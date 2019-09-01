Всем известен тот факт, что пища, употребляемая нами, оказывает огромное влияние на самочувствие организма и наш внешний вид. Но, оказывается, также она влияет и на мозговую деятельность, поэтому так важно ежедневно включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами, жирами, витаминами и минералами. Учёные и диетологи после совместной работы выделили 15 лучших продуктов для мозга и памяти, которые, к тому же, борются со стрессами, инфекциями и благоприятно влияют на работу кишечника, считающегося «вторым мозгом» человека.

Самые лучшие продукты для мозга и памяти

Авокадо. Хотя к нему относятся с осторожностью, ведь в авокадо содержатся жиры, как мононенасыщенные, так и «хорошие», поддерживающие уровень сахара в крови и влияющие на состояние кожи. Он содержит витамин К, фолиевую кислоту, тем самым предотвращая образование тромбов в мозгу. Кроме того, этот плод поддерживает когнитивные функции, в частности память и концентрацию. Богат витаминами В и С, в нём самое высокое содержание белка и самый низкий уровень сахара среди других фруктов, так что его просто необходимо употреблять ежедневно. Свекла. Многим она не нравится, но этот корнеплод является одним из самых питательных растений. Свекла уменьшает воспаление, богата антиоксидантами и помогает очистить кровь от токсинов. Кроме этого, природные нитраты из свеклы улучшают кровоснабжение мозга, повышая умственную работоспособность. Черника. Является одним из самых богатых продуктов на антиоксиданты, включает в свой состав витамины С, К и клетчатку. Благодаря высокому уровню галловой кислоты она особенно полезна для защиты мозга от дегенерации и стресса. Костный бульон. Он идеально влияет как на работу кишечника, так и мозга, а также поднимает иммунитет, улучшает эластичность суставов и является главным помощником в борьбе с пищевой аллергией. Высокий уровень коллагена помогает уменьшить воспаление кишечника, а аминокислоты - пролин и глицин - поддерживают нормальное функционирование иммунной системы, а также улучшают память. Брокколи. Благодаря высокому уровню содержания витамина К и холина этот вид капусты помогает сохранить память ясной и является одним из лучших продуктов для мозга. Кроме этого, брокколи богата витамином С, а её волокна подавляют чувство голода. Сельдерей. В его состав входят в большом количестве антиоксиданты и полисахариды, которые действуют как естественное противовоспалительное средство, помогающее облегчить симптомы, связанные с воспалительными процессами – боль в суставах и синдром раздражённого кишечника. В пищу обычно употребляют только стебли этого растения, игнорируя его семена и листья, которые не менее полезны для здоровья. Кокосовое масло. Один из универсальных продуктов, действующий как естественное противовоспалительное средство. Помогает бороться с возрастными потерями памяти и уничтожает вредные бактерии в кишечнике. Тёмный шоколад. В его состав входят флавонолы, восстанавливающие возрастное ухудшение памяти, а также антиоксиданты. Этот продукт обладает противовоспалительными свойствами, помогает снизить кровяное давление и улучшить приток крови к мозгу и сердцу. Всеми этими свойствами обладает шоколад, состоящий как минимум из 70% какао. Яичные желтки. Содержат большое количество холина, способствующего нормальному развитию мозга плода в утробе матери. Многие боятся употреблять яйца из-за страха повышения уровня холестерина в крови. Но последние исследования показали, что употребление яиц не влияет на уровень холестерина у здоровых людей, поэтому их можно и нужно есть. Оливковое масло первого отжима. Оно действительно чудесно для работы мозга. Благодаря мощным антиоксидантам, таким как полифенолы, входящим в его состав, масло не только улучшает навыки обучения и запоминания, но и обращает вспять проблемы с умственной деятельностью, связанные с возрастом и прогрессированием заболеваний. Однако его нельзя употреблять для жарки, оно обладает полезными свойствами только в холодном виде или комнатной температуры в качестве заправки для салатов. Зелёные листовые овощи. Они противодействуют старческой деменции. Кроме этого, богаты витаминами А и К, которые помогают бороться с воспалениями суставов, а также помогают поддерживать здоровыми кости. Розмарин. В состав этого продукта входит карнозная кислота, защищающая мозг от нейродегенерации и химических свободных радикалов, связанных с болезнью Альцгеймера и инсультами. Кроме этого, благодаря высокому уровню антиоксидантов и естественной противовоспалительной активности может улучшать зрение и предупреждать глазные болезни. Лосось. Он богат омега-3 жирными кислотами, которые помогают лучше функционировать мозгу и улучшают память. Также этот продукт предотвращает синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей, улучшая их концентрацию, и борется с раком. Куркума. Является древним корнем, из которого изготавливают пряность – мощнейшее противовоспалительное средство. Богата антиоксидантами и помогает поддерживать здоровую иммунную систему, улучшая снабжение мозга кислородом и обеспечивая его бдительность и способность обрабатывать информацию. Грецкие орехи. Употребление в пищу орехов является панацеей для улучшения когнитивного здоровья. В их состав входят антиоксиданты, витамины и минералы, улучшающие умственную активность. В частности витамин Е помогает бороться с болезнью Альцгеймера.

Ежедневное употребление всего лишь одного из вышеперечисленных 15 лучших продуктов для мозга и памяти поможет справиться даже с возрастными проблемами в мозговой деятельности, не говоря уже о рассеянности на фоне стресса или перенапряжения.