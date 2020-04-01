Как быстро похудеть? 3 эффективных шага, доказанных наукой

Большинство женщин не довольно своей фигурой, в частности лишним весом, поэтому главная их мечта - поскорее похудеть. Ради ненавистных кило они готовы сидеть на строжайших диетах, которые, увы, заставляют чувствовать постоянный голод, а нередко даже злость и раздражительность. Это основные причины, из-за которых прекрасный пол срывается и начинает есть с удвоенной силой. Поэтому диетологи решили внимательно отнестись к вопросу, как похудеть наверняка, при этом не голодая.

3 эффективных шага, чтобы быстро похудеть

Сократить в своём рационе углеводы. Самый важный шаг для похудения – это свести к минимуму в своём рационе сахар, крахмалы и углеводы. Тогда тело для получения энергии начнёт сжигать не углеводы, а накопленный жир. Ещё один плюс в том, что при сокращении количества употребляемых углеводов снижается уровень инсулина, благодаря чему почки перестают задерживать воду, исчезает метеоризм и отёчность. Диетологи считают, что такая диета в течение первой недели помогает сбросить около 5 кг, в которые входят жир и вода. Но и это ещё не всё, низкоуглеводная диета помогает снизить аппетит, а значит, придерживающийся её человек употребит меньшее количество калорий, так как не будет чувствовать голод. Есть белки, растительные жиры и низкоуглеводные овощи. Их нужно употреблять два-три раза в день, а при желании перекусить после обеда можно добавить ещё один приём такой пищи. Дело в том, что белки придают сытость в течение дня, благодаря чему из головы исчезают навязчивые мысли о еде, уходит желание перекусить перед сном. Овощи помогают длительному перевариванию пищи, а растительные жиры её усваиванию. Поэтому в свой рацион нужно в обязательном порядке включить говядину, курицу, свинину, форель и креветки, яйца, бобы, а также брокколи, цветную капусту, шпинат, помидоры, листовую и брюссельскую капусту, огурец и другие. Не стоит забывать и о таких жирах, как оливковое, кокосовое и масло авокадо. Физические нагрузки. Для похудения идеально подойдут силовые тренировки три раза в неделю, которые помогут сжечь калории, предотвратить метаболизм и нарастить мышечную массу, потеряв при этом значительное количество жиров. Если же здоровье не позволяет поднимать тяжести, можно заняться кардиотренировками - ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде или плавание.

Кроме этих трёх шагов, похудеть помогут такие правила:

Завтрак с высоким содержанием белка.

Исключение из своего рациона фруктовых соков и сладких напитков.

Питьё воды за полчаса до еды.

Употребление растворимой клетчатки.

Питьё кофе и чая.

Употребление цельных продуктов.

Медленное пережёвывание.

Ежедневное взвешивание.

Качественный и полноценный сон.

Придерживаясь трёхэтапного плана по похудению, можно в течение первой недели потерять около 5 кг веса. И не стоит страшиться странной реакции тела на похудение, некоторые могут испытывать слабость, головокружение. Это так организм избавляется от углеводов, чтобы потом заняться сжиганием жиров. Очень скоро всё наладится, кроме сброса лишнего веса, улучшится и здоровье в целом.

п.с. Конечно же, не стоит применять любые диеты, не посоветовавшись со специалистом. Возможно, именно вашему организму что-то не подходит.

