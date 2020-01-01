Обидно, когда при соблюдении строгих правил и ограничений в питании, цифры на весах не уменьшаются, а наоборот, увеличиваются. Такая ситуация – не редкость. Эксперты выделили 7 роковых ошибок в диете для похудения, которые добавляют лишний вес. Более того, отдельные огрехи отрицательно сказываются на здоровье. При ошибочной методике избавления от килограммов развиваются психологические расстройства, нарушается обмен веществ и работа основных систем. Чтобы такого не произошло, тщательно следите за питанием и следуйте советам экспертов.

Характеристика наихудших ошибок в диете для похудения, которые добавляют лишний вес

1. Отказ от любимых продуктов

Нынче в моде безуглеводный стиль питания, при соблюдении которого на хлеб, сахар, алкоголь и десерты накладывается строжайшее табу. Это неправильно. Во-первых, наличие запретов вызывает непреодолимое желание их нарушить. Рано или поздно психологический барьер не выдерживает, руки сами тянутся к запрещённым продуктам. В итоге усилия сбросить вес оказываются напрасными. Во-вторых, дефицит клетчатки провоцирует запоры, развитие сосудистых и обменных дисфункций.





Как исправить: если чего-то очень хочется, съешьте немного. Лишние калории потратьте, выполнив несколько физических упражнений.

2. Долгие перерывы между приёмами пищи

Режим питания – не роскошь, а необходимость при диете. Из-за многочасового перерыва между приёмами пищи появляется голод, сложно контролировать аппетит. Дефицит энергии вызывает приступы гипогликемии не только у диабетиков, но и у людей с нормальным уровнем сахара. В результате регулярного повторения ситуации замедляется метаболизм. Человек перестаёт худеть, килограммы возвращаются.

Как исправить: есть каждые 3 часа. Между завтраком, обедом и ужином перекусывать фруктами, овощами или орешками, на ночь – кисломолочный напиток. Не голодать!

3. Несоблюдение баланса

Эта ошибка в диете для похудения характерна для новичков, которые самостоятельно составляют режим питания. Чтобы вес падал, а килограммы не возвращались, необходимо уравновесить 3 пункта:

количество калорий;

их распределение в течение дня;

обеспечение организма необходимыми макронутриентами.

Вот за что берут деньги сертифицированные диетологи. Ориентир для женщин – 1500 калорий в сутки, из них 400 нужно съедать утром, 200 - вечером. Нижний предел – 1200. Но цифры корректируют индивидуально, учитывая индекс физической нагрузки.

Как исправить: изучить и строго соблюдать правила гипокалорийной системы питания.

4. Дефицит полезных жиров в рационе

Запомните, полностью отказываться от этого макронутриента нельзя. Жиры необходимы организму для усваивания витаминов. Их задача насытить, обеспечить полноценное функционирование мозга и жизненно важных систем. При дефиците жировых веществ сохнет кожа и тускнеют волосы, повышается утомляемость, плохо работает сердечно-сосудистая система. Постная диета для похудения приводит к набору веса.





Как исправить: контрольная цифра для рациона 1/3. Замените «плохие» жиры полезными омега-3-6 кислотами. Источники: орехи, авокадо, рыба, оливковое и другие виды масла. А чтобы на попе и талии не было складок, дополните диету интенсивными тренировками.

5. Продукты для похудения

Зачем мучиться: готовить, считая калории, если на полках супермаркетов представлен специализированный fitnessfood? Увы, этикетка, на которой написано «без сахара» или «с низким содержанием жира», не гарантирует пригодность для похудения. Как правило, псевдодиетические продукты относительно низкокалорийны, но содержат консерванты и термоядерные усилители вкуса. Люди не ощущают сытости, когда едят их, что мешает потере веса.

Как исправить: сосредоточиться не на покупных смузи, мюслях и иже с ними, а на фруктах, овощах, крупах. Готовить и считать!

6. Игнорирование напитков

Распространённая ошибка в диете заключается в том, что люди учитывают исключительно продукты. Это неправильно! Враг №1 – алкоголь. Во-первых, калорийность напитков этой категории зашкаливает. Во-вторых, при употреблении пива-вина-водки отказывает психологический тормоз, качество и количество закуски бесконтрольно. Враг №2 – кофе. Точнее, сахар и сливки, как любимые добавки к нему. Любимый напиток худеющих – смузи – полезен, только если самостоятельно готовить его из сельдерея, яблок и огурцов, приправляя льдом. В магазинах предлагают смесь сахара и консервантов.

Как исправить: учитывать калорийность напитков, отдать предпочтение воде и зелёному чаю.

7. Недостаток времени

Сменить размер одежды к Новому году с 52 на 46. Миссия похвальная, но невыполнимая, если начинать, как это обычно случается, в начале декабря. Пример условный, но жизненный. Перед праздниками народ сходит с ума, пытаясь волшебным образом изменить тело за несколько недель. Голодание, таблетки и чай для похудения – не брезгуют ничем. Чудо-средства срывают работу кишечника проносным эффектом, приводят к обезвоживанию из-за мочегонного действия, а содержащийся в них сибутрамин вызывает психические расстройства. В результате, с трудом потерянные килограммы возвращаются.

Как исправить: ставить реальные сроки. Работать над собой, используя сбалансированную систему питания и физические нагрузки.

Чтобы поддерживать форму, избегайте 7 наихудших ошибок в диете для похудения, которые добавляют вес. Не ленитесь составлять правильный рацион, считать калории и заниматься спортом.