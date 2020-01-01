Питание, каким бы правильным оно ни было, не вернёт молодость, но замедлить старение и сохранить здоровье с его помощью можно. Для всех, кто перешагнул возрастной рубеж, называемый «бальзаковским», публикуем 8 продуктов, которые вы никогда не должны есть после 30 лет. Время гастрономических безрассудств прошло, теперь пищеварение требует бережного отношения. Сбалансированная диета – первый шаг действенной профилактики рака, диабета и сосудистых заболеваний. Соблюдение простых ограничений положительно отражается на внешности и значительно увеличивает шансы сохранить здоровье. Вот какие продукты нельзя есть после 30 лет.

Продукты, запрещённые после 30 лет: список

1. Ароматизированный йогурт

Попрощайтесь с заблуждениями о пользе искусственно ферментированного напитка, а заодно и с симпатичными баночками-бутылочками на полках холодильника. Ароматизированный состав содержит переизбыток сахара – в каждой порции ≥ 47 г. Это количество значительно превышает здоровую дневную норму. Американская ассоциация кардиологов рекомендует мужчинам ограничиться 38 г, а женщинам - остановиться на показателе 25 г. Для хорошей работы кишечника пейте простой или греческий йогурт без химических красителей и ароматизаторов. Добавьте мёд, сухофрукты или свежие ягоды, и получите напиток не только полезный, но ещё и вкусный.

2. Соя

Этот источник растительного белка считают полезным, часто используют вместо мяса, не подозревая об опасности для здоровья. Во-первых, соя, как никакое другое растение, подходит генетикам для экспериментов. Купить не модифицированный, а органический продукт невозможно. Учёные до сих пор не знают, чем опыты грозят здоровью людей в долгосрочной перспективе. Зато известно, что употребление соевых продуктов провоцирует воспалительные процессы и дисфункцию щитовидной железы. Во-вторых, бобы содержат лектины, нарушающие всасывающие свойства слизистой оболочки кишечника. Третья опасность – снижение женской репродуктивной функции и мужской потенции. Учитывая тот факт, что сою добавляют практически во все продукты, не подвергайте себя дополнительным рискам. Ешьте мясо, а в качестве источников растительного белка используйте орехи, зелень, крупы, бобовые овощи.

3. Коктейли

Проблема не в самих напитках, а в дополняющей их трубочке-соломинке. Использование модного атрибута усугубляет носогубные складки из-за поджимающего движения, необходимого для всасывания жидкости. После 25 лет коллаген в коже разрушается, внутренних резервов уже недостаточно для сопротивления. Да, появление морщин не остановить, но зачем же его ускорять? Частое использование соломинки старит, а кроме того, пластиковые трубочки засоряют окружающую среду.

4. Красная рыба

Практически весь дорогой и потенциально полезный деликатес, который предлагают в супермаркетах, выращен искусственно, а не в природных условиях. Посмотрите тематические ролики: методика пока далека от совершенства. Бассейны настолько переполнены, что рыбы вынуждены есть фекалии. Для быстрого роста их кормят антибиотиками, чтобы мясо выглядело аппетитно - добавляют красящие вещества. О содержании жирных кислот, микроэлементов и витаминов в итоговом продукте речи уже не идёт. За полезной рыбкой лучше идти на рынок, а прежде чем покупать, рекомендуем поинтересоваться её происхождением.

5. Белый хлеб

Проблема в рафинированной муке, которая повышает уровень сахара в крови, практически не содержит витаминов и минералов. В белом хлебе также меньше клетчатки, чем в цельнозерновом продукте. С возрастом, чтобы поддерживать нормальное функционирование кишечника, необходимо увеличивать поступление балластных веществ.

Та же проблема с булками и батонами: минимум полезных вкраплений и пищевых волокон, но максимум натрия. Хорошо, что бутерброды с ржаным хлебушком такие же вкусные, как и с белым.

6. Магазинный сок

Наивные потребители рассчитывают на витаминный бум в тетрапаках. Увы, магазинный сок имеет мало общего с натуральными фруктами и овощами. В лучшем случае полезные компоненты просто исчезают из напитка в процессе пастеризации, в худшем – производители добавляют в него консерванты, усилители вкуса, красители, ароматизаторы. Термоядерная химия вызывает аллергические реакции, вредит кишечнику, печени, поджелудочной железе. Такой сок нельзя пить никому! Хотите натурального, готовьте фреши самостоятельно.

7. Торты, пирожные, сдоба

Домашняя выпечка намного лучше, чем купленная в магазине. По крайней мере, вы точно знаете, когда она была приготовлена, и наслаждаетесь сдобой без химического послевкусия консервантов. Самостоятельно приготовленные вкусности однозначно не полезны для фигуры, но они относительно безопасны. Выпечка, производимая в промышленных масштабах, содержит гидрогенизированные масла, она может лежать на прилавках неделями, но будет выглядеть свежей и привлекательной. Если концентрация трансжиров ≤ 0,5% состава, их даже не указывают в составе на упаковке.

8. СВЧ попкорн с маслом

После 30 лет пора подумать о профилактике расстройств памяти, защите от когнитивных нарушений. Первоочередные мероприятия: заучивание стихов, разгадывание кроссвордов и головоломок. Диета также немаловажна. Особенно вредная пища для мозга – кукуруза, жареная в микроволновке.

Синтетическое масло, которым обработаны зерна, полно трансжиров, негативно влияющих на память. Эти вещества буквально разрушают клетки и усиливают воспалительные процессы. Кроме того, они препятствуют производству организмом поддерживающих мозг жирных кислот омега-3. Конкретный вредный компонент – диацетил – известный канцероген. В США от него отказались в 2007 году, но в европейских странах попкорн с такой обработкой продают до сих пор.

Эти 8 продуктов, которые вы никогда не должны есть после 30 лет, - самые вредные. К сожалению, список опасностей ими не ограничен. Берегите здоровье. Обращайте внимание на состав того, что едите. Откажитесь от промышленной кулинарии. Блюда домашней кухни вкуснее и полезнее.