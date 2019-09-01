Отложите в сторону слабительные таблетки и свечи, перестаньте истязать кишечник клизмами. Чтобы наладить регулярную дефекацию, пейте воду, больше двигайтесь и включите в меню 10 лучших продуктов против запоров. Эвакуация стула во многом зависит от качества и количества того, что мы едим. Можно и нужно пробовать справиться с проблемой без лекарств, а таблетки пить строго по назначению, если коррекция питания не помогла.

Диета при запорах, почему это важно?

Для начала несколько уточнений.

Задержку эвакуации стула провоцируют разные факторы: органические, метаболические, психологические, фармакологические и другие. Диета не устраняет первопричину, этим должны заниматься специалисты.

Медики диагностируют запор, если дефекация случается реже 3-х раз в неделю на протяжении 2-х и более месяцев.

Мероприятие №1 – усиленный питьевой режим: 1,5 – 2 литра жидкости в день. Основной упор делайте на фильтрованную воду, для разнообразия используйте чай и соки.

Противопоказание к самостоятельной коррекции питания – спастический запор.

Диета, включающая слабительные продукты, «работает» в 5 направлениях.

Стимулирует перистальтику кишечника. Способствует обволакиванию. Размягчает каловые камни. Балансирует состав микрофлоры. Нормализует секрецию желудочного сока.

Чтобы добиться нормальной и регулярной дефекации, необходимо есть клетчатку, оказывающую обволакивающий и смягчающий эффект. Ферментированные напитки и продукты населяют кишечник бактериями, усиливают перистальтику. Маслянистая пища действует комплексно: стимулирует выработку желчи и пепсина, увеличивает объём пищевого кома и умягчает его.

10 лучших продуктов против запоров, список

Чтобы поддерживать стабильную работу кишечника и активировать перистальтику, ешьте каждые 3 часа. Также важно не сопротивляться сигналам организма. Не подавляйте позывы к дефекации, если таковые появляются. А теперь, внимание, расширенный список лучших продуктов против запоров.

Пшеничные отруби. Перед употреблением запаривать кипятком в пропорции 1 : 5, избыток воды слить, оставив густую кашицу. Свекла и тыква. Овощи можно есть сырыми, запечёнными, варёными. Кулинарная обработка необходима в случаях, когда запор осложнён болями, вздутием живота. Растительное масло. Можно использовать не только подсолнечное, но и касторовое, кунжутное, выжатое из ягод облепихи. Семена подорожника, льна, чиа. Зёрна заваривать в кашу или добавлять в салаты. Фрукты свежие и сушёные: яблоки, абрикосы, сливы, бананы, цитрусовые. Цельнозерновые злаки. Простейший вариант – овсяные хлопья, приправленные дополнительным слабительным компонентом – изюмом. Альтернативные источники: булугур, киноа, овёс. Зелень: сельдерей, шпинат, фенхель. Натуральные кисломолочные напитки: айран, йогурт, кефир, сыворотка. Рассол огуречный и домашний квас. Бахчевые культуры: арбуз и дыня.

Список упорядочен по показателю эффективности. Пробуйте использовать все его составляющие, выбирайте те, что лучше подходят.

Для восстановления пищеварения исключите из меню раздражающую слизистые пищу. Крайне нежелательно употреблять овощи, фрукты, напитки с высокой концентрацией дубильных химических соединений, как то: айва, виноград, черника, крепкий чёрный чай, красное вино.

Важный аргумент в пользу диеты: продукты против запоров, в отличие от фармакопейных слабительных, не вызывают привыкания. Правильное питание безопасно и крайне полезно для организма.