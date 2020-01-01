10 лучших природных антибиотиков

Несмотря на обилие аптечных препаратов природные антибиотики по-прежнему востребованы. Фармацевтические компании используют содержащиеся в них фитонциды и другие компоненты как основу или добавки к некоторым синтетическим соединениям, целители – для лечения грибка, инфекционных и вирусных заболеваний. В сравнении с таблетками, натуральные вещества действуют медленнее, зато вероятность отсутствия результата из-за резистентности и появления побочных эффектов в разы ниже. Да, многим лень возиться с завариванием трав и приготовлением настоек, но восстанавливать микрофлору сложнее. При приёме антибактериальных трав и специфических продуктов нет необходимости прикрывать кишечник пробиотиками. Именно их целесообразно использовать в профилактических целях, для лечения неосложнённых бактериальных и вирусных инфекций.

Десятка лучших природных антибиотиков

За время существования человечества благодаря инстинкту самосохранения выявлено множество натуральных веществ, помогающих побороть болезнетворные бактерии и вирусы. По большей части их содержат растения, характерные для определённой местности. При составлении списка мы старались упустить совсем уж экзотические варианты, делая упор на продукты и травы, доступные среднестатистическому потребителю.

1. Прополис.

В числе множественных полезных эффектов пчелиный клей обладает бактерицидными, фунгицидными, противовирусными, дезинфицирующими и антисептическими свойствами. Продукт уничтожает патогенные микроорганизмы, не повреждая полезную флору. Дополнительные плюсы: не вызывает устойчивости, повышает иммунитет. Весомый минус – сильный аллерген.

Прополис помогает справиться с ангиной, бронхитом, гриппом и ОРЗ. Его используют при лечении сальмонеллёза, туберкулёза, герпеса, кишечных инфекций, трихомонады, кандиды и грибковых заболеваний.

Пчелиный клей можно и нужно применять параллельно с антибиотиками групп аминогликозидов и тетрациклинов. Такая добавка усиливает бактерицидное и бактериостатическое действие, уберегает от дисбактериоза.

Для употребления "per oz" подходят: водная и спиртовая настойки, экстракт, брикеты и шарики прополиса. Для наружного применения используют мазь и компрессы. В аптеках можно приобрести готовую настойку, аэрозоль, капсулы, таблетки, крем и лосьон на основе этого вещества.

2. Масло орегано (душицы обыкновенной).

Эфир славится мощным дезинфицирующим, фунгицидным и бактерицидным действием. Его применяют преимущественно наружно. Основное противопоказание – беременность.

При лечении грибка обрабатывают поражённые участки ногтей и стоп. Чтобы избавиться от кишечных паразитов, треть чайной ложки масла 2-3 минуты держат под языком, после чего выплевывают. При бронхите, синусите и респираторных заболеваниях вдыхают аспирации водяного пара раствора, содержащего несколько капель полезного компонента.

В продаже представлены капсулированные БАДы с маслом орегано, готовые лечебные растворы и составы для ароматерапии.

3. Чеснок.

Лекарства на основе этого растения при некоторых заболеваниях эффективнее новейших синтетических антибиотиков. Из-за высокой концентрации фитонцидов чеснок обладает антивирусным, противомикробным, фунгицидным и противопротозойным свойствами. Он сдерживает процессы гниения и брожения в кишечнике, восстанавливает колонию полезной микрофлоры. Противопоказан гипертоникам, беременным, при употреблении в больших количествах обжигает слизистую.

Лечение чесноком проводят четырьмя способами:

при ангине, бронхите, трахеите, атипичной пневмонии делают ингаляции;

для дегельминтизации и при кишечных заболеваниях внутрь принимают водный или спиртовой настой;

в пузырьки герпеса втирают свежевыжатый сок;

для профилактики ОРЗ и лечения дисбактериоза натощак съедают 1-2 зубчика.

В аптеках продают готовые концентрированные экстракты, масло, чесночные капсулы и таблетки.

4. Лук.

В сравнении с чесноком, растение действует слабее, но обладает неплохими бактерицидными и антисептическими свойствами. Лук применяют не столько при лечении, сколько для профилактики гриппа, воспаления горла, насморка. Он быстро заживляет раны, ожоги, нарывы, эффективен против отдельных возбудителей туберкулёза. Противопоказания к употреблению: панкреатит, дефекты слизистой оболочки кишечника и желудка.

Формы использования:

домашний сироп помогает от кашля;

натёртая кашица из луковицы подходит для профилактических ингаляций и компрессов;

полупрозрачная кожица между «одёжками» - альтернатива антисептическому пластырю.

Все лекарства необходимо готовить самостоятельно.

5. Имбирь.

Об антибактериальных свойствах корня, в отличие от иммуномодулирующих, говорят меньше, но от этого их значимость не уменьшается. Имбирь оказывает противовоспалительное и антисептическое действие, активен в отношении сальмонеллы, листерии, кампилобактера. Его используют в терапии респираторных заболеваний, гельминтозов, дерматологических проблем, в том числе фурункулов. Ограничения: детский возраст (до 3-х лет), гиперсекреторные патологии ЖКТ, беременность, повышенная температура тела.

