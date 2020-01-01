Заедать проблемы – обычное дело. Калорийные булки и вредные конфетки жуют, чтобы справиться с грустью и остановить подкрадывающуюся депрессию. А ведь существуют куда более полезные альтернативы. Итальянские диетологи подобрали 10 продуктов для хорошего настроения, которые минимально влияют на вес и заряжают позитивом. Это не вредно, так почему бы и не попробовать! Но прежде, чем переходить к списку вкусных антидепрессантов, посмотрим, как они работают.

Связь между продуктами и настроением

Дефицит углеводов – частая причина дурного расположения духа. Такое состояние обычно случается весной или накануне праздников. Народ пытается экстренно привести в порядок фигуру, отказывается от сладостей, картошки, хлеба и макарон. Первая реакция организма – лёгкая эйфория, которую провоцирует повышенная концентрация кетоновых тел. Но это длится недолго. Недостаток углеводов приводит к снижению настроения, апатии и быстрой утомляемости.

Сбалансированный рацион влияет не только на вес. Правильное питание обеспечивает адекватный заряд энергии, нормальную работу мозга и стабильный уровень сахара в крови. Употребление углеводов снабжает организм серотонином. Недостаток «гормона счастья» вызывает чувство беспокойства, эмоциональную нестабильность.

Помимо серотонина, за настроение отвечают также дофамин и эндорфин.

Первый нейромедиатор обеспечивает приятное чувство благополучия, удовлетворение собой. Естественным образом дофамин вырабатывается при занятиях спортом, интимных утехах, поедании вкусностей. Существуют и более действенные, но откровенно вредные варианты подстегнуть систему внутреннего поощрения: кокаин, морфий, амфетамин.

Эндорфин – ещё один «гормон радости», выработку которого можно стимулировать с помощью продуктов питания. Он обеспечивает бодрость, позитивный настрой, лёгкость.

Важно: эксперты рекомендуют повышать настроение только натуральной едой. Синтетическая продукция, как то: чипсы, энергетические напитки, шоколадные батончики и им подобные вкусности – небезопасна. Лёгкие эйфоретики, как наркотики, вызывают привыкание и требуют увеличения дозы.

10 продуктов для хорошего настроения: список

1. Бананы

Калий, магний и некоторые минеральные соли в составе фрукта стабилизируют функционирование нервной системы, нормализуют психоэмоциональное состояние. В сочетании с кальцием, фосфором, медью и железом улучшают сон, снимают усталость. Банан содержит также простые сахара и углеводы, восстанавливающие энергетический баланс.

2. Миндаль и грецкие орехи

Защищают организм от физической усталости и умственного перенапряжения. Богаты белком и магнием, необходимым минералом для преобразования сахара в энергию. Содержат кальций, нормализующий действие нейротрансмиттеров. Орехи идеально подходят для перекуса между основными приёмами пищи. Они быстро насыщают и прогоняют грусть.

3. Тёмный шоколад

Неслучайно сладкоежки – люди исключительно позитивные и, как правило, энергичные. Плитка 70% тёмного шоколада отлично помогает от усталости, поднимает тонус. В дополнение к сильному полифенольному антиоксидантному компоненту продукт содержит триптофан. Эта альфа-аминокислота улучшает настроение, снимает стресс, обеспечивает приятное ощущение благополучия. Только не переусердствуйте с калориями.

4. Зелёные листовые овощи

Укроп, шпинат, петрушка, лук, спаржа – источники витамина В9 (фолата), помогающего организму синтезировать новые клетки и регулировать серотонин. Недостаток данного вещества вызывает усталость, связан с депрессией. Состав каждого продукта уникален. В одних видах зелени больше минеральных веществ, в других – витаминов. В любом случае, этот продукт желательно есть не только в сезон, а круглый год. Ведь он обеспечивает стройность, красоту и позитивный настрой.

5. Чай и кофе

Употребление любимого напитка – простейший способ быстрого поднятия тонуса. Приток энергии и прекрасное расположение духа обеспечит кофеин. В небольшой дозе он положительно влияет на обменные процессы, улучшает концентрацию внимания, реакцию и память. Действенная альтернатива чёрному и зелёному чаю – травяной настой. Можно использовать имбирь, лимонник, крапиву или дягиль.

6. Постное мясо

Полезный компонент – витамин В12, стабилизирующий работу нервной системы. При дефиците данного вещества возникают трудности с мышлением, депрессия и даже параноидные состояния. Кроме того, постное мясо обеспечивает организм биологически ценными белками, быстро усваиваемым железом, фосфором, аминокислотами. Эти элементы нормализуют когнитивные функции, повышают уровень дофамина.

7. Жирная морская рыба

Анчоусы, скумбрия и форель богаты омега-3 жирными кислотами, которые поднимают настроение и улучшают концентрацию. Лосось помогает не хуже антидепрессантов. Филе этой рыбы содержит выигрышную комбинацию витамина D и омега-3. Целебный комплекс стимулирует выработку серотонина и активизирует биохимические процессы мозга. В целом морская рыба помогает справиться с раздражительностью и беспокойством, нарушениями сна, грустью и тоской.

8. Бурый рис

Зёрна, прошедшие неполную обработку, - источник углеводов и триптофана. Такое сочетание благотворно влияет на настроение, обеспечивает ощущение благополучия и удовлетворения собой. Магний в составе коричневого риса успокаивает, нормализует психоэмоциональное состояние; цинк и селен модулируют передачу нервных импульсов. Согласитесь, эта разновидность продукта более привлекательна, в сравнении с традиционной.

9. Чечевица

Железо + калий + фосфор стимулируют ключевые процессы жизнедеятельности, обеспечивают сытость и ощущение самодостаточности. Аминокислоты, вырабатывающие серотонин, борются со стрессом и беспокойством, отвечают за мажорный настрой. Медь в сочетании с другими минеральными элементами налаживает стабильность нервной системы. Кроме того, этот вид бобовых абсолютно нетоксичен. Чечевица не реагирует на нитраты и другую химию, которой фермеры щедро обрабатывают поля.

10. Вода

Вот оно – самое простое и доступное средство для поддержания физических и когнитивных функций организма. Учёные доказали, что даже лёгкое обезвоживание замедляет обменные процессы, снижает концентрацию внимания, ухудшает самочувствие в целом. Суточная жидкостная норма зависит от пола, возраста и общего состояния здоровья. Если сердце и почки в порядке, ориентир от 1,5 л и больше.

Как видите, среди 10 продуктов для хорошего настроения калорийные только рыба и шоколад. А значит, проблемы и грусть можно заедать без риска потолстеть.