правильно подобрать рацион питания и как можно больше пить тёплой жидкости, то выздоровление пойдёт быстрее без обращения к серьёзным лекарственным средствам. Будьте здоровы!