Свежий корень имбиря измельчают на тёрке, высушенный – размалывают. Кашица и порошок содержат большую концентрацию активных веществ, поэтому их употребляют в небольшом количестве, разводят водой или молоком, добавляют лимон, перец и другие лечебные компоненты.

Лучшие результаты наблюдают при смешивании имбиря с мёдом.

Домашние антибиотики лучше готовить самостоятельно, но при желании можно приобрести в аптеке капсулированные БАДы, порошок, масло, фиточай.

6. Куркума.

С древних времён эта специя известна как натуральное антисептическое и противовоспалительное средство. Куркума быстро снижает температуру, лечит кашель, очищает кишечник от слизи, нормализует микробиоценоз, подавляет негативное воздействие хеликобактерии, оказывает антигельминтное и противогрибковое действие.

Параллельно с разнообразным набором полезных свойств существует 3 аспекта противопоказаний. Во-первых, куркума - сильный аллерген, вероятность сенсибилизации выше при употреблении совместно с аптечными лекарствами. Во-вторых, любители индийской специи жалуются на изжогу, приступы гипотонии, выпадение волос. В-третьих, при желчекаменной болезни, панкреатите, повышенной кислотности использовать приправу и лечение этим натуральным антибиотиком нельзя, дабы не спровоцировать обострение заболеваний.

Терапевтическая суточная норма для взрослого - 5 г, профилактическая – 1-2 г.

Способы употребления:

приготовление «золотого молока»;

приправа к блюдам;

растворы с водой или коровьим молоком.

Специя продаётся в продуктовых магазинах. В точках, специализирующихся на товарах для здоровья, можно купить концентрированный куркумин.

7. Эхинацея.

В разрезе рассматриваемой темы отметим лишь специфические свойства растения, снискавшего славу панацеи от всех болезней: бактерицидное, противовоспалительное, детоксикационное, фунгистатическое. Действие подкрепляется сильным иммуномодулирующим эффектом. Эхинацею целесообразно использовать для профилактики и лечения мочеполовых инфекций, генитального герпеса, при поражении верхних дыхательных путей. Активные компоненты помогают избавиться от стрептококка, сифилиса, дифтерии, брюшного тифа. Местное применение спиртового раствора полезно при акне, карбункулах, фурункулах, изъязвлении кожи. Основные противопоказания: беременность, детский возраст (неспиртовые лекарства можно давать с 4-х лет), аутоиммунные патологии.

Благодаря широкому распространению и доступности фармацевтические компании предлагают разнообразные формы выпуска эхинацеи, начиная с настоек и эфирного масла, заканчивая добавками в напитки и продукты питания.

Для профилактического домашнего использования подходит фиточай, кроме того, свежие элементы наземной части растения добавляют в салаты.

8. Кайенский перец.

Жгучая специя обладает бактерицидными, детоксикационными и фунгицидными свойствами. Древние целители использовали её для лечения вульвовагинита. В наше время существуют более безопасные альтернативы. Кайенский перец может спровоцировать аллергическую реакцию, обжечь слизистую.

Учитывая специфический вкус, в малых дозах его применяют для профилактики инфекционных заболеваний в периоды эпидемий, в сочетании с маслом – для наружного использования.

9. Коллоидное серебро.

До изобретения антибиотиков медики лечили этим веществом кишечные инфекции, простуду, гонорею, кожные проблемы. Коллоидное серебро считали едва ли не самым мощным антисептиком и противомикробным компонентом. Нынче же учёные не рекомендуют принимать его внутрь.

Мотивация логична:

бактерицидное действие оказывает раствор с концентрацией от 150 мкг / л и выше, но он сильно токсичен;

средства, допустимые к употреблению – бактериостатические, но весь спектр возможного негативного влияния на организм науке до сих пор неизвестен.

10. Экстракт семян грейпфрута.

Природный антибиотик, применяемый в древней китайской медицине, в последние годы снова популярен. Сейчас его обозначают аббревиатурой GSE. Экстракт готовят на основе семян и мякоти грейпфрута, смешивая с маслом или 67% глицерином. Бактерицидную активность проявляет в отношении грамположительных микроорганизмов.

Способы использования:

местное протирание и компрессы – при бородавках;

раствор с водой или соком – при простудных заболеваниях и кишечных инфекциях.

Купить готовый экстракт можно на iHerb или в специализированных магазинах. Предпочтительно выбирать продукт именно с глицерином, или же готовить самостоятельно.

Список действенных природных антибиотиков не ограничивается рассмотренными веществами. Его можно значительно расширить, добавив авокадо, мёд манука, тимьян, чёрный орех, другие продукты и растения, но получится уже не информационная статья, а научная диссертация. Если вы приболели или остерегаетесь сезонных инфекций, не торопитесь травиться таблетками. Поищите безопасный натуральный заменитель убойной химии.