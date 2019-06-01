5 фатальных ошибок во время завтрака, ведущих к лишнему весу

Завтрак – самый важный приём пищи, так как он активизирует обмен веществ и помогает сжигать жир. Начиная день с необходимого количества калорий, витаминов и минералов, мы обеспечиваем свой организм энергией на целый день. Однако многие недооценивают значимость завтрака в правильном питании, пропуская его или же не уделяя ему должного внимания. И это большая ошибка и, кстати, есть и другие промахи, которые многие допускают во время утреннего приёма пищи.

Главные ошибки во время завтрака, которые ведут к лишнему весу

1. Пропуск завтрака. Худшее, что можно сделать – это пропустить завтрак, потому что после сна нашему организму нужна глюкоза, чтобы сбалансировать уровень сахара, пониженный во время отдыха. Отсутствие завтрака заставляет нас чувствовать себя усталыми, раздражёнными и истощёнными, поэтому обед превращается в большое застолье. К тому же, игнорирование завтрака становится причиной замедления метаболизма. Также не рекомендуется начинать свой день с кофе – выпитый натощак, он может привести к большим проблемам с желудком, в частности, к желудочно-пищевому рефлюксу.

2. Отсутствие белка в завтраке! Наш завтрак часто богат углеводами, ведь многие предпочитают завтракать сладостями – каша с сахаром, печенье, пирожное и т.п. Однако все диетологи рекомендуют начинать свой день с порции белков, которые дольше перевариваются, тем самым уменьшая чувство голода. Хватит небольшого количества белка – стакан молока, йогурт или бутерброд с сыром, яичница с беконом (он даст необходимую порцию жира, придающую надолго чувство сытости).

3. Слишком поздний завтрак. Завтракать нужно не позднее, чем через полчаса после пробуждения. Чем больше вы оттягиваете время утреннего приёма пищи, тем сильнее разовьётся чувство голода, что чревато перееданием, зачастую сладостями и продуктами, богатыми углеводами. Если же вы поедите сразу же после пробуждения, то получите необходимое количество энергии на целый день.

4. Завтрак набегу. Завтраку нужно посвящать как минимум 15 минут. Это время даст возможность удобно сесть и без спешки поесть, тщательно пережёвывая пищу. Ведь многие из нас ежедневно опаздывают на работу, поэтому даже одеваются на ходу, не говоря уже о том, чтобы в спокойной обстановке принять пищу. Заведите будильник на 20 минут раньше и неспешно ешьте, только так вы без вредных перекусов дотянете до обеда.

5. Завтрак в кафе. Не стоит к этому привыкать, так как круассан и капуччино не могут считаться полезным завтраком, они слишком жирные и сладкие. Фруктовые соки в кафе тоже не рекомендуется употреблять, в их состав обычно входят в больших количествах сахар и консерванты. Лучше отдать предпочтение домашним сокам, приготовленным из свежих фруктов с помощью соковыжималки.

Попытайтесь не делать этих 5 ошибок во время завтрака и запомните такую истину, что правильный завтрак должен обеспечивать 25% суточной потребности в калориях. Поэтому он обязан включать в себя цельное зерно, свежие фрукты, молочные продукты, сухофрукты, орехи и жидкость – тёплую воду, выпитую натощак, а также свежевыжатые соки.