15 лучших продуктов для мозга и памяти
Всем известен тот факт, что пища, употребляемая нами, оказывает огромное влияние на самочувствие организма и наш внешний вид. Но, оказывается, также она влияет и на мозговую деятельность, поэтому так важно ежедневно включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами, жирами, витаминами и минералами. Учёные и диетологи после совместной работы выделили 15 лучших продуктов для мозга и памяти, которые, к тому же, борются со стрессами, инфекциями и благоприятно влияют на работу кишечника, считающегося «вторым мозгом» человека.
Самые лучшие продукты для мозга и памяти
- Авокадо. Хотя к нему относятся с осторожностью, ведь в авокадо содержатся жиры, как мононенасыщенные, так и «хорошие», поддерживающие уровень сахара в крови и влияющие на состояние кожи. Он содержит витамин К, фолиевую кислоту, тем самым предотвращая образование тромбов в мозгу. Кроме того, этот плод поддерживает когнитивные функции, в частности память и концентрацию. Богат витаминами В и С, в нём самое высокое содержание белка и самый низкий уровень сахара среди других фруктов, так что его просто необходимо употреблять ежедневно.
- Свекла. Многим она не нравится, но этот корнеплод является одним из самых питательных растений. Свекла уменьшает воспаление, богата антиоксидантами и помогает очистить кровь от токсинов. Кроме этого, природные нитраты из свеклы улучшают кровоснабжение мозга, повышая умственную работоспособность.
- Черника. Является одним из самых богатых продуктов на антиоксиданты, включает в свой состав витамины С, К и клетчатку. Благодаря высокому уровню галловой кислоты она особенно полезна для защиты мозга от дегенерации и стресса.
- Костный бульон. Он идеально влияет как на работу кишечника, так и мозга, а также поднимает иммунитет, улучшает эластичность суставов и является главным помощником в борьбе с пищевой аллергией. Высокий уровень коллагена помогает уменьшить воспаление кишечника, а аминокислоты - пролин и глицин - поддерживают нормальное функционирование иммунной системы, а также улучшают память.
- Брокколи. Благодаря высокому уровню содержания витамина К и холина этот вид капусты помогает сохранить память ясной и является одним из лучших продуктов для мозга. Кроме этого, брокколи богата витамином С, а её волокна подавляют чувство голода.
- Сельдерей. В его состав входят в большом количестве антиоксиданты и полисахариды, которые действуют как естественное противовоспалительное средство, помогающее облегчить симптомы, связанные с воспалительными процессами – боль в суставах и синдром раздражённого кишечника. В пищу обычно употребляют только стебли этого растения, игнорируя его семена и листья, которые не менее полезны для здоровья.
- Кокосовое масло. Один из универсальных продуктов, действующий как естественное противовоспалительное средство. Помогает бороться с возрастными потерями памяти и уничтожает вредные бактерии в кишечнике.
- Тёмный шоколад. В его состав входят флавонолы, восстанавливающие возрастное ухудшение памяти, а также антиоксиданты. Этот продукт обладает противовоспалительными свойствами, помогает снизить кровяное давление и улучшить приток крови к мозгу и сердцу. Всеми этими свойствами обладает шоколад, состоящий как минимум из 70% какао.
- Яичные желтки. Содержат большое количество холина, способствующего нормальному развитию мозга плода в утробе матери. Многие боятся употреблять яйца из-за страха повышения уровня холестерина в крови. Но последние исследования показали, что употребление яиц не влияет на уровень холестерина у здоровых людей, поэтому их можно и нужно есть.
- Оливковое масло первого отжима. Оно действительно чудесно для работы мозга. Благодаря мощным антиоксидантам, таким как полифенолы, входящим в его состав, масло не только улучшает навыки обучения и запоминания, но и обращает вспять проблемы с умственной деятельностью, связанные с возрастом и прогрессированием заболеваний. Однако его нельзя употреблять для жарки, оно обладает полезными свойствами только в холодном виде или комнатной температуры в качестве заправки для салатов.
- Зелёные листовые овощи. Они противодействуют старческой деменции. Кроме этого, богаты витаминами А и К, которые помогают бороться с воспалениями суставов, а также помогают поддерживать здоровыми кости.
- Розмарин. В состав этого продукта входит карнозная кислота, защищающая мозг от нейродегенерации и химических свободных радикалов, связанных с болезнью Альцгеймера и инсультами. Кроме этого, благодаря высокому уровню антиоксидантов и естественной противовоспалительной активности может улучшать зрение и предупреждать глазные болезни.
- Лосось. Он богат омега-3 жирными кислотами, которые помогают лучше функционировать мозгу и улучшают память. Также этот продукт предотвращает синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей, улучшая их концентрацию, и борется с раком.
- Куркума. Является древним корнем, из которого изготавливают пряность – мощнейшее противовоспалительное средство. Богата антиоксидантами и помогает поддерживать здоровую иммунную систему, улучшая снабжение мозга кислородом и обеспечивая его бдительность и способность обрабатывать информацию.
- Грецкие орехи. Употребление в пищу орехов является панацеей для улучшения когнитивного здоровья. В их состав входят антиоксиданты, витамины и минералы, улучшающие умственную активность. В частности витамин Е помогает бороться с болезнью Альцгеймера.
Ежедневное употребление всего лишь одного из вышеперечисленных 15 лучших продуктов для мозга и памяти поможет справиться даже с возрастными проблемами в мозговой деятельности, не говоря уже о рассеянности на фоне стресса или перенапряжения.
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