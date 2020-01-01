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Самые лучшие и худшие продукты для безмятежного сна

Не спешите принимать снотворные таблетки, если плохо спите по ночам. Препараты этой категории вреднее алкоголя и сигарет. Начните с безопасных, но действенных методик, в число которых входит коррекция питания. Обязательно включите в меню лучшие продукты для сна, и откажитесь от худших. Простая диета не направлена на похудение, этот нюанс зависит от размера порций, но её соблюдение гарантирует 4 плюса:

  • энергетический заряд;
  • улучшение когнитивных функций;
  • укрепление иммунитета;
  • здоровый и полноценный ночной отдых.

самые лучшие худшие продукты для сна

 

Питайтесь правильно, чтобы засыпать быстро и легко, а на следующий день ощущать бодрость. 

 

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Лучшие продукты для сна

Чтобы ночью мозг отдыхал и происходила полная перезагрузка, обеспечьте поступление в организм четырёх компонентов: триптофана, магния, кальция и витамина В6. Они отвечают за выработку мелатонина – гормона, регулирующего ритмы сна и бодрствования. У здоровых людей, не находящихся под влиянием психологического стресса или переутомления, функционируют внутренние «часы». По вечерам продуцирование мелатонина естественным образом усиливается, что помогает заснуть, по утрам – снижается, что обеспечивает тонус в течение дня. Если этого не происходит, человек страдает бессонницей, становится нервным и вялым.

 

Отдельные продукты содержат указанные вещества в достаточной концентрации. Их употребление помогает отлично высыпаться ночами и ощущать бодрость днём.

Триптофан

Протеиногенная аминокислота при попадании в организм распадается на молекулы, среди которых нейротрансмиттеры регулирующего настроение серотонина и мелатонин. Продукты – источники триптофана:

  • бобовые (горох, нут, чёрная и лимская фасоль);
  • домашняя птица (индейка, курица);
  • зерновые каши (пшеничная, кукурузная, овсяная);
  • молоко и его производные (сыр, греческий йогурт, творог);
  • морская рыба, водоросли и ракообразные (креветки, лосось, палтус, треска, тунец);
  • орехи и семечки (арахис, кешью, лён, миндаль, кунжут, подсолнечник, тыква);
  • овощи и зелень (брокколи, ботва репы, спаржа, лук, шпинат);
  • ягоды и фрукты (авокадо, бананы, виноград, клубника, яблоки).

Магний

Натуральный релаксант помогает дезактивировать избыток адреналина. Дефицит магния чреват ухудшением настроения, головокружениями и расстройствами сна. Продукты – источники магния:

  • нешлифованный рис;
  • пшеничные отруби;
  • пророщенная пшеница;
  • какао;
  • бразильские орехи и кешью;
  • гречневая крупа;
  • соевые бобы.

Кальций

Многофункциональное минеральное вещество, которое также способствует секреции мелатонина. Его недостаток в организме приводит к тому, что человек просыпается среди ночи и подолгу не может заснуть. 

 

Важно: кальций усваивается при участии белка и витамина D.

 

Лучшие источники – творог и перемолотая в порошок яичная скорлупа. Другие продукты, содержащие кальций:

  • брынза и пармезан;
  • зёрна кунжута;
  • зелёный горошек;
  • миндаль и фундук;
  • петрушка;
  • сардина;
  • соя.

Витамин В6

Преобразовывает триптофан в мелатонин. Дефицит витамина В6 вызывает депрессию, ухудшает аппетит и сон. При недостатке этого вещества портится настроение и падает тонус. Внешние признаки проблемы: выпадение волос, сухость кожи, появление заед и язвочек. Продукты – источники В6:

  • авокадо и бананы;
  • морская рыба (лосось, палтус, тунец);
  • овощи (брокколи, чеснок, шпинат);
  • пивные дрожжи; 
  • постная говядина (мякоть, печень, сердце);
  • пшеничные отруби;
  • чернослив.

Всё вышеперечисленное преобразует серотонин в мелатонин. Корректируя рацион, включите в него продукты, содержащие сам гормон – регулятор сна, а именно:

  1. арахис и грецкие орехи;
  2. семена горчицы, льна, подсолнечника;
  3. овсяные хлопья и нешлифованный рис;
  4. овощи и фрукты (гранат, кислые сорта вишни, огурец, оливки, помидор, спаржа).

Что пить на ночь? 

Если вы соблюдаете диету, лечебную или для похудения, ограничьтесь стаканом кефира. Триптофан, содержащийся в нём, не даст долго ворочаться и мысленно считать овечек на лужайке. Дополнительная польза: улучшение пищеварения, нормализация кровяного давления, укрепление иммунитета.

 

Людям, у которых нет проблем со здоровьем и лишним весом, рекомендуем попробовать и другие напитки для хорошего сна:

  • вишнёвый сок;
  • тёплое молоко с мёдом;
  • чай (валериановый, мятный, ромашковый или с маракуйей).

Эффективно помогают также настои лаванды или шишек хмеля, отвар шалфея, душицы, аптечной ромашки.

Худшие продукты для сна

Наиболее простой способ испортить ночь – плотно поужинать. Организм сосредоточится на переваривании, а не на отдыхе. Задремать, конечно, получится, но спустя промежуток времени, длительность которого зависит от скорости пищеварения. Не зря диетологи рекомендуют ранний лёгкий ужин. 

 

Если хотите нормально спать ночью, не пейте после обеда кофе, горячий шоколад и энергетики (Monster, Red Bull и другие). О существовании последних вообще лучше забыть навсегда, чтобы сохранить здоровье.

 

Неполезно также употребление алкоголя. Да, лишняя рюмка поможет быстро отключиться, но нарушит фазы циклов сна, мешая полноценной перезагрузке. Утром неминуемо похмелье с ощущением разбитости и головной болью.

 

Обильно сдобренная перцем и другими острыми специями пища, как известно, провоцирует изжогу, расстройство желудка и кислотный рефлюкс. В положении лёжа болезненные реакции усиливаются, что вызывает недосып.

 

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Плохо влияют на сон продукты с высоким содержанием белка и жира. Не подходят для ужина и природные диуретики: арбуз, дыня, сельдерей. Из-за мочегонного эффекта людям, позволившим себе такой ужин, обеспечена весёлая ночка в туалете.

 

Корректируйте диету правильно, чтобы хорошо спать или, наоборот, бодрствовать до утра.


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Автор: Анастасия Педич
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